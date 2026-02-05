บันเทิง

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า เพราะความเxี่ยน ประกาศเลิกขี่ตลอดชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 12:56 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:00 น.
80
คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด "ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร" ประกาศเลิกขี่ม้าตลอดชีวิต

คลิปนาที เฉียงไปอยู่ไหนมา อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า ได้รับบาดเจ็บ โอด “ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร” ขนาดแม่ยังขำใส่ ลั่น “เลิกขี่ม้าตลอดชีวิต”

ทำเอาแฟนคลับแห่เป็นห่วงหนักมาก เมื่ออินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง เฉียง วรฉัตร เจ้าของเพจและช่องชื่อ เฉียง ไปอยู่ไหนมา โพสต์คลิปเล่านาทีตกจากหลังม้าได้รับบาดเจ็บจนต้องเข้าเฝือกที่เท้า ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ม้าพยศขึ้นมานั้นก็คือ “ม้าเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นกะทันหัน” พยายามจะยืนสองขา เพื่อเข้าไปหาม้าอีกตัว ทำให้คุณเฉียงพลัดตกกระแทกพื้น ซ้ำม้าตัวดังกล่าวก็ยังเสียหลักล้มทับคุณเฉียงอีกที

คลิปที่คุณเฉียงโพสต์ลงหน้าเพจ เผยให้เห็นช่วงที่คุณเฉียงนอนหงายอยู่บนพื้น บริเวณลำตัวมีรอยแดงช้ำเป็นทางยาวบริเวณหน้าอกด้านซ้าย และเท้าซ้ายไม่สามารถขยับได้ จนต้องเข้าเฝือก โดยแคปชั่นประกอบคลิประบุเอาไว้ว่า “ตกม้าเพราะม้าเลี่ยนงุ่น เกือบตายแต่เล่าให้แม่ฟัง แม่ขำ”

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-6

คุณเฉียงเล่าในคลิปว่า “เฉียงตกม้า โดนม้าล้มทับ เพราะม้าเฉียงเล็ดยุดม้าตัวข้างหน้า เป็นการตกม้าที่ต้องใส่เฝือก และสตอรี่ทุเรศที่สุดในวงการขี่ม้าบนโลกใบนี้ เรื่องนี้ไม่มีใครผิดและไม่โทษใคร ผิดแค่ความเลี่ยนงุ่นมันไม่เข้าใครออกใคร คือเรียน ๆ อยู่ม้าเฉียงก็ไปดมก้นม้าน้องเมฆ (เมฆ จุติ นักแสดงและนายแบบชื่อดัง) แล้วก็ขี่คร่อมเลย แต่ม้าเป็นตัวผู้ทั้งคู่ ม้าน้องเมฆสะบัดก้นหนี ม้าเฉียงเลยโกรธ พยศ ยกขาขึ้นสูงมาก ร้องฮี่ ๆ ๆ ๆ เหมือนในหนัง ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก สุดท้ายตกลงไปบนพื้น

สิ่งที่น่ากลัวกว่าโดนม้าเหยียบคือม้าเฉียงเสียหลักหงายหลักล้มลงมาทับเฉียงด้วย คิดภาพม้าที่หนักหลายร้อยโลทับเรา แล้วเฉียงน่าจะถูกตัวอานกระแทกท้องด้วย มันทั้งเจ็บและจุก รู้แต่ว่าต้องรอด โชคดีที่ล้มตรงประตูทางออกเลยรีบคลานออกไป ตอนนั้นหายใจไม่ออก พยายามตะโกนออกเสียง ดิ้นอยู่ประมาณ 10 วิ แล้วก็รู้สึกว่าขาข้างซ้ายมันเจ็บมาก ๆ ทุกคนบอกว่าอาจจะกระดูกร้าว

ประมาณ 10 นาทีกู้ภัยมาพร้อมกับเปลและหามเราขึ้นรถ ยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราจริง ๆ เหรอ เพื่อนสนิทบอกว่าดีที่ใส่หมวกกันน็อก เพราะหมวกมันเบี้ยวเลย พอถึงโรงพยาบาลก็ทำอัลตร้าซาวด์ และ MRI เพราะมีสิทธิ์อวัยวะช้ำใน สรุปตรงเท้าเอ็นอักเสบต้องใส่เฝือก เฉียงคิดมาตลอดว่าชีวิตนี้จะต้องใส่เฝือกหรือเปล่า ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ใส่เฝือกเพราะตกม้า แล้วก็มีแผลตามตัว

เจ้าของคอกม้าบอกว่า เรารอดปาฏิหาริย์มาก และเป็นการตกม้าที่รุนแรงสุดเท่าที่เคยเห็นมาในคอกของเขา ครูที่สอนขี่ม้าจะร้องไห้ตลอดเวลา คำถามคือ กูผิดอะไรในสมการการอยากเล็ดยุดของม้าด้วย เฉียงเลิกขี่ม้าแล้วครับ”

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-2

นอกจากนี้ คุณเฉียง ยังได้พิมพ์ข้อความเล่าเพิ่มเติมในกล่องคอมเมนต์ ระบุว่า “พูดจริง ๆ นะ โชคดีที่ออกกำลังกายหนักมาก ร่างกายแข็งแรง ครูบอกว่าตัวที่จับตรงอานกระแทกอย่างแรงเลย ถ้าไม่มีกล้ามเนื้อคืออาจจะหนักกว่านี้ และต้องขอบคุณสโนวบอร์ด และต่อยมวย ที่เรามีท่าล้มที่พอเอาตัวรอดได้ และขอบคุณสัญชาติญาณเอาตัวรอดของเราที่รีบคลานออกไปตามแสงอาทิตย์ ทุกอย่างไม่ถึง 15 วิเลยเร็วมาก ๆ

สิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าเฉียงไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค เฉียงตายแน่นอนครับ หมวกเฉียงบุบไปเลย และเพราะมีหมวกทำให้คอเฉียงไม่เป็นอะไร ขอบคุณหมอดูที่ทักเรื่องใส่เฝือกครับ ทำให้มีสติเซฟตี้เยอะกว่าแต่ก่อนมาก ๆ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยที่ชอบดุเวลาอย่างไม่ใส่หมวก ต่อไปนี้เฉียงจะใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งกับทุกอย่างเลยครับ

สุดท้าย เฉียงเลิกขี่ม้าแล้วครับ เฉียงไม่เหมาะกับสัตว์จริง ๆ ถึงจะแอดเวนเจอร์มาเยอะมาก แต่สัตว์อะไรที่ควบคุมไม่ได้ที่สุดแล้ว กลับไปสโนวบอร์ดดีกว่า”

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-7

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-3

ก่อนหน้านี้คุณเฉียงได้มีการโพสต์ภาพตอนที่ได้รับบาดเจ็บเอาไว้ พร้อมระบุแคปชั่นบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้น และแจ้งอาการล่าสุดเอาไว้หน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “เฉียงตกม้าเพราะม้าจะ yed ม้าตัวข้างหน้า ม้าตัวนั้นหลบทัน ม้าเฉียงโกรธ พยศ ฮี่ ๆ ๆ ยืนสองขา เฉียงตก ม้าเสียหลักล้มมาทับตัวกูทั้งตัวอีก อิบ้า แล้วม้าอย่างล่ำ แล้วกูผิดอะไรในสมการนี้วะ 5555 ตอนนี้ปลอดภัยครับ โชคดีมากที่ใส่หมวก ตอนนี้แสกน mri + อัลตร้าซาวด์อยู่ค้าบ ลาก่อนวงการขี่ม้า”

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-1

คลิปนาทีชีวิต อินฟลูฯ ดัง ตกหลังม้า โอด ความเลี่ยนงุ่นไม่เข้าใครออกใคร-5

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB เฉียง ไปอยู่ไหนมา

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

