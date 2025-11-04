ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท
แม่โวยค่า BTS สายสีเขียวของนักเรียนพุ่งเกือบ 3 เท่า จาก 10 บาท เป็น 28 บาท เพจดังชี้ ส่วนต่อขยายราคาขยับหนัก แต่เดินทางยาวเข้าเมืองขึ้นเล็กน้อย
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊กชื่อดัง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามสั้นๆ ว่า “ราคา ตั๋ว รถไฟฟ้าขยับเหรอครับ”
พร้อมกันนี้ เพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง (Jaidee Deejai) ซึ่งระบุข้อความตัดพ้อเกี่ยวกับค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนดังกล่าว ระบุว่า “สายสีเขียวไม่น่ารักกับเด็ก นร. ตาดำๆเลยนะคะ….จากค่ารถไฟ 10 บาท ขยับมาเป็น 28 บาท”
ผู้ปกครองคนดังกล่าวเล่าว่า เดิมลูกของเธอเดินทางไป-กลับ โดยเสียค่ารถไฟวันละ 20 บาท แต่ปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 56 บาท เธอยังระบุด้วยว่า ลูกของเธอต้องเดินทางไปซ้อมดนตรีแทบทุกวันเสาร์และอาทิตย์
อ่านข่าวที่กี่ยวข้อง
- รถไฟฟ้า 40 บาท นั่งทั้งวันไม่อั้น คมนาคมเปิดแพ็กเกจใหม่ ‘สีแดง-สีม่วง’ เริ่ม 1 ธ.ค. นี้
- ร้านแจงแล้ว “คนละครึ่งไม่ครึ่งจริง” ถามสนั่นบุรีรัมย์ คลังตอบชัด 7% บวกได้ไหม?
- “อนุทิน” รับคนจนเข้าไม่ถึง “คนละครึ่งพลัส” สั่งเดินหน้า เฟส 2 เจาะกลุ่มตกหล่น
ทางด้านเพจ Travel Style Lowcost (เที่ยวแบบประหยัด) ได้เข้ามาให้ข้อมูลเสริมในประเด็นนี้ เพจดังกล่าวระบุว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นหนัก น่าจะเป็นในส่วนของ “ส่วนต่อขยาย” ซึ่งอาจปรับขึ้นสูงสุดถึง 3 เท่า อย่างไรก็ตาม เพจให้ข้อมูลว่า หากเป็นการเดินทางยาวๆ เข้าสู่ตัวเมือง ราคาจะปรับขึ้นเพียง 3 บาทเท่านั้น
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: