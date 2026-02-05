ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 14:48 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 14:49 น.
616
ศาลฎีกาฯ พิพากษายืน ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ” ผู้สมัคร สส.นครศรีธรรมราช พรรคกล้าธรรม พ้นการเลือกตั้ง เหตุขาดคุณสมบัติเคยต้องโทษคดีลักทรัพย์

ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีระหว่าง นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขต 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคกล้าธรรม (ผู้ร้อง) กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. (ผู้คัดค้าน) โดยศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ส่งผลให้นายก้องเกียรติพ้นสภาพจากการเป็นผู้สมัครทันที

คดีนี้สืบเนื่องจาก ผอ.การเลือกตั้งประจำเขต 7 นครศรีธรรมราช ได้ประกาศรายชื่อนายก้องเกียรติเป็นผู้สมัครหมายเลข 3 แต่ต่อมามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นร้องคัดค้านคุณสมบัติ เมื่อ กกต. ตรวจสอบพบว่า นายก้องเกียรติเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา ฐานลักทรัพย์ ของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2542 จึงมีคำวินิจฉัยให้ถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัคร เนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. ที่ห้ามผู้เคยกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริตลงสมัคร

นายก้องเกียรติได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาฯ อ้างว่าข้อมูลในเอกสารราชการมีความขัดแย้งกัน และพยานหลักฐานไม่อาจยืนยันตัวบุคคลได้ว่าเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีดังกล่าว แต่จากการไต่สวนของศาลฎีกาฯ โดยตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร เลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด เทียบกับข้อมูลจากสถานีตำรวจและศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าข้อมูลทั้งหมดสอดคล้องตรงกัน

ข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า นายก้องเกียรติเคยถูกศาลพิพากษาจำคุก 6 เดือน ปรับ 1,500 บาท (โทษจำคุกรอลงอาญา 2 ปี) ในความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดโดยทุจริต เป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลฎีกาฯ จึงพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของ กกต. ให้ถอนชื่อออกจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง

