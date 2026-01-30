“มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
เต้ มงคลกิตติ์ เล็งสร้าง จูราสสิค พาร์ค 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต และยังใช้เป็นแหล่งพันธุ์ไดโนเสาร์ ที่หลงเหลืออยู่ด้วย
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ พี่เต้ เลขาธิการและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคทางเลือกใหม่ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ผม ตั้งใจจะสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” ในจังหวัดใหญ่ๆสัก 4 ภาค เพื่อเก็บ เผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์ ที่หลงเหลืออยู่ บิ้วอัพปรับปรุงพันธุ์ให้ตัวใหญ่ขึ้น ทุกชนิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ย้อนอดีต”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า มีความคิดคืนชีพไดโนเสาร์ ปัจจุบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการโคลนนิ่งแล้วก็เพาะไดโนเสาร์ เพราะว่าเป็นสัตว์ในตำนาน มาจากฟอซซิลใต้น้ำแข็ง
อย่างไรก็ตามสำนักข่าว BBC เคยสัมภาษณ์ ศจ.ซูซันนา เมดเมนท์ นักโบราณชีววิทยาประจำพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในลอนดอน ว่าสามารถคืนชีพไดโนเสาร์ผ่านพันธุกรรมแบบภาพยนตร์ได้หรือไม่นั้น
ศจ.เมดเมนท์ กล่าวว่าถ้าตอบสั้นๆ ไม่ได้ เพราะว่าฟอซซิลนั้นมีอายุมากกว่าล้านปี และครั้งสุดท้ายที่ไดโนเสาร์มีชีวิตต้องย้อนกลับไปไกลถึง 66 หรือ 245 ล้านปีก่อน นานเกินไปกว่าที่ DNA จะยังคงอยู่ครบถ้วน รวมถึงซากของไดโนเสาร์กลายเป็นหินทำให้ไม่มี DNA หลงเหลืออยู่แล้ว
ศจ.เมดเมนท์ ยังกล่าวติดตลกอีกด้วยว่า หากมนุษย์กับไดโนเสาร์อยู่ด้วยกัน มนุษย์คงไม่รอดแน่ๆ เพราะไดโนเสาร์ไม่เหมือนสัตว์นักล่าตัวอื่นๆ รวมถึงขนาดที่ใหญ่กว่ามนุษย์เยอะ เหมือนแบบในภาพยนตร์
