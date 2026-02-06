แม่ร้อง ปลัดอำเภอ ลวงลูกสาว 17 ขยี้กาม 2 เดือน แค่สั่งย้าย ยังทำงานปกติ
แม่ร้องทุกข์ซ้ำ ลูกสาว ม.ปลาย ถูกปลัดอำเภอเมืองแพร่ลวงข่มขืนและพาหนีออกจากบ้านร่วม 2 เดือน ตัดพ้อต้นสังกัดไร้บทลงโทษเด็ดขาด แค่สั่งย้ายเข้ากรุแต่ยังลอยหน้าทำงานปกติ
ที่สถานีตำรวจภูธรสอง จังหวัดแพร่ แม่ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษา อายุ 17 ปี ได้เดินทางเข้าพบตำรวจ เพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดคดี หลังจากเคยแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 กรณีที่ “นาย ก.” ปลัดอำเภอคนหนึ่ง ได้หลอกลวงลูกสาววัย 17 ปี ไปกระทำชำเราและพาหนีออกจากบ้าน
ผู้เป็นแม่ให้ข้อมูลว่า ปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้ล่อลวงลูกสาวไปกระทำชำเราที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งฃ และยังใช้อุบายหลอกลวงว่าจะเลี้ยงดูฉันสามีภรรยา ทำให้เด็กหลงเชื่อ หนีออกจากบ้านไปไม่กลับมานานกว่า 2 เดือนแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกสาวได้เข้าให้ปากคำต่อทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวนไว้เรียบร้อยแล้ว
แม้ครอบครัวจะร้องเรียนไปยังฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ จนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและย้าย นาย ก. ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัด แต่แม่ของผู้เสียหายกลับรู้สึกผิดหวังกับการจัดการของต้นสังกัด มองว่าไม่มีการลงโทษที่เด็ดขาด นาย ก. ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมที่อำเภอเด่นชัย ทั้งที่มีภรรยาอยู่แล้วทำงานที่โรงพยาบาลน่าน
การย้ายตัวผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาทำงานในตัวเมืองแพร่โดยไม่มีการพักงาน สร้างความเสียใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายอย่างมาก เพราะรู้สึกเหมือนหน่วยงานรัฐไม่สนใจข้อเรียกร้องของชาวบ้านธรรมดาที่ต้องการอนาคตที่ดีคืนให้ลูกสาว ทางด้านพนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะเร่งออกหมายเรียก นาย ก. มารับทราบข้อกล่าวหาพรากผู้เยาว์ไปจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สภานอร์เวย์ โหวตชนะ “คงไว้ระบอบกษัตริย์” ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน
- สืบนครบาล รวบ กาย ก้องไก ลวงเด็ก 13 ขยี้กาม สลับกันข่มขืนกับเพื่อน
- หดหู่ น้าชายขยี้กามหลาน 14 จนท้อง ตร. เร่งออกหมายจับ-ล่าตัว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: