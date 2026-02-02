กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง
กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ตรวจสอบแล้วเป็นเงินของแม่ที่ได้จากการขายแตง ถ่ายเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆ
จากกรณที่เพจ CSI LA ได้โพสต์ภาพจากโซเชียล ซึ่งเป็นภาพของใบธนบัตร 500 และแบงค์พัน พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “คืนหมาหอน 7,000 บาท กะแข่งกันให้โพด ห้วยแถลง” จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการซื้อเสียงหรือไม่นั้น
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จ.นครราชสีมา ได้ชี้แจงเกี่ยวข้อเท็จจริงดังนี้ สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ชุดเคลื่อนที่เร็วเขตเลือกตั้งที่ 11 พื้นที่ อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี เฉพาะ ต.ลำเพียก ต.โคกกระชาย ต.ตะแบกบาน ต.สระว่านพระยา และ ต.มาบตะโกเอน รายงานความคืบหน้ากรณีมีสื่อโซเชียลลงข้อมูลตามที่ปรากฏ
การพิสูจน์ทราบ น.ส.สุรางค์พิมล (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ผู้ที่โพสต์ภาพเงินของแม่ที่ได้มาจากการขายแตง ลงสตอรี่ใน IG เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 68 เพื่อทำคอนเทนต์ แต่มีเพื่อนที่เรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันและเป็นเพื่อนทาง IG ทำการแคปภาพหน้าจอเก็บไว้แต่ไม่ได้โพสต์
ต่อมาสืบทราบ นายอภิสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) ลูกจ้าง อบต.น่าจะเป็นผู้โพสต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาข่าวและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สอบถามพยานที่เกี่ยวข้องให้การว่าทั้งหมดมิใช้การซื้อขายเสียงแต่อย่างใด
