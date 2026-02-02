ข่าวการเมือง

กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:26 น.
54

กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ตรวจสอบแล้วเป็นเงินของแม่ที่ได้จากการขายแตง ถ่ายเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆ

จากกรณที่เพจ CSI LA ได้โพสต์ภาพจากโซเชียล ซึ่งเป็นภาพของใบธนบัตร 500 และแบงค์พัน พร้อมเขียนข้อความกำกับว่า “คืนหมาหอน 7,000 บาท กะแข่งกันให้โพด ห้วยแถลง” จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการซื้อเสียงหรือไม่นั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จ.นครราชสีมา ได้ชี้แจงเกี่ยวข้อเท็จจริงดังนี้ สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ชุดเคลื่อนที่เร็วเขตเลือกตั้งที่ 11 พื้นที่ อ.หนองบุญมาก, อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี เฉพาะ ต.ลำเพียก ต.โคกกระชาย ต.ตะแบกบาน ต.สระว่านพระยา และ ต.มาบตะโกเอน รายงานความคืบหน้ากรณีมีสื่อโซเชียลลงข้อมูลตามที่ปรากฏ

การพิสูจน์ทราบ น.ส.สุรางค์พิมล (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ผู้ที่โพสต์ภาพเงินของแม่ที่ได้มาจากการขายแตง ลงสตอรี่ใน IG เมื่อประมาณปลายเดือนธันวาคม 68 เพื่อทำคอนเทนต์ แต่มีเพื่อนที่เรียนหนังสืออยู่ห้องเดียวกันและเป็นเพื่อนทาง IG ทำการแคปภาพหน้าจอเก็บไว้แต่ไม่ได้โพสต์

ต่อมาสืบทราบ นายอภิสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) ลูกจ้าง อบต.น่าจะเป็นผู้โพสต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนหาข่าวและเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สอบถามพยานที่เกี่ยวข้องให้การว่าทั้งหมดมิใช้การซื้อขายเสียงแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

2 นาที ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

10 นาที ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

16 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จวกยับ กกต. ทำงานชุ่ย ป้ายพรรคประชาชนหาย ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดแรง กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายหาย ลั่น เกิดแต่กับพรรคxู

17 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

19 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง

39 นาที ที่แล้ว
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง ข่าวอาชญากรรม

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “นางสาวไทยโคราช” แจ้งข่าวร้าย คนร้ายบุกบ้าน-สะกดรอย ต้องสละสิทธิกองใหญ่

45 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด &quot;วัดม่อนปู่ยักษ์&quot; กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก ข่าว

ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด “วัดม่อนปู่ยักษ์” กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก

52 นาที ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ขอบคุณทีมพยาบาล ICU โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท บันเทิง

น้ำตาซึม! นุ่น รมิดา เปิดใจนาทีวิกฤต ICU ขอบคุณบุคคลนี้ ยกเป็นเสียงแห่งความหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปฏิทินวันพระ วันสำคัญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน ข่าวการเมือง

รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขู่สหรัฐฯ เปิดสงครามรอบนี้ จะกลายเป็นสงครามภูมิภาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดแผลใหม่ “ประกันสังคม” ทุ่ม 84.5 ล้าน ซื้อที่ดินเมืองชลฯ ปล่อยร้างเป็นปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๋ ภัคจีรา ถูกแฟนหนุ่ม เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

โอ๋ ภัคจีรา ปล่อยโฮ เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน เซย์เยสทั้งน้ำตา เพื่อนซี้แห่ยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่ บันเทิง

ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคส้ม ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 มีเงินโอนเข้าบัญชี กดเป็นเงินสดได้กี่บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2569 กดเป็นเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย บันเทิง

คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดิน ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มแคนาดาโรคจิต บุกฟาร์มม้า ล่วงละเมิดทางเพศม้าตัวเมีย 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ถาม กกต. รับผิดชอบอย่างไร หลังลืมติดชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 10:26 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 10:26 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button