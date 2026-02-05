ข่าว

“เบต้าหวัง” คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อบริการเด็ก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 14:31 น.
75
"เบต้าหวัง" คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อกามเด็ก

รู้จัก “เบต้าหวัง” หนุ่มบิตคอยน์คนดัง จากโหนกระแส เปิดวีรกรรมจากผู้เสียหายรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีพรากผู้เยาว์และปมเบี้ยวหนี้เพื่อน

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัว นายสมหวัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เบต้าหวัง” (Beta Wang) บุคคลที่เคยไปออกรายการโหนกระแส ในข้อหาพรากผู้เยาว์ สืบเนื่องจากเจ้าตัวเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เข้าไปซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยในชั้นจับกุม นายสมหวัง ได้ให้การอ้างว่าตนเองไม่ทราบมาก่อนว่าหญิงสาวที่ตกลงซื้อบริการทางเพศนั้นมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

ย้อนกลับไปทำความรู้จัก นายสมหวัง หรือ “ต้า” ปัจจุบันอายุ 31 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และเป็นที่รู้จักในวงการซื้อขายเครื่องขุดบิตคอยน์ในฉายา “Beta Wang” สถานะครอบครัวเคยจดทะเบียนสมรสแล้วก่อนจะเลิกรากันด้วยปัญหาส่วนตัว โดยชื่อของเบต้าหวังเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา หลังไปออกรายการโหนกระแสในฐานะผู้เสียหาย ร้องเรียนเรื่องถูกสาวเอ็นวี (NV) หลอกให้รักจนสูญเสียเงินจำนวนมาก

เบต้าหวัง ขณะออกรายการ โหนกระแส วันที่ 16 มกราคม 2569
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official

จุดเริ่มต้นของดราม่ารักลวงโลก เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน นายสมหวังติดต่อหาเด็กเอ็นวีผ่านโมเดลลิงไลน์กลุ่มหนึ่งในช่วงกลางดึกเพราะความเหงา จนได้เจอกับ “น้องวาย” ซึ่งฝ่ายหญิงได้เข้ามาหว่านล้อมเอาอกเอาใจและยื่นข้อเสนอว่า “หากพี่ดูแลหนูเป็นรายเดือน หนูจะหยุดที่พี่คนเดียว” ทำให้นายสมหวังตกลงรับเลี้ยงดู โดยเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่ครั้งแรก 15,000 บาท และยังหลงเชื่อโอนเงินไปช่วยเคลียร์ปัญหาความสัมพันธ์เก่าของฝ่ายหญิงกับ “พี่หมอ” คนหนึ่ง เพราะฝ่ายหญิงอ้างว่าต้องการจบปัญหาเพื่อมาอยู่กับนายสมหวัง

ทว่าภายหลังจากที่นายสมหวังไปออกรายการได้ไม่นาน กลับมีกลุ่มเจ้าหนี้และผู้เสียหายรวมตัวกันออกมาแฉพฤติกรรมอีกด้าน โดยระบุว่า นายสมหวัง หรือ เบต้าหวัง ได้ตระเวนขอกู้ยืมเงินชาวบ้าน โดยอ้างเหตุผลต่างๆ นานา เช่น ขอยืมเงินไปเคลียร์คดีความ, จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับทำเหมืองขุดบิตคอยน์, นำเงินไปเอาเครื่องจักรออกมาทำมาหากิน รวมถึงอ้างเรื่องบัญชีธนาคารถูกอายัด แต่สุดท้ายเมื่อถึงกำหนดคืนเงินกลับบ่ายเบี่ยง ไม่ยอมคืน ซ้ำยังท้าทายให้เจ้าหนี้ไปฟ้องร้องเอาเองหากอยากได้เงินคืน

