ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:59 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:59 น.
74
ภาพแสดงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจทำให้เสียสิทธิทางการเมือง

อย่าชะล่าใจ! หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่ไม่ไปเลือกตั้ง สส. ถึงจะเสียสิทธิ แต่ความจริงคือ “ประชามติ” ถ้าไม่ไปใช้สิทธิและไม่แจ้งเหตุ ก็โดนตัดสิทธิการเมือง 2 ปีเช่นกัน เตือนรีบแจ้งเหตุก่อน 7 ก.พ. นี้

โค้งสุดท้ายก่อนถึงวันออกเสียงประชามติ (และวันเลือกตั้ง) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ถ้าไม่ไปลงประชามติ คงไม่เป็นไร ไม่เสียสิทธิเหมือนเลือกตั้ง สส.

แต่ความเชื่อนี้ผิดครับ เพราะตามกฎหมายแล้ว หากท่านไม่ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ และไม่ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ ท่านจะถูก จำกัดสิทธิทางการเมือง เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันออกเสียงประชามติ ซึ่งโทษเท่ากับการไม่ไปเลือกตั้งเลยทีเดียว

ไม่ไป + ไม่แจ้งเหตุ = เสียสิทธิอะไรบ้าง?

การถูกจำกัดสิทธิ 2 ปีนี้ แม้จะไม่ถูกตัดสิทธิในการไปเลือกตั้งครั้งหน้า แต่จะกระทบอย่างรุนแรงหากท่านมีความประสงค์จะทำงานการเมือง หรือตำแหน่งท้องถิ่น ดังนี้

  • หมดสิทธิสมัครเป็น สส., สว., สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

  • หมดสิทธิสมัครเป็น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

  • ห้ามดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

  • ห้ามดำรงตำแหน่งทีมงานการเมืองท้องถิ่น (เช่น เลขานุการ, ที่ปรึกษา, ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น)

  • หมดสิทธิเข้าชื่อเสนอต่อ ครม. เพื่อขอให้มีการออกเสียงประชามติ

กราฟิกที่เตือนให้ประชาชนแจ้งเหตุหากไม่ไปลงประชามติ 2569 เพื่อรักษาสิทธิ
กรมประชาสัมพันธ์

ไทม์ไลน์แจ้งเหตุ อย่าให้เกินวัน

สำหรับรอบการออกเสียงปี 2569 นี้ หากท่านไม่สะดวกไปวันจริง (8 ก.พ.) ต้องรีบดำเนินการแจ้งเหตุตามกรอบเวลาดังนี้

  • ไม่ไปเลือกตั้ง สส. แจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (1 – 7 กุมภาพันธ์ 2569) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569)

  • ไม่ไปออกเสียงประชามติ แจ้งเหตุก่อนวันออกเสียงประชามติ (14 มกราคม 2569 – 7 กุมภาพันธ์ 2569) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันออกเสียง (9 – 15 กุมภาพันธ์ 2569)

หากไม่สะดวกไปลงประชามติ 2569 แจ้งเหตุได้ทางไหนบ้าง?

ท่านสามารถเลือกช่องทางที่สะดวกที่สุดได้ ดังนี้

  1. แจ้งด้วยตัวเอง : ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล/เขต (ตามทะเบียนบ้าน)

  2. มอบอำนาจ : ให้ผู้อื่นไปยื่นเรื่องแทน

  3. ไปรษณีย์ : ส่งแบบลงทะเบียนถึงนายทะเบียน

  4. ออนไลน์ (สะดวกสุด) : ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote, แอป ทางรัฐ หรือเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน (BORA Portal)

ภาพข้อมูลเกี่ยวกับโทษของการไม่ไปลงประชามติ 2569 ที่อาจส่งผลต่อการเมือง
ตัวอย่าง บัตรลงประชามติ

ข้อควรระวัง สำหรับคนไม่ไปทั้ง 2 อย่าง

หากในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ท่าน ไม่ไปเลือกตั้ง สส. และ ไม่ไปลงประชามติ ท่านต้อง “แจ้งเหตุ 2 ครั้งแยกกัน” (แจ้งสำหรับเลือกตั้ง 1 ใบ และแจ้งสำหรับประชามติอีก 1 ใบ) จะเหมาแจ้งรวมกันไม่ได้ มิเช่นนั้นอาจยังคงเสียสิทธิในส่วนที่ไม่ได้แจ้งอยู่ดี

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทรสายด่วน กกต. 1444

ข้อมูลจาก : FB/Jessada Denduangboripant, กรมประชาสัมพันธ์

