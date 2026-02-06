สลด ตร.ใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ห้ามใส่เครื่องแบบ-จัดงานศพ
ช็อกแฟลตตำรวจภูเก็ต อดีต ร.ต.ท. วัย 58 พลัดตกตึกเสียชีวิต ทิ้งจดหมายสั่งเสียห้ามบอกแม่ ห้ามสวมเครื่องแบบให้ศพ เตรียมนำร่างฝังไร้พิธีกรรม
สภ.เมืองภูเก็ต ได้รับแจ้ง ร.ต.ท. รายหนึ่ง อายุ 58 ปี เสียชีวิตบริเวณข้างอาคารแฟลตตำรวจ ภูธรจังหวัดภูเก็ต พบเป็นอดีตข้าราชการตำรวจสังกัดสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ นอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพน่าสลดใจ
จากการตรวจสอบห้องพักของผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุการตายน่าจะเกิดจากการพลัดตกจากที่สูง พบหลักฐานสำคัญเป็นจดหมายสั่งเสียที่เขียนข้อความระบุเจตนารมณ์สุดท้ายไว้อย่างชัดเจนและสะเทือนใจ ว่าให้นำศพไปฝัง และห้ามประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ ทั้งสิ้น ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท
“ไม่ต้องแจ้งให้แม่ทราบ” ถึงการเสียชีวิตครั้งนี้ “ห้ามนำชุดเครื่องแบบตำรวจมาสวมใส่ให้กับร่าง” ให้นำเครื่องแบบไปมอบให้แม่เป็นผู้เก็บดูแลรักษาไว้แทน
เบื้องต้น แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ทำการชันสูตรพลิกศพและบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน จะเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมและรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
