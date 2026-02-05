เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง
ปราศรัยใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ รวมสถานที่-เวลา-จุดสังเกต และวิธีเดินทางแบบไม่หลง
กรุงเทพฯ เตรียมเดือดช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 หลายพรรคการเมืองนัด “ปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย” พร้อมกันหลายจุดในเมือง ใครตั้งใจไปฟังที่เวทีจริง แนะนำวางแผนล่วงหน้า
ตารางปราศรัยใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- 16.00 น. พรรคประชาชน – ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (อาคารกีฬาเวสน์ 1)
- 16.30 น. ภูมิใจไทย – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- 17.00 น. เพื่อไทย – สนามกีฬาเทพหัสดิน
- 17.00 น. ประชาธิปัตย์ – One Bangkok Forum (ในโครงการ One Bangkok)
หมายเหตุ เวลา/ผังเข้างานบางจุดอาจปรับตามสถานการณ์หน้างาน แนะนำเช็กประกาศล่าสุดจากเพจ/ช่องทางทางการของแต่ละพรรคก่อนออกจากบ้าน
เพื่อไทย ปราศรัย สนามกีฬาเทพหัสดิน
เวลาเริ่มงาน 17.00 น. เป็นต้นไป
BTS (แนะนำสุด) ลง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ แล้วเดินเข้าพื้นที่กรีฑาสถานแห่งชาติ/โซนสนามกีฬา (สนามเทพหัสดินอยู่ในย่านนี้และเป็นจุดที่ใกล้สถานีที่สุด)
สนามเทพหัสดินอยู่ข้างสนามศุภชลาศัย ภายในกรีฑาสถานแห่งชาติ
ถ้าขับรถมา แถวนั้นใกล้ MBK Center แต่ช่วงเย็นคนแน่น แนะนำเผื่อเวลาและเตรียมใจเรื่องที่จอด
เผื่อเวลาอย่างน้อย 45–90 นาที คนทยอยเข้าเร็ว
เตรียมน้ำ/หมวก/เสื้อกันฝนแบบพกพา เพราะเป็นเวทีกลางแจ้ง
ภูมิใจไทย ปราศรัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เวลาเริ่มงาน 16.30 น.
ลง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 3 แล้วเดินเข้าศูนย์ฯ ผ่านทางเชื่อมได้เลย (มีทางเชื่อมตรงถึงฮอลล์)
ที่อยู่ศูนย์ฯ เผื่อเรียกแท็กซี่/แอป 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.
ศูนย์ฯ มีที่จอดในอาคารได้ถึงราว 3,000 คัน เปิด 05.00–24.00 น. ขึ้นลิฟต์ถึงโซนอีเวนต์ได้
พรรคประชาชน ปราศรัย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง
เวลาเริ่มงาน 16.00 น. สถานที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ภายในศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น ดินแดง 15 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
ลง ARL ราชปรารภ แล้วเดินต่อประมาณ 6 นาที เหมาะกับคนมาจากฝั่งแอร์พอร์ตลิงก์/พญาไท
รถเมล์ สายที่ผ่านหน้าศูนย์ฯ ตามข้อมูล กทม. เช่น 12, 13, 54, 99, 117, 136, 140, 163, 172, 204, 529
แท็กซี่/แอปเรียกรถ ให้ปัก “ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง” หรือ “อาคารกีฬาเวสน์ 1” แล้วเช็กว่าเข้าประตูฝั่งถนนดินแดงเป็นหลัก
ถ้าตั้งใจไปช่วงใกล้เวลาเริ่ม แนะนำเผื่อเวลารถติดแถวอนุสาวรีย์–ดินแดง เพราะเป็นจุดขึ้นชื่อเรื่อง “คอขวด” อยู่แล้ว
ประชาธิปัตย์ ปราศรัย One Bangkok Forum
เวลาเริ่มงาน: 17.00 น. และมีการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “Grand Speech”
ที่อยู่โครงการ One Bangkok ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
เดินทางด้วย MRT ลุมพินี มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในย่านนั้น
ถ้าขับรถ One Bangkok มีทางเข้า–ออกหลายจุดบนถนนวิทยุและถนนพระราม 4 และเชื่อมทางด่วนเฉลิมมหานคร
ใครจะไปเวทีนี้ แนะนำให้ลงทะเบียนก่อนตามลิงก์นี้ democrat.or.th
แนะนำก่อนออกจากบ้าน ไปฟังปราศรัยใหญ่
- ไปด้วยรถไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ ไปเถอะ… รถติดเย็นวันศุกร์ไม่เคยปรานีใคร
- เผื่อเวลาเข้า-ออกงาน (คนเยอะ + ตรวจสัมภาระ)
- เตรียมน้ำ, พาวเวอร์แบงก์, เสื้อกันฝนพับได้
- ถ้าตั้งใจไปทันช่วงเปิด ให้ถึงก่อนเวลาเริ่มอย่างน้อย 45 นาที
