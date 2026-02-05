“เบต้าหวัง” คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อบริการเด็ก
รู้จัก “เบต้าหวัง” หนุ่มบิตคอยน์คนดัง จากโหนกระแส เปิดวีรกรรมจากผู้เสียหายรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีพรากผู้เยาว์และปมเบี้ยวหนี้เพื่อน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัว นายสมหวัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เบต้าหวัง” (Beta Wang) บุคคลที่เคยไปออกรายการโหนกระแส ในข้อหาพรากผู้เยาว์ สืบเนื่องจากเจ้าตัวเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เข้าไปซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยในชั้นจับกุม นายสมหวัง ได้ให้การอ้างว่าตนเองไม่ทราบมาก่อนว่าหญิงสาวที่ตกลงซื้อบริการทางเพศนั้นมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
ย้อนกลับไปทำความรู้จัก นายสมหวัง หรือ “ต้า” ปัจจุบันอายุ 31 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และเป็นที่รู้จักในวงการซื้อขายเครื่องขุดบิตคอยน์ในฉายา “Beta Wang” สถานะครอบครัวเคยจดทะเบียนสมรสแล้วก่อนจะเลิกรากันด้วยปัญหาส่วนตัว โดยชื่อของเบต้าหวังเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา หลังไปออกรายการโหนกระแสในฐานะผู้เสียหาย ร้องเรียนเรื่องถูกสาวเอ็นวี (NV) หลอกให้รักจนสูญเสียเงินจำนวนมาก
จุดเริ่มต้นของดราม่ารักลวงโลก เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน นายสมหวังติดต่อหาเด็กเอ็นวีผ่านโมเดลลิงไลน์กลุ่มหนึ่งในช่วงกลางดึกเพราะความเหงา จนได้เจอกับ “น้องวาย” ซึ่งฝ่ายหญิงได้เข้ามาหว่านล้อมเอาอกเอาใจและยื่นข้อเสนอว่า “หากพี่ดูแลหนูเป็นรายเดือน หนูจะหยุดที่พี่คนเดียว” ทำให้นายสมหวังตกลงรับเลี้ยงดู โดยเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่ครั้งแรก 15,000 บาท และยังหลงเชื่อโอนเงินไปช่วยเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์เก่าของฝ่ายหญิงกับ “พี่หมอ” คนหนึ่ง เพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าต้องการจบปัญหาเพื่อมาอยู่กับนายสมหวัง
ทว่าภายหลังจากที่นายสมหวังไปออกรายการได้ไม่นาน กลับมีกลุ่มเจ้าหนี้และผู้เสียหายรวมตัวกันออกมาแฉพฤติกรรมอีกด้าน โดยระบุว่า นายสมหวัง หรือ เบต้าหวัง ได้ตระเวนขอกู้ยืมเงินชาวบ้าน โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เช่น ขอยืมเงินไปเคลียร์คดีความ, จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับทำเหมืองขุดบิตคอยน์, นำเงินไปเอาเครื่องจักรออกมาทำมาหากิน รวมถึงอ้างเรื่องบัญชีธนาคารถูกอายัด แต่สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดคืนเงินกลับบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมคืน ซ้ำยังท้าทายให้เจ้าหนี้ไปฟ้องร้องเอาเองหากอยากได้เงินคืน
เพื่อนคนสนิทของผู้เสียหายรายหนึ่งยังเปิดเผยถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของ “เบต้าหวัง” ว่าเป็นคนขี้เหงา ขาดคนดูแลไม่ได้ ต้องคอยเรียกใช้บริการสาวสวย สาวเอ็น (N) หรือพริตตี้มานอนกอดเป็นประจำ อีกทั้งยังมีนิสัยชอบอวดรวย พูดจาโอ้อวดเรื่องการเลี้ยงดูปูเสื่อหญิงสาวให้คนรอบข้างฟังอยู่เสมอ รวมถึงเรื่องราวของ “น้องวาย” ที่เจ้าตัวเคยไปคร่ำครวญผ่านสื่อ
