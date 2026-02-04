ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 15:20 น.
77

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภาและในช่วงเวลาราชการ เมื่อปี 66 ส่งศาลฎีกาวินิจฉัยต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีนายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ อดีต สส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ถูกกล่าวหาว่าลักลอบเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในห้องทำงาน สส. อาคารรัฐสภา อันเป็นความผิดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายเเรง

โดยจากการไต่สวนพยาน 2 ราย ในกรณีนี้พบว่าบ่ายวันที่ 11 ม.ค. 2566 พยานเดินกลับมาที่ห้องทำงาน ชั้นห้า อาคารรัฐสภาเเละเปิดประตูเจอนายขัยทิพย์กับพวกรวม 4 คน นั่งล้อมวงในโต๊ะสี่เหลี่ยมในมือมีไพ่ถืออยู่เเละมีชิปวางบนโต๊ะ และเป็นช่วงเวลาราชการ

พยานที่มาให้การนั้น ไม่ปรากฏว่าพยานโกรธเคืองกับนายชัยทิพย์มาก่อนเเละยังให้การสอดรับภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดิทัศน์ ส่วนพยานอีกคนหนึ่งให้การทำนองเดียวกันว่าเคยเจอนายชัยทิพย์กับพวกเล่นไพ่ในห้องนี้ สนับสนุนคำให้การของพยานรายเเรกมีน้ำหนักขึ้น เจือสมกับที่นายชัยทิพย์ให้การเป็นเอกสารว่า วันเวลาในที่เกิดเหตุ ตนได้เล่นไพ่สามกองจริง

สรุปข้อเท็จจริงฟังได้ว่า วันที่ 11 ม.ค. 2566 เวลา 13.35 – 16.00 น. นายชัยทิพย์กับพวกร่วมกันเล่นไพ่ในสถานที่ข้างต้น โดยไพ่สามกองใช้ชิปสำหรับการเล่นพนันเเละเตรียมโต๊ะสี่เหลี่ยมที่มีลิ้นชักเป็นอุปกรณ์เล่นพนันโดยเฉพาะ โดยปกติชิปใช้เเพร่หลายเเละยอมรับในสากลว่าชิปเป็นสิ่งใช้เเทนเงิน ทรัพย์สิน ตามบ่อนพนัน คาสิโน พฤติการณ์ที่เตรียมโต๊ะเเละชิปเข้าใจได้ว่ามีการใช้ชิปกำหนดมูลค่าเงิน ทรัพย์สินกัน น่าเชื่อว่าการเล่นไพ่ดังกล่าวเป็นการพนันเอาทรัพย์สินกัน เเละตามพรบ.พนัน มาตรา 5 ระบุว่าผู้ใดจัดให้มีการเล่นพนันเอาเงิน ทรัพย์สินเเก่กัน สันนิษฐานว่าผู้นั้นพนันเอาเงิน ทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม นายชัยทิพย์ไม่ได้สืบพยานหลักล้างเเละชี้เเจงยอมรับว่า อยู่ในวงเเละร่วมเล่นไพ่จริง เเต่อ้างว่าไม่ได้พนันเอาทรัพย์สินกัน จึงวินิจฉัยได้ว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่รักษากฎหมาย กรอบศีลธรรมอันดี เเละการเล่นไพ่ในห้องทำงานของสส.ในสถานที่เเละเวลาราชการนั้น การกระทำดังกล่าวไม่ได้รักษาเกียรติภูมิของประเทศ เเละ สส. ไม่เคารพสถานที่ ไม่สำรวมกริยาวาจาในรัฐสภา ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเเก่การดำรงตำเเเหน่ง สส.อันเป็นการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายเเรงฯ ข้อ 12 เเละข้อ 17 พิจารณาพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่ามีลักษณะร้ายเเรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ ข้อ 27 วรรคสอง

นายชัยทิพย์อ้างว่าได้ลาออกจาก สส.เเล้ว(ลาออกวันที่ 2 มี.ค. 2566) ดังนั้นสมาชิกภาพ สส. จึงสิ้นสุดลงเเละไม่อยู่ในบังคับของมาตราฐานจริยธรรมฯ สำนักงาน ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจพิจารณานั้น เห็นว่า สส.มีสถานะเป็นผู้ดำรงตำเเหน่งทางการเมืองตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. จึงอยู่ในอำนาจบังคับมาตรฐานทางจริยธรรมฯ เพราะขณะเกิดเหตุนายชัยทิพย์เป็น สส. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลว่า การกระทำดังกล่าวของนายชัยทิพย์เป็นความผิดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายเเรงดังกล่าวต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยตาม พ.ร.ป.ป.ป.ช. มาตรา 87 ต่อไป

สำหรับนายชัยทิพย์นั้น ในช่วงปี 2566 ดำรงตำแหน่งอยู่สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งในการเลือกตั้ง 8 ก.พ. ที่จะถึงนี้นายชัยทิพย์ลงสมัคร สส.ราชบุรี เขต 5 กับพรรคกล้าธรรม



Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

