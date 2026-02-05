“เต้” อัด “กกต.” ขัดขวางนโยบายพรรค ตัดสิทธิ์ไม่ให้ไปอวกาศทั้งตระกูล
เต้ มงคลกิตติ์ เดือดอัด กกต. ขัดขวางนโยบายพรรค ตัดสิทธิ์ลูกหลาน กกต. ไม่ให้ไปอวกาศและดูจูราสสิค พาร์ค ถามทำไมจะเพาะไดโนเสาร์ไม่ได้
จากกรณีที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคทางเลือกใหม่ อาจจะงานเข้าหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายบางอย่างของพรรคที่มีการหาเสียงต่อสาธารณะอาจจะผิดกฎหมาย หรือเป็นไปไม่ได้ จึงมีหนังสือถึงพรรคต้นสังกัดคือพรรคทางเลือกใหม่ พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกกต.ไปตรวจสอบว่านโยบายใดบ้างเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
โดยนายมงคลกิตติ์ ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเคลื่อนไหวของ กกต. พร้อมกล่าวว่า ตนตัดสิทธิ์ กกต. และลูกหลานญาติพี่น้องด้วย จะไม่ให้ไปอวกาศ และจูราสสิค พาร์ค ที่จะสร้าง 4 แห่ง พี่จะไม่ให้เข้าทั้งตระกูล ไปบอก กกต. ด้วย อย่าขัดขวางนโยบายไดโนเสาร์
นอกจากนี้พี่เต้ ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กต่ออีกว่า “ไดโนเสาร์ของจริงในประเทศไทย
ทำไมจะเพาะพันธุ์ใหม่ไม่ได้ ถ้ามนุษย์เราพยายาม หรือต่อยอดจาก ญาติไดโนเสาร์ในปัจจุบันที่เหลืออยู่ ผมเชื่อว่าคนไทยทำได้ทุกอย่าง แต่ กกต.บอกว่า ทำไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ เพ้อเจ้อ
กกต.มีหน้าที่ จัดการเลือกตั้งให้สุจริต ไม่ซื้อเสียง ไม่ได้มีหน้าที่ จำกัด หรือ หยุด ความคิด ความเจริญในด้านพันธุวิศวกรรมของคนไทย ที่จะก้าวหน้าต่อไป
ฟอสซิลไดโนเสาร์ ในประเทศไทยทั้งหมด ถูกค้นพบกี่จังหวัด ไดโนเสาร์ประเทศไทยพบมากกว่า 10 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบ ครั้งแรกใน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาและมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงขึ้น
ในพื้นที่ภูกุ้มข้าว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์และมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย (พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เปิดให้เข้าชมทุกวัน) นอกจากนี้ ได้แก่ จ.ชัยภูมิ จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.หนองบัวลำภู เป็นต้น และเมื่อปี 2546 ได้มีการค้นพบไดโนเสาร์เพิ่มเติมในภาคเหนือ(อ.เชียงม่วน จ.พะเยา) และภาคใต้ (จ.กระบี่)”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “พี่เต้” ส่องานเข้า! กกต. ชี้นโยบายพรรค อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
- “มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
- “พี่เต้” ยกระดับ เดินหน้าซื้อทั้ง “แมนยู-ลิเวอร์พูล” เล็งส่งไทยเป็นแชมป์บอลโลก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: