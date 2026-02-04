“พี่เต้” ส่องานเข้า! กกต. ชี้นโยบายพรรค อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยผลพิจารณานโยบายพรรค ชี้พรรคทางเลือกใหม่ อาจฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าทาง กกต. ได้พิจารณานโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงิน จำนวน 51 พรรคการเมือง พร้อมเผยแพร่ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต
ช่วงหนึ่ง กกต. ระบุถึงกรณีพรรคทางเลือกใหม่ ส่งนโยบายเพิ่มเติม จำนวน 32 นโยบาย ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบนโยบายที่ต้องใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณา พ.ศ. 2568 ข้อ 4 ที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปไม่น้อยกว่า 20 วัน
ซึ่งทาง กกต. เห็นว่า การนำเสนอนโยบายของพรรคทางเลือกใหม่ต่อสาธารณชนในสถานที่ต่างๆ บางนโยบาย อาจจะนำไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 132 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 22 ได้
สำหรับ พรรคทางเลือกใหม่ มีนายราเชน ตระกูลเวียง เป็นหัวหน้าพรรค และมี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานายมงคลกิตติ์ได้เสนอนโยบายต่อสาธารณชนมากมาย เช่น เพิ่มเงินเดือน 10% สำหรับวัยทำงาน ผู้ชายวิดพื้นวันละ 100 ครั้ง ส่วนผู้หญิง วันละ 40 ครั้ง, นโยบายผู้หญิงสามารถมีสามีได้ 4 คน, คืนชีพไดโนเสาร์ และ เดินหน้าโครงการอวกาศ รวมถึงกองทัพอวกาศด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ
- “มงคลกิตติ์” เล็งสร้าง “จูราสสิค พาร์ค” 4 ภาค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวย้อนอดีต
- “มงคลกิตติ์” ลั่นไม่ได้เพ้อเจ้อ ตั้งเป้าส่งไทยไปดาวอังคาร ชี้ชาติอื่นก็ทำได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: