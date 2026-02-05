ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ศาลสั่งถอนชื่อ สมชัย นันทาภิรัตน์ ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม พระนครศรีอยุธยา เขต 5 เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อปี 67
ศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง ได้เผยแพร่คำพิพากษาคดีเลือกตั้งให้ถอนชื่อ นายสมชัย นันทาภิรัตน์ ผู้สมัคร สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 5 พรรคกล้าธรรม ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2567 ซึ่งยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จึงถูกจำกัดสิทธิไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 42 วรรคหนึ่ง(1) และวรรคสอง
ทั้งนี้ นางสาวณัฏฐ์อริญ แก้วญาณะสิทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยกล่าวว่า หากผลการวินิจฉัยออกมาถูกเพิกถอนรายชื่อ บัตรที่เลือกผู้สมัครรายนี้ก็จะเป็นบัตรเสียทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย
- กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่
- ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: