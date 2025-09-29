ศาลปกครอง สั่ง กทม. ชดใช้บำรุงรถไฟสายสีเขียว 1.1 หมื่นล้านบาท
ศาลปกครอง สั่ง กทม. ชดใช้บำรุงรถไฟสายสีเขียว 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยภายใน 180 วัน พิจารณายื่นอุทธรณ์หรือไม่
ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษา สั่งให้กรุงเทพมหานคร และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ให้แก่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ 2 ฝ่ายทำสัญญากันไว้
แต่กรุงเทพมหานคร กับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด กระทำผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้างให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่ 1 และส่วนต่อขยายที่ 2 ตั้งแต่เดือน มิ.ย.64-ต.ค.65 เป็นเงินรวม 1.1 หมื่นล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยภายใน 180 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
ทั้งนี้ ทางผู้รับมอบอำนาจจากกรุงเทพฯ และบริษัทกรุงเทพธนาคม เปิดเผยว่า หลังจากนี้คงจะต้องกลับไปหารือกับทางผู้บริหาร กทม.ว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เพราะหากยื่นอุทธรณ์ต้องอาจจะต้องมีภาระดอกเบี้ยสูงขึ้น