เพื่อนคนสนิทของผู้เสียหายรายหนึ่งยังเปิดเผยถึงไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของ “เบต้าหวัง” ว่าเป็นคนขี้เหงา ขาดคนดูแลไม่ได้ ต้องคอยเรียกใช้บริการสาวสวย สาวเอ็น (N) หรือพริตตี้มานอนกอดเป็นประจำ อีกทั้งยังมีนิสัยชอบอวดรวย พูดจาโอ้อวดเรื่องการเลี้ยงดูปูเสื่อหญิงสาวให้คนรอบข้างฟังอยู่เสมอ รวมถึงเรื่องราวของ “น้องวาย” ที่เจ้าตัวเคยไปคร่ำครวญผ่านสื่อ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

10 วินาที ที่แล้ว
ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุครบ 55 ปี ยื่นขอรับเงินบำนาญชราภาพ แต่ระบบประกันสังคมล่ม ข่าว

คนเกษียณซวย “ประกันสังคม” ระบบล่มทำพิษ ม.33 ยื่นรับบำนาญไม่ได้

28 นาที ที่แล้ว
ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

41 นาที ที่แล้ว
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน บันเทิง

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

51 นาที ที่แล้ว
&quot;เบต้าหวัง&quot; คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อกามเด็ก ข่าว

“เบต้าหวัง” คือใคร? จากหนุ่มบิตคอยน์ เหยื่อรักลวงโลก สู่ผู้ต้องหาคดีซื้อบริการเด็ก

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โอม ค็อกเทล โพสต์ถึง กกต. ชี้ หน้าที่ในการสื่อสารล้มเหลว! ทำคนแห่กดไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะพัด สื่อนอกตีข่าว ตระกูล &quot;จึงรุ่งเรืองกิจ&quot; เล็งขายอาณาจักร บริษัท &quot;ไทยซัมมิท&quot; มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ไม่มีทายาทสืบต่อ-สมรภูมิ EV เศรษฐกิจ

สื่อนอกตีข่าว “ไทยซัมมิท” เล็งขายบริษัท มูลค่า 6.6 หมื่นล้าน เหตุไร้ทายาทสืบทอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search เทคโนโลยี

10 เอเจนซี่ AI SEO ในกรุงเทพฯ ปั้นธุรกิจให้ปังทั้งบน Google และ AI Search

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจออสเตรเลีย ตั้งข้อหาเอาผิด หนุ่มโรคจิตล่วงละเมิดเด็ก เหยื่อ 459 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ &quot;ต้า&quot; หนุ่มสายเปย์ เด็กเอ็นวี ที่เคยออกโหนกระแส พบซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ข่าว

บุกรวบ “เบต้า หวัง” หนุ่มสายเปย์ ที่เคยออกโหนกระแส พบซื้อบริการเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง ข่าว

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่ ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 14:31 น.
75
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ &quot;ก้องเกียรติ&quot; พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

ไม่รอด! ศาลฎีกา ถอนชื่อ “ก้องเกียรติ” พ้นผู้สมัคร สส. พรรคกล้าธรรม เซ่นคดีลักทรัพย์เก่า

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ลิเดีย-แมทธิว อัปเดตคดีคนสนิทสูญเงิน 18 ล้าน

ลิเดีย-แมทธิว สุดช้ำ คนสนิท 20 ปีหักหลัง สูญเงิน 18 ล้าน ทั้งที่รักเหมือนครอบครัว

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

ศาลสั่งถอนชื่อ “สมชัย” ผู้สมัคร สส.พรรคกล้าธรรม เหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
สะพัด สื่อนอกตีข่าว ตระกูล &quot;จึงรุ่งเรืองกิจ&quot; เล็งขายอาณาจักร บริษัท &quot;ไทยซัมมิท&quot; มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาท ไม่มีทายาทสืบต่อ-สมรภูมิ EV

สื่อนอกตีข่าว “ไทยซัมมิท” เล็งขายบริษัท มูลค่า 6.6 หมื่นล้าน เหตุไร้ทายาทสืบทอด

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button