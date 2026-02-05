ข่าวการเมือง

สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 17:30 น.
64
ภาพจาก : X/@manopsi, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

เสียเวลามามากพอแล้ว! สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว แชร์โพสต์ของ หมอมานพ ฟาดแรงยับ ปม ยึดอำนาจทำประเทศติดหล่ม ปลุกกระแสคนรุ่นใหญ่เลิกกลัวความขัดแย้ง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เพจข่าวชื่อดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร (หมอมานพ) อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) @manopsi สะท้อนมุมมองทางการเมืองที่เปลี่ยนไปของคนรุ่น Gen X ก่อนถึงวันเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์นี้

หมดยุค “แทงกั๊ก” การเมืองคือเรื่องของอนาคต

คุณหมอมานพชี้ให้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คือการที่เพื่อนฝูง พี่น้อง และคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Gen X) กล้าที่จะแสดงออกชัดเจนว่าจะเลือกพรรคไหน ซึ่งต่างจากในอดีตที่การเปิดเผยรสนิยมทางการเมืองถือเป็นเรื่องต้องห้ามและสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัว

การเลือกตั้งครั้งนี้ หมอมานพเห็นความกล้าหาญของคนรุ่นเดียวกันในการเลือกพรรค.
ภาพจาก @manopsi

ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร

“การเลือกตั้งหนนี้ ผมเห็นปรากฏการณ์นึงที่น่าสนใจคือ เพื่อนพี่น้อง ผู้ร่วมงาน และคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับผมมีการแสดงออกว่าตนเองเลือกพรรคไหนอย่างชัดเจน ต่างจากอดีตที่เรื่องการเมืองเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงต่อการขัดแย้งจากความเชื่อที่ต่างกัน ซึ่งอาจลามไปถึงปัญหาการทำงาน และชีวิตส่วนตัวด้วย ซึ่งเรื่องทำนองนี้ก็เคยเกิดกับตัวเองมาก่อน ตั้งแต่การโดนครหาว่าเป็นพวกฝั่งใดฝั่งนึงด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือไม่ยอมไปร่วมชุมนุมหรือเป่านกหวีด การโดนโจมตีเพราะออกมาแสดงความเห็นเรื่องวิชาการที่ต่างออกไปจากแนวทางของรัฐในช่วงนั้น ๆ…”

ศ.นพ.มานพ ชี้ว่าประเทศไทยเสียเวลากับวังวนการเมืองแบบเดิมๆ มานานเกินไป การยึดอำนาจที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า “ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น” ซ้ำยังสร้างแผลเรื้อรัง

“…เวลาที่ประเทศไทยเสียไปกับวังวนของการเมืองแบบเดิม ๆ มันนานเกินไปแล้ว การยึดอำนาจที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น ซ้ำยังก่อปัญหาระยะยาวในด้านการตรวจสอบ ปล่อยให้สีเทาระบาดไปทั่ว ขาดวิสัยทัศน์ขาดการวางแผนและวางรากฐานที่ทำให้ประเทศพัฒนาทัดเทียมโลก จนถึงจุดที่คิดว่าประเทศไทยจะไปต่อได้ เราต้องเปลี่ยนแปลง และกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงมันพัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ

ส่วนตัวการเลือกตั้งรอบนี้ตัดสินใจง่ายสุด ๆ ครับ เลือกเพื่ออนาคตลูกหลาน ส่งต่อหลักการประชาธิปไตยและการปกครองบ้านเมืองที่ถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คน Gen X แบบผมจะทำได้…”

ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ให้ถล่มทลาย และย้ำข้อความสำคัญว่า “อย่าลืมกาเห็นชอบ” (สำหรับการออกเสียงประชามติ) พร้อมบทความทิ้งท้ายชวนคิดว่า

“…8 กุมภา ออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลาย และอย่าลืมกาเห็นชอบด้วยครับ อยู่เพื่อความรักหรืออยู่เพื่อความฝัน อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร ปรารถนาสิ่งใดกัน”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เขาเชิญชวนให้ทุกคนออกไปกาเห็นชอบในการเลือกตั้ง.
สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ข้อมูลจาก : X/@manopsi, FB/สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านดังมาเลย์สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ

27 วินาที ที่แล้ว
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา &quot;หมาซามอยด์&quot; ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง ข่าวต่างประเทศ

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

30 นาที ที่แล้ว
แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น &quot;หน้าห้อง&quot; พื้นที่ใคร? ข่าว

แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

44 นาที ที่แล้ว
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น บันเทิง

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธีระชาติ” พรรคประชาชน กางหนังสือลับ แฉเหตุผลสุดอึ้งที่บอร์ดประกันสังคมเข้าไม่ถึงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เจอข้ออ้าง “ความมั่นคง-ความเชื่อมั่น” ขวางทาง จี้ “รมว.แรงงาน” เลิกนิ่งเฉย สั่งเปิดข้อมูลเดี๋ยวนี้ ข่าว

แฉยับ! ประกันสังคมปิดปากเงียบ ปัดให้ข้อมูล TOR ย้อนหลัง 5 ปี อ้าง กระทบความมั่นคง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สรยุทธ แชร์โพสต์ “หมอมานพ” เปิดใจตัวแทน Gen X เลือกตั้งครั้งนี้ ต้องกล้าเพื่อลูกหลาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย หลังเรื่องเงียบ ข่าว

ยังไม่จบ! ลูกค้างงตาแตก รร.ดังสุโขทัย ฟ้องหมิ่นประมาท ปมไดร์เป่าผมหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ &#039;แอบไปจำนำ&#039; ชาวเน็ตถกสนั่น &quot;กตัญญู&quot; หรือ &quot;ถูกโกง&quot; ข่าว

สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ ‘แอบไปจำนำ’ ชาวเน็ตถกสนั่น “กตัญญู” หรือ “ถูกโกง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค The Ghost ยอมรับเคยอีโก้สูง ปัดงานลูกค้า-ป๋อง กพล ข่าวดารา

แจ็ค เดอะโกสต์ รับเคยอีโก้สูง-หลงตัวเอง เกือบหมดอนาคต เผยจุดแตกหัก ‘พี่ป๋อง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่เต้ท้าต่อยคุณแสวงกลางไลฟ์สดเรื่องนโยบายซื้อแมนยู ข่าวการเมือง

สรุปดราม่า “พี่เต้” ของขึ้น ท้าต่อย “คุณแสวง” กกต. ปมนโยบายซื้อแมนยู-ไดโนเสาร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอมานพ&quot; ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง ข่าว

“หมอมานพ” ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม บันเทิง

เอ ศุภชัย ทาบทาม บิ๊กป้อม เข้าวงการบันเทิง หลังลาออกหัวหน้าพรรค ผันตัวเป็นนักชิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เตรียมลุ้น! ผลเลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ไม่เป็นทางการ ออกกี่โมง ดูได้ที่ไหนบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ แปลงโฉมห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ห่มสไบขาวแมตช์ยีนส์เอวต่ำ โชว์หุ่นสับ ลุคนี้สวยหวานมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตน ม.33 พบยอดเงินสมทบชราภาพลดลงเหลือ 15 บาท ข่าว

ผู้ประกันตนใจหายวาบ “ประกันสังคม” ปรับระบบใหม่ ยอดเงินชราภาพเหลือ 15 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม ข่าว

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน บันเทิง

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบต้าหวัง&quot; คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อกามเด็ก ข่าว

“เบต้าหวัง” คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อบริการเด็ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โอม ค็อกเทล โพสต์ถึง กกต. ชี้ หน้าที่ในการสื่อสารล้มเหลว! ทำคนแห่กดไลก์เป็นหมื่น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะพัด สื่อนอกตีข่าว ตระกูล &quot;จึงรุ่งเรืองกิจ&quot; เล็งขายอาณาจักร บริษัท &quot;ไทยซัมมิท&quot; มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ไม่มีทายาทสืบต่อ-สมรภูมิ EV เศรษฐกิจ

สื่อนอกตีข่าว “ไทยซัมมิท” เล็งขายบริษัท มูลค่า 6.6 หมื่นล้าน เหตุไร้ทายาทสืบทอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search เทคโนโลยี

10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 17:40 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 17:30 น.
64
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านดังมาเลย์สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่

อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา &quot;หมาซามอยด์&quot; ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น &quot;หน้าห้อง&quot; พื้นที่ใคร?

แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ดีเจเอกกี้ สวนปมเลือกคบคนรวย ไม่ทำให้รวยขึ้น

ถึงใคร? ดีเจเอกกี้ ฟาดนิ่ม ๆ ปมคบคนรวย ลั่น ขอคบคนไม่โกง ‘เจนสุดา’ โผล่เมนต์

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button