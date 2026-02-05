คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้
ทำงานส่งเงินมาทั้งชีวิต พอถึงวัยเกษียณจะขอรับเงินคืนกลับเจอทางตัน! เพจดัง Drama-addict แฉ เคสผู้ประกันตน ม.33 ไปยื่นเรื่องแต่คว้าน้ำเหลวเพราะ “ระบบล่ม-เว็บเข้าไม่ได้” ต้องรอเงินยาว
วันที่ 5 ก.พ. 69 ประเด็นเดือดในโลกออนไลน์ปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อเพจ Drama-addict ออกมาโพสต์แฉความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่กำลังจะสิ้นหวังกับระบบของรัฐ โดยโพสต์ระบุข้อความจากลูกเพจท่านหนึ่งที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้เดินทางไปยื่นขอรับ “เงินบำนาญชราภาพ” ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 69
แต่สิ่งที่เจอทำเอาพูดไม่ออก เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่า “ไม่สามารถดูข้อมูลเงินได้เพราะระบบเสีย” ซ้ำร้ายเมื่อพยายามตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมด้วยตัวเอง จนป่านนี้ก็ยังเข้าใช้งานไม่ได้ สรุปคือทำอะไรไม่ได้เลย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดการจ่ายเงินแบบกว้าง ๆ ว่าน่าจะได้ เดือน ก.พ. หรือ มี.ค. เลย ทำให้เกิดคำถามตัวโต ๆ ว่า ประชาชนต้องรอไปถึงเมื่อไหร่กับระบบที่ไร้เสถียรภาพเช่นนี้?
“สวัสดีค่ะจ่า เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 แล้ว ไปยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพตั้งแต่ 21/1/69 ที่สำนักงานค่ะ เขาไม่สามารถดูข้อมูลเงินได้เพราะระบบเสีย และในเว็บประกันสังคมจนป่านนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ค่ะ และเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะได้เงินบำนาญน่าจะเดือน ก.พ. หรือ มี.ค. เลยค่ะ”
ประกันสังคมแจงด่วน! การแสดงผลข้อมูลเงินชราภาพ
ในขณะที่ชาวเน็ตกำลังเดือดดาลเรื่อง ระบบล่ม-เข้าเว็บไม่ได้ ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้มีความเคลื่อนไหว โดยออกประกาศชี้แจง แต่เนื้อหากลับเน้นไปที่ประเด็น การแสดงผลข้อมูลเงินชราภาพในแอปพลิเคชัน SSO Plus ไม่ตรงกับยอดเงินจริง แทน
“สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงประเด็นการแสดงผลข้อมูลเงินชราภาพในแอปพลิเคชัน SSO Plus
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลเงินชราภาพในแอปพลิเคชัน SSO Plus แล้วพบว่ายอดเงินสะสมไม่สอดคล้องกับข้อมูลเงินชราภาพเดิมว่า จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดได้จากหลายกรณี ได้แก่ เช่นผู้ประกันตนอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศลดอัตราเงินสมทบในบางช่วงเวลา เช่น ได้แก่ กรณีวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมที่มีการลดอัตราเงินสมทบเป็นบางพื้นที่ กรณีโควิด-19 กรณีช่วงประสบสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ประกันตนมีประวัติการทำงานกับนายจ้างหลายรายในช่วงเวลาเดียวกัน และผู้ประกันตนตนที่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ภายในเดือนเดียวกัน ซึ่งระบบเดิมของแอปพลิเคชัน SSO Plus ไม่ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาคำนวณเพื่อแสดงผล นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ปรับรูปแบบการแสดงผลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นระบบ e-Self Service แอปพลิเคชัน ทางรัฐ หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสอดคล้องกัน
ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลเงินสมทบกรณีชราภาพบนแอปพลิเคชัน SSO Plus คำนวณมาจากเงินสมทบกรณีชราภาพจากผู้ประกันตน 3% และนายจ้าง 3% รวมเป็น 6% ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนที่มีค่าจ้าง 15,000 บาท จะส่งเงินสมทบกรณีชราภาพรวมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเดือนละ 900 บาท เป็นต้น ซึ่งระบบแอปพลิเคชัน SSO Plus ใหม่ มีการนำช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบจะมีการคำนวณเงินสมทบชราภาพลดลงตามสัดส่วนที่มีการลดอัตราเงินสมทบ เช่น เงินสมทบงวดเดือนพฤษภาคม 2565 ถึงงวดเดือนกรกฎาคม 2565 มีการจัดเก็บเงินสมทบ 1% โดยแบ่งเป็นเงินสมทบกรณีชราภาพ 0.05 % ผู้ประกันตนที่มีค่าจ้าง 15,000 บาท จะมีเงินสมทบสะสมกรณีชราภาพเดือนละ 7.50 บาท รวมสองฝ่ายสะสมเงินสมทบชราภาพ 15 บาท เป็นต้นสำหรับหลักเกณฑ์ในการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ผู้ประกันตนต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยผู้ที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับเป็นบำเหน็จชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินมากกว่ายอดเงินที่แสดงบนแอปพลิเคชัน SSO Plus ส่วนผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป จะได้รับเป็นบำนาญชราภาพตลอดชีวิตพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน โดยสำนักงานประกันสังคมจะประกาศผลประโยชน์ตอบแทน บำเหน็จชราภาพประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีจะได้รับไม่เท่ากัน
สำนักงานประกันสังคมต้องขออภัยในความไม่สะดวก ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
“ประกันสังคม คุ้มครองทุกวัย ใส่ใจทุกคน”
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน”
แม้ประกันสังคมจะออกมาชี้แจงยาวเหยียดเรื่องสูตรคำนวณและการแสดงผลในแอปฯ แต่ดูเหมือนจะ “เกาไม่ถูกที่คัน” เพราะสิ่งที่ผู้ประกันตน (ตามโพสต์ของ Drama-addict) ต้องการคำตอบคือ “ทำไมระบบถึงล่มนานขนาดนี้?” และ “เมื่อไหร่หน้างานจะดูข้อมูลได้?” เพื่อให้คนที่เกษียณอายุแล้วได้รับเงินก้อนที่เขาควรจะได้มาใช้ดำรงชีพ ไม่ใช่ต้องมารอนั่งลุ้นกับระบบที่เสียอย่างไม่มีกำหนดแบบนี้
