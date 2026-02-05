ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

ลิเดีย ควง แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทรู้จักมา 20 ปี สูญเงิน 18 ล้าน ยังไม่ได้คืน สะเทือนใจ รักเหมือนคนในครอบครัว เผยเครียดหนัก-เสียเวลาชีวิต ปล่อยเไปตามกระบวนการ
ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ ดีน ควงสามีหนุ่ม แมทธิว ดีน ออกมาอัปเดตมหากาพย์คดีความถูกคนใกล้ชิดโกงเงินกว่า 18 ล้านบาท ผ่านรายการ แฉ ช่องยูทูป วันบันเทิง oneบันเทิง เผยจับโป๊ะได้เพราะเห็นหลักฐาน ยอมรับเสียความรู้สึกเพราะอยู่กันมา 20 ปีเหมือนครอบครัว พร้อมเล่าเรื่องราวความรักสุดฮาที่แม่ยายเคยจ้างนักสืบตามแมทธิว ปิดท้ายด้วยประเด็นสุขภาพที่ทำเอาคนเป็นพ่อแม่ต้องผวา เมื่อฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบหนักถึงขั้นตาอักเสบ
ลิเดียและแมทธิวได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีความที่ถูกคนสนิทที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า 20 ปี จนรักเหมือนคนในครอบครัว สูญเงินรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 18 ล้านบาท มีการฟ้องลักทรัพย์ 37 กรรม ในขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นศาล ทางคู่กรณีได้รับการประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์ที่สูงถึง 5.66 ล้านบาท ซึ่งต้องใช้โฉนดที่ดินมาค้ำประกัน
อย่างไรก็ดี ลิเดีย เปิดใจว่า “เหนื่อยที่จะหา ไม่ได้หมายความว่าเป็นใครแล้วกันนะคะ ยังไม่ได้พูดว่าเป็นใคร เรื่องที่มันผ่านมา เหนื่อยกับมันมาก เราก็เสียเวลาชีวิต เครียดด้วย เวลาเราหมกมุ่นก็ไม่มีเวลาให้กับลูก ก็เลยคิดว่าพอแล้ว เราเท่านี้แหละ เราต้องการความยุติธรรมและความถูกต้อง แต่จะมาทะเลาะกันหรือสู้กันออกสื่อ มันรกสมอง เราทำให้มันถูกต้องและไปตามกระบวนการของศาล”
ในด้านชีวิตส่วนตัว ทั้งคู่เล่าถึงความน่ารักของครอบครัวใหญ่ที่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศทีต้องยกขบวนกันไปเกือบ 20 คน ทั้งปู่ย่าตายาย พี่น้อง และหลาน ๆ จนต้องใช้รถไมโครบัสในการเดินทาง ล่าสุดเพิ่งพาลูก ๆ หนีฝุ่นเมืองไทยไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่นิวซีแลนด์ ประทับใจมากกับธรรมชาติที่สะอาดบริสุทธิ์
เมื่อถามถึงเรื่องลูก ทั้งคู่ยืนยันว่าพอแล้วที่ 3 คน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายยอมรับว่าต้องขยันทำงานตัวเป็นเกลียว เพราะค่าเทอมลูก ๆ ทั้ง 3 คนค่อนข้างหนัก แต่ก็มีความสุขที่เห็นลูก ๆ ได้เรียนรู้และทำกิจกรรม นอกจากนี้ ทั้งสองครอบครัว (บ้านลิเดียและบ้านพี่น้อง) กำลังวางแผนย้ายไปอยู่บ้านใกล้ ๆ กันเพื่อให้ลูกหลานได้เติบโตมาด้วยกัน
ต่อมาย้อนถามถึงจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่คบกันมา 10 ปีก่อนแต่งงาน เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี ในยุคนั้นแมทธิวมีภาพลักษณ์เป็นเพลย์บอยผมยาว ทำให้แม่ของลิเดียมีความเป็นห่วงมาก ถึงขั้นเคยจ้างนักสืบตามดูพฤติกรรมแมทธิวว่าไปทำอะไรที่ไหน แต่แมทธิวขับรถเร็วทำให้นักสืบตามไม่ทัน ปัจจุบันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม
ประเด็นสำคัญทิ้งท้ายคือเรื่องปัญหามลพิษ ลิเดียเปิดเผยว่าครอบครัวได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 อย่างหนัก ตัวเธอเองเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์แมทธิวออกไปข้างนอกเพียงครู่เดียว วันรุ่งขึ้นตาอักเสบแดงทันที เพราะเยื่อบุตาไวต่อฝุ่นพิษ ทำให้ปัจจุบันต้องเข้มงวดมาก มีการพกเครื่องวัดค่าฝุ่นให้ลูกติดตัวไปโรงเรียน หากค่าสูงเกินเกณฑ์จะห้ามลูกออกไปเล่นกลางแจ้งเด็ดขาด
