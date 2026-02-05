กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่
กกต.ขอนแก่น ส่งชุดสืบสวนลุยเขต 9 อำเภอพล หลังคลิปว่อนเน็ตนับแบงก์ 500 แจกชาวบ้านแลกกาเบอร์ 2 เตือนโทษหนักผิดทั้งผู้ให้-ผู้รับ
5 ก.พ.69 นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์และเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์และรถแห่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
นายวัชระ สีสาร กล่าวถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยประเด็นคำถามหลักที่คณะรัฐมนตรีรับรองคือ “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถกากบาท (X) ในช่องเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือไม่แสดงความคิดเห็นเพียงช่องทางเดียว ซึ่งการลงมติครั้งนี้เป็นการสอบถามความต้องการของประชาชนขั้นต้น ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต
ประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้ คือกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลักษณะคล้ายการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยในคลิปปรากฏภาพบุคคลกำลังจดรายชื่อและนับธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวนหลายใบ ส่งมอบให้กับชายคนหนึ่ง พร้อมกับมีบทสนทนากำชับว่าเป็นการเก็บตก สำหรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และระบุชัดเจนให้เลือกหมายเลข 2 ในบัตรเลือกตั้งสีเขียว
นายวัชระ กล่าวถึงกรณีคลิปที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียดังกล่าวว่า กกต.ขอนแก่น รับทราบเรื่องแล้ว จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.พล จ.ขอนแก่น แม้ขณะนี้จะยังไม่มีผู้เสียหายหรือพลเมืองดีเข้ามายื่นคำร้องคัดค้าน กกต. จึงส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เร่งหาข่าวและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อขยายผลว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในคลิปและมีเจตนาทุจริตการเลือกตั้งจริงหรือไม่
ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น ได้ฝากเตือนด้วยความห่วงใยไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนนทุกคน ให้ระมัดระวังการกระทำที่เข้าข่ายการแจกเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเรียกรับเงินเด็ดขาด เพราะกฎหมายระบุโทษไว้ชัดเจนว่ามีความผิดทั้งผู้ให้ และผู้รับ
นายวัชระ เปิดเผยว่า นอกจากคลิปในเขต 9 แล้ว สำนักงาน กกต.ขอนแก่น ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเขตเลือกตั้งที่ 5 อีก 1 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการเลือกตั้ง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง
