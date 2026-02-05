สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน
เสียเวลามามากพอแล้ว! สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชร์โพสต์ของ หมอมานพ ฟาดแรงยับ ปม ยึดอำนาจทำประเทศติดหล่ม ปลุกกระแสคนรุ่นใหญ่เลิกกลัวความขัดแย้ง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพจข่าวชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร (หมอมานพ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) @manopsi สะท้อนมุมมองทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของคนรุ่น Gen X ก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์นี้
หมดยุค “แทงกั๊ก” การเมืองคือเรื่องของอนาคต
คุณหมอมานพชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือการที่เพื่อนฝูง พี่น้อง และคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Gen X) กล้าที่จะแสดงออกชัดเจนว่าจะเลือกพรรคไหน ซึ่งต่างจากในอดีตที่การเปิดเผยรสนิยมทางการเมืองถือเป็นเรื่องต้องห้ามและสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว
ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
“การเลือกตั้งหนนี้ ผมเห็นปรากฏการณ์นึงที่น่าสนใจคือ เพื่อนพี่น้อง ผู้ร่วมงาน และคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมมีการแสดงออกว่าตนเองเลือกพรรคไหนอย่างชัดเจน ต่างจากอดีตที่เรื่องการเมืองเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงต่อการขัดแย้งจากความเชื่อที่ต่างกัน ซึ่งอาจลามไปถึงปัญหาการทำงาน และชีวิตส่วนตัวด้วย ซึ่งเรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดกับตัวเองมาก่อน ตั้งแต่การโดนครหาว่าเป็นพวกฝั่งใดฝั่งนึงด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือไม่ยอมไปร่วมชุมนุมหรือเป่านกหวีด การโดนโจมตีเพราะออกมาแสดงความเห็นเรื่องวิชาการที่ต่างออกไปจากแนวทางของรัฐในช่วงนั้น ๆ…”
ศ.นพ.มานพ ชี้ว่าประเทศไทยเสียเวลากับวังวนการเมืองแบบเดิมๆ มานานเกินไป การยึดอำนาจที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า “ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น” ซ้ำยังสร้างแผลเรื้อรัง
“…เวลาที่ประเทศไทยเสียไปกับวังวนของการเมืองแบบเดิม ๆ มันนานเกินไปแล้ว การยึดอำนาจที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น ซ้ำยังก่อปัญหาระยะยาวในด้านการตรวจสอบ ปล่อยให้สีเทาระบาดไปทั่ว ขาดวิสัยทัศน์ขาดการวางแผนและวางรากฐานที่ทำให้ประเทศพัฒนาทัดเทียมโลก จนถึงจุดที่คิดว่าประเทศไทยจะไปต่อได้ เราต้องเปลี่ยนแปลง และกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันพัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ
ส่วนตัวการเลือกตั้งรอบนี้ตัดสินใจง่ายสุด ๆ ครับ เลือกเพื่ออนาคตลูกหลาน ส่งต่อหลักการประชาธิปไตยและการปกครองบ้านเมืองที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คน Gen X แบบผมจะทำได้…”
ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ให้ถล่มทลาย และย้ำข้อความสำคัญว่า “อย่าลืมกาเห็นชอบ” (สำหรับการออกเสียงประชามติ) พร้อมบทความทิ้งท้ายชวนคิดว่า
“…8 กุมภา ออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลาย และอย่าลืมกาเห็นชอบด้วยครับ อยู่เพื่อความรักหรืออยู่เพื่อความฝัน อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร ปรารถนาสิ่งใดกัน”
ข้อมูลจาก : X/@manopsi, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
