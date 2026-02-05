ข่าวการเมือง

จำให้ดี! เลือกตั้ง 69 รับบัตร 3 ใบ เขียว-ชมพู-เหลือง กาอย่างไรไม่ให้บัตรเสีย

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 17:42 น.
เตรียมพร้อมเลือกตั้ง และประชามติ 8 ก.พ. 69 เช็กวิธีลงคะแนนบัตร 3 ใบ “เขียว-ชมพู-เหลือง” ต้องกากบาท (X) อย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสีย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ใบ แบ่งตามสี ได้แก่ บัตรสีเขียว สำหรับเลือก สส.แบบแบ่งเขต (เลือกคน), บัตรสีชมพู สำหรับเลือก สส.แบบบัญชีรายชื่อ (เลือกพรรค) และ บัตรสีเหลือง สำหรับการออกเสียงประชามติแบบประเด็นเดียว

ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติต้องศึกษาลักษณะการทำเครื่องหมาย ในช่องทำเครื่องหมาย เพื่อให้เป็นลักษณะของบัตรดี ดังนี้

ลักษณะบัตรดี

  • ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน
  • เครื่องหมายต้องเป็นเครื่องหมายกากบาท (X)
  • เครื่องหมายกากบาท (X) ต้องอยู่ในช่องทำเครื่องหมายของผู้สมัครแบบแบ่งเขต หรือ แบบบัญชีรายชื่อ

ลักษณะบัตรเสีย

  • บัตรปลอม
  • บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นการสังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ
  • บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
  • บัตรที่ได้ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
  • บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมอบให้
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครซึ่ง มีจุดตัดอยู่นอก “ช่องทำเครื่องหมาย”
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนซึ่ง มีจุดตัดอยู่นอก “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทำเครื่องหมาย” ที่ไม่มีผู้สมัครหรือผู้สมัคร ที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
  • บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เกินกว่า หนึ่งเครื่องหมายใน “ช่องทำเครื่องหมาย” เดียวกัน
ตัวอย่างการกากบาท (X) ลงในช่องทำเครื่องหมายอย่างถูกต้อง
ภาพจาก: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สำหรับการออกเสียงประชามติในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ได้กำหนดคำถามว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ซึ่งบัตรลงคะแนนออกเสียงประชามติ จะเป็นสีเหลือง จะมีช่อง “เห็นชอบ” , “ไม่เห็นชอบ” และ “ไม่แสดงความคิดเห็น” ให้ทำเครื่องหมายกากบาท ( X ) เพียงเครื่องหมายเดียว ลงในช่องใดช่องหนึ่งตามความประสงค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือบริการสายด่วน 1444

ข้อมูลจาก: กรมประชาสัมพันธ์

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

