การเงินเศรษฐกิจ

ขึ้นค่าโดยสาร BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย คนกรุงอ่วม สูงสุด 65 บาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 21:15 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 20:50 น.
59

กทม. ขึ้นค่าโดยสาร BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ชดเชยขาดทุน สุดสายไม่เกิน 65 จากเดิม 62 บาท เริ่ม 1 พ.ย. 68

(22 ต.ค. 68) นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตรียมปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวในส่วนต่อขยายทั้งสามช่วง ได้แก่ หมอชิต–คูคต, บางจาก–สมุทรปราการ และโพธิ์นิมิตร–บางหว้า โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน กทม. ดูแลการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนต่อขยาย) รวม 36 สถานี ระยะทาง 44 กม. การปรับอัตรา ค่าโดยสารครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนจากอัตราเดิม 15 บาทตลอดสาย มาเป็นโครงสร้าง “ค่าโดยสารตามระยะทาง” (Distance Fare) เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริง และรักษาความมั่นคงของระบบขนส่งมวลชนในระยะยาว

ค่าโดยสาร BTS ใหม่ การเดินทางภายในส่วนต่อขยายจะเริ่มต้นที่ 17 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทางไม่เกิน 45 บาท ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางข้ามช่วงระหว่างส่วนสัมปทานและส่วนต่อขยาย ค่าโดยสารรวมสูงสุดไม่เกิน 65 บาท (เพิ่มจากปัจจุบันเพียง 3 บาท) ซึ่งยังถือว่าต่ำกว่าค่าโดยสารเฉลี่ยของระบบรถไฟฟ้าในเมืองใหญ่ทั่วโลก

ที่ผ่านมา กทม. เก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายเพียง 15 บาทตลอดสาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าจ้างเดินรถและ ค่าบำรุงรักษา ทำให้ กทม. ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและใช้งบประมาณสนับสนุนชดเชยส่วนต่างปีละกว่า 6,000 ล้านบาท โดยรายได้จากการเดินรถในส่วนต่อขยายอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปี ขณะที่รายจ่ายรวมสูงถึง 9,012 ล้านบาท การปรับโครงสร้างค่าโดยสารในครั้งนี้จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองสามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

.อย่างไรก็ตาม กทม. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน จึงได้จัดมาตรการบรรเทาและช่วยเหลือ อย่างเหมาะสม ได้แก่

เด็กและนักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี) ลดค่าโดยสาร 30% และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ลดค่าโดยสาร 50%

ทั้งนี้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหลัก คือผู้โดยสารที่เดินทางเฉพาะในส่วนต่อขยาย ซึ่งค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 2–30 บาท ตามระยะทาง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้เฉพาะส่วนสัมปทานเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

กทม. ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินควรต่อประชาชน พร้อมรักษามาตรฐาน การให้บริการให้สะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่า ตามหลักการของระบบขนส่งมวลชนเมืองสมัยใหม่

BTS ขึ้นค่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย

ประชาชนสามารถสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการจราจรและขนส่ง โทร. 02 354 1211 หรือ เว็บไซต์ https://traffic.bangkok.go.th, บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด โทร. 02 168 3368 หรือเว็บไซต์ https://www.thanakom.co.th, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 617 6000 หรือ Facebook Page “รถไฟฟ้าบีทีเอส”

กทม. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ การปรับค่าโดยสารครั้งนี้มุ่งหวังให้ระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้ “ระบบขนส่งมวลชนของคน กรุงเทพฯ” เดินหน้าต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ในระยะยาว กทม.จะยังคงพัฒนาและดูแลระบบขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด

ส่องเลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1/11/68 ฟันเลขเด่น ชุดใหญ่ครบสูตร

1 นาที ที่แล้ว
วุ่นกลางเวหา! กัปตันผวาเสียงเคาะประตู สั่งลงจอดฉุกเฉิน หลังเข้าใจผิด นึกว่าโจรบุกจี้ ข่าวต่างประเทศ

กัปตันผวา เจอแอร์ฯ เคาะประตูห้องนักบิน สั่งลงจอดฉุกเฉิน นึกว่าโจรบุกจี้ หลังขึ้นบินได้แค่ครึ่งชม.

2 นาที ที่แล้ว
นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ่งแจ้งกลางสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักรอรถไฟ ทัวร์ลงยับ คนโฟกัสผิดจุด สาวสวยระดับนางฟ้า

31 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าโดยสาร BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย คนกรุงอ่วม สูงสุด 65 บาท

46 นาที ที่แล้ว
ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ ข่าวต่างประเทศ

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงสวีเดน 16 ปี ถูกผู้อพยพข่มขืน แต่ศาลไม่เนรเทศ อ้างเพราะข่มขืนไม่นานพอ ไม่ร้ายแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อพระสุดๆ ผัวจีนจับได้ เมียนอกใจคุยชู้ 8 คน แต่กลับ ‘ขอโทษ-ง้อคืนดี’ หลังเธอทิ้งลูกขอหย่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กันจอมพลัง ไม่เอาแล้ว มูลนิธิธรรมนัส เปลี่ยนชื่อผู้รับทรัพย์สิน เป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกาหลีใต้ เจอโพสต์ล่อทำงาน &quot;แก๊งคอลเซ็นเตอร์&quot; ในไทย หลังย้ายฐานหนีจากเขมร อ้างรายได้สูง ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีใต้ เจอโพสต์หางาน ลวงเหยื่อเป็น “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” ในไทย หลังย้ายฐานหนีจากเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ ข่าวกีฬา

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม ข่าว

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” แจงยิบ เหตุยกเลิกสัญญา “อิชิอิ” ฝ่ายเทคนิคประเมินแล้ว ชี้พลาดเป้าฟุตบอลโลก-อาเซียนคัพ ตั้ง “แอนโธนี ฮัตสัน” คุมทีมแทน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย ข่าว

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่ หวยลาว

ผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 งวดวันพุธ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล มูลนิธิ กัน จอมพลัง หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าว

ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่ ข่าว

“ปวิน” ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 21:15 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 20:50 น.
59
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องเลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 1/11/68 ฟันเลขเด่น ชุดใหญ่ครบสูตร

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
วุ่นกลางเวหา! กัปตันผวาเสียงเคาะประตู สั่งลงจอดฉุกเฉิน หลังเข้าใจผิด นึกว่าโจรบุกจี้

กัปตันผวา เจอแอร์ฯ เคาะประตูห้องนักบิน สั่งลงจอดฉุกเฉิน นึกว่าโจรบุกจี้ หลังขึ้นบินได้แค่ครึ่งชม.

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักโจ่งแจ้งกลางสถานีรถไฟ

ว่อนเน็ต นักเรียนญี่ปุ่นพลอดรักรอรถไฟ ทัวร์ลงยับ คนโฟกัสผิดจุด สาวสวยระดับนางฟ้า

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

ฉาววงการ! เน็ตไอดอลสาว ยักยอกเงินค่ารักษา ปล่อยแม่ป่วยหนักดับอนาถ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button