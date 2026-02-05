เตรียมลุ้น! ผลเลือกตั้ง-ประชามติ 2569 ไม่เป็นทางการ ออกกี่โมง ดูได้ที่ไหนบ้าง
กกต. เปิดตัวระบบ ECT Report 69 รายงานผลเลือกตั้ง-ประชามติ 8 ก.พ. นี้ แบบเรียลไทม์ เริ่มแสดงผล 18.30 น. เช็กช่องทางติดตามได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ระบุว่า หลังปิดหีบเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้
ปิดการออกเสียงเวลา 17:00 น. และนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้ง เปิดเผยต่อหน้าประชาชนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
เมื่อนับคะแนนเสร็จสิ้น กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) บันทึกผลและอัปโหลดเข้าสู่ระบบ ECT Report 69 โดยมี 3 ขั้นตอนย่อย:
- ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดเอกสารโดยการถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนน
- ขั้นตอนที่ 2: กรอกข้อมูลตัวเลข ได้แก่ จำนวนผู้มีสิทธิ, จำนวนบัตร, คะแนนที่ผู้สมัคร/พรรคการเมืองได้รับหรือคะแนนประชามติ
- ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์รวมคะแนนอำเภอ
ข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยเลือกตั้งจะถูกส่งไปยัง ศูนย์รวมคะแนนอำเภอ (อนุ กกต. เขต) เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูลเข้าระบบ ระบบประมวลผลคะแนน ทั้งแบบแบ่งเขต, บัญชีรายชื่อ และประชามติ พร้อมแสดงคะแนนผ่าน Dashboard
การแสดงผลคะแนน
- แสดงผ่าน Dashboard ออนไลน์
- เริ่มรายงานประมาณ 18.30 น.
- ระบบจะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
ช่องทางติดตามผล
- เว็บไซต์: ectreport69.ect.go.th
- พันธมิตรสื่อ รายงานผลแบบเรียลไทม์
หมายเหตุ: ผลคะแนนที่รายงานเป็น ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้ประชาชนติดตามแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว ผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
