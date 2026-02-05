“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย
พี่เต้ มงคลกิตติ์ นัดประชาชนชุมนุมที่สำนักงาน กกต. พรุ่งนี้ พร้อมท้าต่อย แสวง บุญมี ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อน 100 ทีด้วย
จากกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ อาจจะงานเข้าหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคที่มีการหาเสียงต่อสาธารณะอาจจะผิดกฎหมาย หรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคต้นสังกัดคือพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกกต.ไปตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
โดยนายมงคลกิตติ์ ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของ กกต. พร้อมกล่าวว่า ตนตัดสิทธิ์ กกต. และลูกหลานญาติพี่น้องด้วย จะไม่ให้ไปอวกาศ และจูราสสิค พาร์ค ที่จะสร้าง 4 แห่ง พี่จะไม่ให้เข้าทั้งตระกูล ไปบอก กกต. ด้วย อย่าขัดขวางนโยบายไดโนเสาร์
ล่าสุดนายมงคลกิตติ์ได้ไลฟ์สดเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมว่า กกต. อีกด้วยว่า ตนขอเรียนไปยัง กกต. ทุกคนว่าหน้าที่คืออะไร คือการทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้สุจริต ไม่มีการซื้อขายเสียง แต่หน้าที่นโยบายมันเป็นความสามารถของแต่ละพรรคหากได้บริหาประเทศ ไม่ได้เกี่ยวกับทาง กกต. เลย พวกคุณจะมาหยุดเรื่องนโยบาย ขอถามว่าปัจจุบัน ทุกคนเที่ยวหมอนวดไหม แล้วที่แจกเงินคนละครึ่งยังแจกได้ แล้วเอาเงินที่เหลือไปอาบอบนวดมันผิดตรงไหน คุณแสวงคุณไม่เคยเที่ยวอาบอบนวดหรอ เดี๋ยวจะจับไปสาบานเลย
พรุ่งนี้ (6 ก.พ. 69) ขอเรียนเชิญประชาชน 10.30 น. ไปพร้อมกันศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ใครทำงานก็ลา ใครหยุดเรียนก็หยุดเรียน ไปวิดพื้นกับพี่เต้ที่ศูนย์คณะกรรมการเลือกตั้ง ไปกันให้มืดฟ้ามัวดิน และจะไปชี้แจงแต่ละนโยบาย
ถ้าพี่แหวง (แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.) ว่างๆ อยากให้มาหาผม แล้วถอดเสื้อมาด้วย เราจะต่อยกันที่สำนักงาน กกต. ผมต่อให้พี่แหวง 2 มือ ผมมือเดียว ก่อนต่อยผมจะวิดพื้น ต่อให้ก่อน 100 ที”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เต้” อัด “กกต.” ขัดขวางนโยบายพรรค ตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปอวกาศทั้งตระกูล
- “พี่เต้” ส่องานเข้า! กกต. ชี้นโยบายพรรค อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
- “มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: