ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:19 น.
58

ปราศรัยใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ รวมสถานที่-เวลา-จุดสังเกต และวิธีเดินทางแบบไม่หลง

กรุงเทพฯ เตรียมเดือดช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 หลายพรรคการเมืองนัด “ปราศรัยใหญ่โค้งสุดท้าย” พร้อมกันหลายจุดในเมือง ใครตั้งใจไปฟังที่เวทีจริง แนะนำวางแผนล่วงหน้า

ตารางปราศรัยใหญ่ 6 กุมภาพันธ์ 2569

  • 16.00 น. พรรคประชาชน – ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง (อาคารกีฬาเวสน์ 1)
  • 16.30 น. ภูมิใจไทย – ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • 17.00 น. เพื่อไทย – สนามกีฬาเทพหัสดิน
  • 17.00 น. ประชาธิปัตย์ – One Bangkok Forum (ในโครงการ One Bangkok)

หมายเหตุ เวลา/ผังเข้างานบางจุดอาจปรับตามสถานการณ์หน้างาน แนะนำเช็กประกาศล่าสุดจากเพจ/ช่องทางทางการของแต่ละพรรคก่อนออกจากบ้าน

เพื่อไทย ปราศรัย สนามกีฬาเทพหัสดิน

เวลาเริ่มงาน 17.00 น. เป็นต้นไป

  • BTS (แนะนำสุด) ลง BTS สนามกีฬาแห่งชาติ แล้วเดินเข้าพื้นที่กรีฑาสถานแห่งชาติ/โซนสนามกีฬา (สนามเทพหัสดินอยู่ในย่านนี้และเป็นจุดที่ใกล้สถานีที่สุด)

  • สนามเทพหัสดินอยู่ข้างสนามศุภชลาศัย ภายในกรีฑาสถานแห่งชาติ

  • ถ้าขับรถมา แถวนั้นใกล้ MBK Center แต่ช่วงเย็นคนแน่น แนะนำเผื่อเวลาและเตรียมใจเรื่องที่จอด

  • เผื่อเวลาอย่างน้อย 45–90 นาที คนทยอยเข้าเร็ว

  • เตรียมน้ำ/หมวก/เสื้อกันฝนแบบพกพา เพราะเป็นเวทีกลางแจ้ง

ปราศรัยใหญ่ เพื่อไทย

ภูมิใจไทย ปราศรัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เวลาเริ่มงาน 16.30 น.

  • ลง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 3 แล้วเดินเข้าศูนย์ฯ ผ่านทางเชื่อมได้เลย (มีทางเชื่อมตรงถึงฮอลล์)

  • ที่อยู่ศูนย์ฯ เผื่อเรียกแท็กซี่/แอป 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.

  • ศูนย์ฯ มีที่จอดในอาคารได้ถึงราว 3,000 คัน เปิด 05.00–24.00 น. ขึ้นลิฟต์ถึงโซนอีเวนต์ได้

ภูมิใจไทย ปราศรัย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พรรคประชาชน ปราศรัย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

เวลาเริ่มงาน 16.00 น. สถานที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ภายในศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น ดินแดง 15 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

  • ลง ARL ราชปรารภ แล้วเดินต่อประมาณ 6 นาที เหมาะกับคนมาจากฝั่งแอร์พอร์ตลิงก์/พญาไท

  • รถเมล์ สายที่ผ่านหน้าศูนย์ฯ ตามข้อมูล กทม. เช่น 12, 13, 54, 99, 117, 136, 140, 163, 172, 204, 529

  • แท็กซี่/แอปเรียกรถ ให้ปัก “ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง” หรือ “อาคารกีฬาเวสน์ 1” แล้วเช็กว่าเข้าประตูฝั่งถนนดินแดงเป็นหลัก

ถ้าตั้งใจไปช่วงใกล้เวลาเริ่ม แนะนำเผื่อเวลารถติดแถวอนุสาวรีย์–ดินแดง เพราะเป็นจุดขึ้นชื่อเรื่อง “คอขวด” อยู่แล้ว

พรรคประชาชน ปราศรัย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

ประชาธิปัตย์ ปราศรัย One Bangkok Forum

เวลาเริ่มงาน: 17.00 น. และมีการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “Grand Speech”

  • ที่อยู่โครงการ One Bangkok ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

  • เดินทางด้วย MRT ลุมพินี มีจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในย่านนั้น

  • ถ้าขับรถ One Bangkok มีทางเข้า–ออกหลายจุดบนถนนวิทยุและถนนพระราม 4 และเชื่อมทางด่วนเฉลิมมหานคร

ใครจะไปเวทีนี้ แนะนำให้ลงทะเบียนก่อนตามลิงก์นี้ democrat.or.th

พรรคประชาชน ปราศรัย

แนะนำก่อนออกจากบ้าน ไปฟังปราศรัยใหญ่

  • ไปด้วยรถไฟฟ้าได้เมื่อไหร่ ไปเถอะ… รถติดเย็นวันศุกร์ไม่เคยปรานีใคร
  • เผื่อเวลาเข้า-ออกงาน (คนเยอะ + ตรวจสัมภาระ)
  • เตรียมน้ำ, พาวเวอร์แบงก์, เสื้อกันฝนพับได้
  • ถ้าตั้งใจไปทันช่วงเปิด ให้ถึงก่อนเวลาเริ่มอย่างน้อย 45 นาที

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง ข่าว

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

38 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย

36 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง ข่าวการเมือง

ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่ ข่าวการเมือง

กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:19 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ &quot;มะเร็งถุงน้ำดี&quot; ยกเคส &quot;จา พนม&quot; แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

หมอเจด เตือนภัยเงียบ “มะเร็งถุงน้ำดี” ยกเคส “จา พนม” แนะสังเกต 4 อาการเสี่ยง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด &quot;ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร&quot; ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button