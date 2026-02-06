อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก

เปิดภาพล่าสุด “อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์” นักแสดงอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปีแล้ว แต่ยังหล่อหน้าเด็กและหุ่นฟิตเหมือนหนุ่มๆ
เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานักแสดงอาวุโสท่านนี้เป็นอย่างดี สำหรับ อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ เจ้าของบทบาทคุณพ่อ และคุณปู่ในละครไทยชื่อดังหลายเรื่อง แม้ปัจจุบันอาอุ้ยอายุ 69 ย่าง 70 ปีแล้ว แต่ยังดูหล่อ เด็ก และแข็งแรงไม่แพ้ดารารุ่นใหม่เลย
ล่าสุด อุ้ย เกรียงไกร ได้โพสต์ภาพนอนอาบแดดอยู่ริมสระว่ายน้ำของโรงแรม แต่สิ่งที่ทำให้สะดุดชาวเน็ตเป็นอย่างมาก ก็คือใบหน้าอันหล่อเหลาไร้ที่ติ และดูเหมือนจะเด็กลงกว่าเดิมด้วยซ้ำ คล้ายกับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปไม่สามารถทำอะไรดาราอาวุโสคนนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียว เมื่อลองเข้าไปตรวจสอบอัลบัมรูปภาพภายในเฟซบุ๊กของ อุ้ย เกรียงไกร ก็ยิ่งเห็นชัดเลยว่า อายุ 69 ปีแต่ยังหล่อฟิตเปรี๊ยะเหมือนสมัยเข้าวงการใหม่ ๆ เลย
ประวัติ เกรียงไกร อุณหะนันทน์
เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ชื่อเล่น อุ้ย เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจิตรลดา และระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยแซนโตโธมัส ประเทศฟิลิปปินส์ ขณะศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ เคยเป็นนายแบบถ่ายโฆษณา นักแสดง ผู้ช่วยกำกับ และจัดฉากละครเวที
อุ้ย เกรียงไกร เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงไทยโดยการชักชวนของ รุจน์ รณภพ นักแสดงและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและละครโทรทัศน์ไทย ต่อมาเกรียงไกรเริ่มมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ ปริศนา รัตนาวดี เทพธิดาโรงงาน และ นางแมวป่า เขาฝากผลงานภาพยนตร์เอาไว้มากถึง 40 เรื่อง นอกจากนั้นก็ยังมีผลงานละครอีกนับไม่ถ้วน
และเมื่ออายุมากขึ้น อุ้ย เกรียงไกร ก็กลายเป็นนักแสดงอาวุโสที่สามารถรับงานละครได้ในหลากหลายบทบาท แต่ส่วนใหญ่ช่วงพักหลัง ๆ แฟนละครจะเห็นเขาในบทของ คุณปู่ หรือ คุณพ่อ นั่นเอง
อ้างอิงจาก : FB kunhanandana, th.wikipedia
