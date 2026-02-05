ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:56 น.
76
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

กกต.ขอนแก่น ส่งชุดสืบสวนลุยเขต 9 อำเภอพล หลังคลิปว่อนเน็ตนับแบงก์ 500 แจกชาวบ้านแลกกาเบอร์ 2 เตือนโทษหนักผิดทั้งผู้ให้-ผู้รับ

5 ก.พ.69 นายพันธ์เทพ เสาวโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (กกต.ขอนแก่น) ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์และเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีขบวนรถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์และรถแห่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

นายวัชระ สีสาร กล่าวถึงความสำคัญของการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยประเด็นคำถามหลักที่คณะรัฐมนตรีรับรองคือ “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถกากบาท (X) ในช่องเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือไม่แสดงความคิดเห็นเพียงช่องทางเดียว ซึ่งการลงมติครั้งนี้เป็นการสอบถามความต้องการของประชาชนขั้นต้น ก่อนจะนำไปสู่กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในอนาคต

ประเด็นที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลมีเดียขณะนี้ คือกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอลักษณะคล้ายการซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยในคลิปปรากฏภาพบุคคลกำลังจดรายชื่อและนับธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวนหลายใบ ส่งมอบให้กับชายคนหนึ่ง พร้อมกับมีบทสนทนากำชับว่าเป็นการเก็บตก สำหรับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และระบุชัดเจนให้เลือกหมายเลข 2 ในบัตรเลือกตั้งสีเขียว

ภาพเหตุการณ์เหตุการณ์การนับธนบัตรใบละ 500 บาท
FB/ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

นายวัชระ กล่าวถึงกรณีคลิปที่กำลังเป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียดังกล่าวว่า กกต.ขอนแก่น รับทราบเรื่องแล้ว จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 9 อ.พล จ.ขอนแก่น แม้ขณะนี้จะยังไม่มีผู้เสียหายหรือพลเมืองดีเข้ามายื่นคำร้องคัดค้าน กกต. จึงส่งชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่เร่งหาข่าวและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อขยายผลว่าใครเป็นผู้เกี่ยวข้องในคลิปและมีเจตนาทุจริตการเลือกตั้งจริงหรือไม่

ผู้อำนวยการ กกต.ขอนแก่น ได้ฝากเตือนด้วยความห่วงใยไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งและหัวคะแนนทุกคน ให้ระมัดระวังการกระทำที่เข้าข่ายการแจกเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามเรียกรับเงินเด็ดขาด เพราะกฎหมายระบุโทษไว้ชัดเจนว่ามีความผิดทั้งผู้ให้ และผู้รับ

นายวัชระ เปิดเผยว่า นอกจากคลิปในเขต 9 แล้ว สำนักงาน กกต.ขอนแก่น ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในเขตเลือกตั้งที่ 5 อีก 1 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การให้ผลประโยชน์เพื่อจูงใจในการเลือกตั้ง โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง ข่าว

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย

37 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่ ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:56 น.
76
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button