ธรรมนัส ฟาดแรง ไอซ์-โรม ไปพะเยาวันเดียวจะรู้อะไร อย่าสำคัญตัวผิด
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นการเมืองอย่างดุเดือด กรณีพรรคคู่แข่ง ไอซ์ รักชนก รังสิมันต์ โรม ลงพื้นที่ปราศรัยที่จังหวัดพะเยาด้วยข้อความ “กาให้พะเยามันเปลี่ยน ถ้าพะเยาเปลี่ยนได้ ประเทศนี้เปลี่ยนได้” ธรรมนัส สวนกลับว่า อย่าสำคัญตัวผิด เพราะการลงพื้นที่เพียงวันเดียวไม่สามารถเข้าใจบริบทของจังหวัดได้จริง และคนในพื้นที่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ
ร้อยเอก ธรรมนัส ชี้แจงว่า ตนได้สร้างผลงานเปลี่ยนพะเยาจากเมืองทางผ่านให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ ขณะนี้กำลังศึกษาของบประมาณสร้างสนามบิน เพื่อยกระดับพะเยาให้เป็นเมืองหลักอย่างสมบูรณ์
ส่วนประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล ร้อยเอก ธรรมนัส ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด 1 และหมวด 2 ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เด็ดขาด พรรคยึดมั่นใน 3 เสาหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสำคัญ
ส่วนบทบาทกองทัพ แม้ไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง แต่ในอดีตเมื่อเกิดวิกฤตความขัดแย้ง ทหารมักต้องออกมาเป็นกรรมการกลางเพื่อแก้ปัญหา พร้อมย้ำว่าชาติไทยอยู่รอดมาได้เพราะมีสถาบันและกองทัพ แม้แต่ประเทศที่เจริญแล้วก็ยังจำเป็นต้องมีกองทัพ
ทั้งนี้ ร้อยเอก ธรรมนัส มั่นใจว่ายังได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากประชาชน แต่ผลแพ้ชนะขอให้รอดูคะแนนในวันเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: