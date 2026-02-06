ข่าวอาชญากรรม

แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังทำงานปกติ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 09:34 น.
78
แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังลอยหน้าทำงานปกติ

แม่ร้องทุกข์ซ้ำ ลูกสาว ม.ปลาย ถูกปลัดอำเภอเมืองแพร่ลวงข่มขืนและพาหนีออกจากบ้านร่วม 2 เดือน ตัดพ้อต้นสังกัดไร้บทลงโทษเด็ดขาด แค่สั่งย้ายเข้ากรุแต่ยังลอยหน้าทำงานปกติ

ที่สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ แม่ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา อายุ 17 ปี ได้เดินทางเข้าพบตำรวจ เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี หลังจากเคยแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 กรณีที่ “นาย ก.” ปลัดอำเภอคนหนึ่ง ได้หลอกลวงลูกสาววัย 17 ปี ไปกระทำชำเราและพาหนีออกจากบ้าน

ผู้เป็นแม่ให้ข้อมูลว่า ปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้ล่อลวงลูกสาวไปกระทำชำเราที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งฃ และยังใช้อุบายหลอกลวงว่าจะเลี้ยงดูฉันสามีภรรยา ทำให้เด็กหลงเชื่อ หนีออกจากบ้านไปไม่กลับมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวได้เข้าให้ปากคำต่อทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวนไว้เรียบร้อยแล้ว

แม้ครอบครัวจะร้องเรียนไปยังฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ จนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและย้าย นาย ก. ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด แต่แม่ของผู้เสียหายกลับรู้สึกผิดหวังกับการจัดการของต้นสังกัด มองว่าไม่มีการลงโทษที่เด็ดขาด นาย ก. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมที่อำเภอเด่นชัย ทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วทำงานที่โรงพยาบาลน่าน

การย้ายตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาทำงานในตัวเมืองแพร่โดยไม่มีการพักงาน สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างมาก เพราะรู้สึกเหมือนหน่วยงานรัฐไม่สนใจข้อเรียกร้องของชาวบ้านธรรมดาที่ต้องการอนาคตที่ดีคืนให้ลูกสาว ทางด้านพนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะเร่งออกหมายเรียก นาย ก. มารับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

1 นาที ที่แล้ว
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน ข่าวการเมือง

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

4 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

10 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดาว TikTok เสียชีวิต ขณะกำลังไลฟ์สด เผยวินาทีสุดท้าย ก่อนสิ้นลม

17 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงการเช็กสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ประชามติ 2569 เพื่อความชัดเจน ข่าวการเมือง

เช็กสิทธิให้ชัวร์ เลือกตั้ง 2569 “ส.ส. กับ ประชามติ” อยู่คนละที่หรือไม่? ตรวจสอบก่อนวันจริง

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ใคร? เพจดังแฉ บิ๊ก ส. ซื้อเครื่องบิน มูลค่า 800 ล้าน ถูกใช้ลำเลียงกระสุน

33 นาที ที่แล้ว
เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี &quot;เป็นคนดีกี่โมง?&quot; ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่ บันเทิง

เจนสุดา ลั่นแรงกลางไอจี “เป็นคนดีกี่โมง?” ทำชาวเน็ตอยากใส่ใจ โพสต์ฟาดใครแน่

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผบ.ตร. ยันไม่ได้รับแจ้งเหตุซื้อเสียง จัดเตรียมกำลังพล ดูแลความเรียบร้อย

47 นาที ที่แล้ว
อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย. ข่าว

อย. เตือน อาหารเสริมดัง โวรักษาเบาหวาน ปลอมเลข อย.

47 นาที ที่แล้ว
รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ข่าวการเมือง

รวมพิกัด เวทีปราศรัยใหญ่ โค้งสุดท้าย 4 พรรคการเมือง ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้

48 นาที ที่แล้ว
อ.เจษฎา โต้ เต้ มงคลกิตติ์ ยันงานวิจัยชี้ชัดขนาดน้องชายไม่มีผลต่อการมีลูก ข่าวการเมือง

อ.เจษฎ์ โต้นโยบาย พี่เต้ อัปไซส์ปั๊มลูกล้านคน ไม่มีผล แนะเปลี่ยนท่าช่วยได้มากกว่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; เทียบ เลือกตั้ง &quot;ไทย-ญี่ปุ่น&quot; 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต หวั่นอำนาจมืดบิดเบือนเจตจำนง ข่าวการเมือง

“ปวิน” เทียบ เลือกตั้ง “ไทย-ญี่ปุ่น” 8 ก.พ. ชี้เศรษฐกิจไทยวิกฤต คนสิ้นหวัง มือที่มองไม่เห็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เช็กด่วน! เลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 งดขายเหล้า เริ่มกี่โมง? ฝ่าฝืนคุกจริง-ปรับจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ตำรวจใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ไม่ต้องจัดงานศพ ข่าว

สลด ตร.ใกล้เกษียณ พลัดตึก เปิดจดหมายสั่งลา อย่าบอกแม่ ห้ามใส่เครื่องแบบ-จัดงานศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก บันเทิง

อุ้ย เกรียงไกร อุณหะนันทน์ ดาราอาวุโส ปัจจุบันอายุ 69 ปี หล่อหน้าเด็กมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย ข่าวการเมือง

กกต. เตือนประชาชน อย่าใส่เสื้อมีหมายเลขไปเลือกตั้ง ส่อเจตนาชี้นำ เสี่ยงผิดกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังลอยหน้าทำงานปกติ ข่าวอาชญากรรม

แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังทำงานปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเตย อาร์สยาม ไอเป็นเลือด-น้ำหนักฮวบ ฝืนร่างรอหมออีก 3 วัน บันเทิง

ใบเตย อาร์สยาม ทรุดหนัก ไอเป็นเลือด-แน่นหน้าอก น้ำหนักลดฮวบ ฝืนร่างรอหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บิล เกตส์ ยอมรับเสียใจ เคยข้องเกี่ยว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยัน อีเมลหลุดของปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 รอประกาศราคาเปิดตลาดจากสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 ก.พ. 69 เปิดตลาดร่วงหนัก 1,300 บาท หลุด 72,000 ก่อนดีดกลับเบาๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 2 69 ดูดวง

3 ราศี มีเกณฑ์ เพื่อนเลื่อนเป็นแฟน รักซึมลึกแต่ไปได้ไกลกว่าใคร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถหลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง ข่าวต่างประเทศ

ช็อก แดร็กควีนดัง ตายอนาถ หลังมีเซ็กซ์กับสุนัข ผลชันสูตรพบอสุจิสัตว์ในร่าง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิทย์เผยผลสแกนสมองทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิต-วัตถุได้แล้ว ข่าวต่างประเทศ

ทึ่ง! วิจัยใหม่เผย ทารก 2 เดือน แยกแยะสิ่งมีชีวิตได้แล้ว เร็วกว่าที่โลกเคยรู้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับต่างตื่นเต้นกับราคาประมูลเส้นขนของเธอ บันเทิง

เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 09:34 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกันตน ร่ำไห้ สำรองจ่ายค่ารักษา โรคไตระยะสุดท้าย จนหมดตัว จี้สปส.เปลี่ยนระบบจ่ายตรง

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
นายแสวง บุญมี เปิดเผยทรัพย์สินรวม 50.2 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

เปิดทรัพย์สิน แสวง บุญมี เลขาฯ กกต. พุ่ง 50 ล้าน ไร้หนี้ สะสมพระ 530 องค์ แผ่นเสียง 800 แผ่น

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569

ญี่ปุ่น ประกาศงดจัดเทศกาลชมซากุระ หลังนักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมทราม

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ &quot;TrumpRx&quot; หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

ทรัมป์ เปิดตัวเว็บไซต์ TrumpRx หั่นราคายาดิ่งฮวบ แลกสิทธิภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่

เผยแพร่: 6 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button