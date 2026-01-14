ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888
ปปง. มีมติยึดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม และพวก เป็นมูลค่า 158 ล้านบาท หลังพบว่าเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ gimi888
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2569 โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดมูลฐานอื่นๆ สรุปผลการดำเนินการ
โดยจากการตรวจสอบเอกสารฉบับดังกล่าวพบว่ามีชื่อของ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม รวมอยู่ด้วย โดยถูกยึดทรัพย์เป็นมูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท
ซึ่งข้อความระบุว่า “2.4 รายคดี กลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เว็บไซต์ www.gimi888.com และเว็บไซต์อื่นๆ รายนายชนนพัฒฐ์ฯ กับพวก คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติ ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 69 รายการ (เช่น เงินสด ยานพาหนะ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 158 ล้านบาท (คำสั่ง ย.286/2568)”
