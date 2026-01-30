ข่าว

ธรรมนัส โต้คนมอง พรรคสแกมเมอร์ แจงรู้จัก เบน สมิธ ยันบริสุทธิ์ ท้าสอบเส้นทางเงิน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 16:46 น.
56
ธรรมนัส โต้ข้อครหาพรรคสแกมเมอร์

ธรรมนัส ตอบกลับคนมอง พรรคสแกมเมอร์ ยอมรับรู้จัก ‘เบน สมิธ’ แจงสาเหตุเคยทำบุญ-ถ่ายรูปด้วยกัน ยืนยันความบริสุทธิ์ เป็นนักการเมืองกล้าชนกลุ่มทุน สิ่งผิดกฎหมาย ขอสู้เพื่อประชาชน

หลังจากวานนี้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ พาไปล้วงลึกประเด็นร้อนกรณีประกันสังคมสั่งตัดสูทให้เจ้าหน้าที่กว่า 7,000 คน รวมเงินกว่า 35 ล้าน จนถูกหลายคนมองว่าใช้เงินฟุ่มเฟือย วันนี้ (30 มกราคม 2569) ใกล้ช่วงวันเลือกตั้งจึงหันมาเจาะลึกเรื่องการเมือง โดยชวน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกฯ พรรคกล้าธรรม เปิดเผยถึงสถานการณ์ทางการเมืองและข้อครหาต่าง ๆ

นายสรยุทธ เริ่มต้นด้วยการสอบถามว่า กรณีพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชนประกาศชัดเจนว่าจะไม่ร่วมงานด้วย ฝั่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ยอมรับว่าเป็นพรรคเดียวที่มีข้อจำกัดทางการเมืองสูง จากประสบการณ์ทางการเมืองตั้งแต่ยุคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบัน ตนมองว่าพรรคที่ประกาศตัวหรือออกมาโจมตีว่าไม่เอาคนนั้นคนนี้มักจะจบลงที่การเป็นฝ่ายค้าน ตามสถิติที่ผ่านมา

เมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับ เบน สมิธ ที่ก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าไปโยงใยกับกลุ่มสแกมเมอร์ ฝั่ง ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่ารู้จักบุคคลดังกล่าวจริง ผ่านการแนะนำของกลุ่มอีลีท (Elite) หรือกลุ่มชนชั้นนำที่ตนสมาคมด้วย รู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่ไม่ได้ไปมาหาสู่กันลึกซึ้ง เพียงแค่รับรู้ว่าเขาคือ เบน สมิธ

ต่อมาขยายความถึงข้อกล่าวหาของนายเบน สมิธ โดยเน้นย้ำว่าสังคมต้องแยกแยะระหว่าง ‘สแกมเมอร์’ กับ ‘เว็บพนัน’ ให้ชัดเจน เพราะสแกมเมอร์ คือขบวนการหลอกลวง โกหกให้ประชาชนหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์สิน ถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดและต้องจัดการขั้นเด็ดขาด

ในฐานะที่ตนมีประสบการณ์ดูแลเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ ร.อ.ธรรมนัส เสนอแนวทางแก้ปัญหาสแกมเมอร์ ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา หรือ พม่า หากตนมีอำนาจหน้าที่จะใช้มาตรการคัดกรองคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศเหล่านี้อย่างเข้มงวด หากไปแล้วไม่กลับตามกำหนด ต้องยึดพาสปอร์ตและจัดการขั้นเด็ดขาดทันที

ในขณะที่ ‘เว็บพนัน’ คือการเปิดเล่นพนันแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการสมยอมของผู้เล่น แม้จะผิดกฎหมายไทยแต่ในสากลโลกส่วนใหญ่มีกัน ตนไม่ได้บอกว่าควรมีหรือไม่มี แต่อย่าเป็นคนที่ไม่ยอกรับความเป็นจริงในสังคมโลก ถา้ถามว่าอยากให้มีไหม ตนไม่มีความรู้เรื่องนี้ แต่ชี้ว่าน้ำหนักความผิดต่างกัน

ส่วนกรณีคนของพรรคตนที่โดนคดี ก็ต้องปล่อยให้พิสูจน์กันไป เดี๋ยวศาลพิพากษาเองว่าผิดหรือไม่ผิด

ภาพจาก Facebook : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

นายสรยุทธ สอบถามกรณีที่มีการเชื่อมโยงว่าทีมงานของ ร.อ.ธรรมนัส ไปเป็นทนายให้ เบน สมิธ นั้น ร.อ.ธรรมนัส ชี้แจงว่าทนายความคนดังกล่าวเคยเป็นทนายให้ เบน สมิธ มาก่อนที่จะมาร่วมงานกับตน และเคยอยู่กับทีมงานของ นายเสรีพิศุทธ์ มาก่อน ตนไม่ได้เป็นคนแนะนำแต่อย่างใด

ส่วนภาพถ่ายร่วมกันหรือการไปทำบุญนั้น ตนมองว่าเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยมากกว่า 100 คน และ ถ่ายรูปคู่นักการเมืองมากว่า 20 คน และสามารถตรวจสอบได้เลยว่าเส้นทางการเงินว่ามีธุรกรรมร่วมกันหรือไม่

สำหรับประเด็นที่ไปปรากฏตัวที่กระทรวงดิจิทัลฯ ในวันที่ เบน สมิธ ไปเซ็น MOU ร.อ.ธรรมนัส เล่าว่าวันนั้นตนนัดคุยงานเรื่องข่าวสารภาคการเกษตรกับนายประเสริฐ จันทรรวงทอง และไม่ทราบล่วงหน้าว่านายเบนจะมา แต่เมื่อไปเจอก็ทักทายกันตามปกติ

ส่วนเนื้อหาใน MOU โดยเฉพาะเรื่องการสแกนม่านตาที่ถูกตั้งข้อสงสัย ร.อ.ธรรมนัส ให้ความเห็นว่าผู้ที่ลงนามฝ่ายไทยคือ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ซึ่งเป็นถึงอดีตผู้พิพากษาและปลัดกระทรวงยุติธรรม ย่อมไม่ทำอะไรที่โง่เขลาหรือผิดกฎหมายแน่นอน ต้องไปดูรายละเอียดใน MOU ว่าระบุเรื่องที่ผิดกฎหมายไว้หรือไม่

ในช่วงท้าย ร.อ.ธรรมนัส ย้ำจุดยืนว่าตนเป็นนักการเมืองที่กล้าชนกับกลุ่มทุนและสิ่งผิดกฎหมายเพื่อปกป้องคนฐานราก ที่ยอมชนทุกอย่างไม่ใช่เพราะตนเองแต่เป็นเพราะพี่น้องประชาชนทั้งนั้น พร้อมยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากมีข้อสงสัย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท เศรษฐกิจ

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

8 นาที ที่แล้ว
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน เศรษฐกิจ

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

48 นาที ที่แล้ว
สรยุทธ กางเอกสารประกันสังคมจัดซื้อปากกา ใช้งบกว่า 2 แสน ข่าว

เพิ่งรู้! สรยุทธ กางเอกสาร ประกันสังคมจัดซื้อปากกา 500 ด้าม วงเงิน 2.4 แสน

51 นาที ที่แล้ว
ไฟป่าลามโดนระเบิดตกค้างทำงาน ทหารสังกัด ร.14 เจ็บ 2 นาย ข่าว

ด่วน! ไฟป่าลามจุด “ช่องอานม้า” ทำระเบิดตกค้างตูมสนั่น ทหารเจ็บสาหัส 2 นาย

60 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอสุรเวช&quot; ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา &quot;พรรคส้ม&quot; เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น ข่าว

“หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส โต้ข้อครหาพรรคสแกมเมอร์ ข่าว

ธรรมนัส โต้คนมอง พรรคสแกมเมอร์ แจงรู้จัก เบน สมิธ ยันบริสุทธิ์ ท้าสอบเส้นทางเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิติใหม่! &quot;ชัชชาติ&quot; ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที ข่าว

มิติใหม่! “ชัชชาติ” ตะโกนลั่น กลางพิธีเปิดสะพาน คำเดียวจบ เปิดใช้งานได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญชี้แจงเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาท บันเทิง

หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส เปิดใจหลัง ฟ้องประชาชนวิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว ข่าว

ธรรมนัส เปิดใจ หลังฟ้องประชาชน วิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แม่ลี โพสต์ฟาด! คำใบ้ “มดดำ” แม่พระเอกตรวจ DNA หลาน ทำคนโยงด่าสนุกปาก ทั้งที่ไม่ผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ประกาศตั้งเป้านโยบาย 100 วันแรก-1 ปีแรก-1 วาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออิสราเอลตีตัวเลข ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต จากการสู้รบ 7 หมื่นศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 บันเทิง

สวยสมมง แซมมี่ ชนิตา คว้ามงกุฎ Mrs. World 2025 ยืนหนึ่งเวทีแม่ระดับโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิงฟ้า วราหะ ยอมรับ บินแก้ตาที่เกาหลี ผลรับพอใจมาก ชาวเน็ตชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้ บันเทิง

อิงฟ้า วราหะ บินแก้ตาที่เกาหลี เผยผลรับพอใจมาก คนชมสวยละมุนขึ้น จนละสายตาไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน แสดงความสามารถด้านสถิติในการตรวจสอบงบประมาณ ข่าวการเมือง

หลายคนไม่รู้ “ไอซ์ รักชนก” ดีกรีจบสถิติ มธ. สาเหตุตัวตึงไล่บี้งบประกันสังคมยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปว่อน เด็กผวาถูกด่ากลางร้านอาหาร ฮีโร่พุ่งเขาช่วย-สวนคืน จนต้องยกมือไหว้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดิว วีรวัฒน์&quot; โพสต์แรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์ ข่าว

“ดิว วีรวัฒน์” แซะแรง คนไม่ชอบส้ม ส่วนใหญ่แก่แล้วจน ใช้รูปปลอม-ล็อกโปรไฟล์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” สัญญาทำดีที่สุด ไม่ต้องห่วงลูกในท้อง เกิดปีนี้แน่นอน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรยุทธ เปิดเผยงบประมาณประกันสังคมสำหรับชุดสูทรวม 77 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สรยุทธ กางตัวเลข “ประกันสังคม” ตัดสูทแจกข้าราชการ 2 ล็อต รวมกว่า 77 ล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น บันเทิง

จ๊ะ นงผณี อัปเดตอาการล่าสุด หลัง พ่อถูกรถชน เข้า ICU ครบ 2 วันแล้วยังไม่ฟื้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อ.เจษฎ์” โชว์รำดาบบวงสรวง ถวายนักรบบางระจัน เสียสละเลือดเพื่อแผ่นดินไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพการเผานาในนครนายกสร้างฝุ่นควัน PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ข่าว

ทัวร์ลง เพจสื่อนครนายก ท้า “ไม่ชอบควันก็เลิกกินข้าว” สวนกระแสฝุ่นวิกฤต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 พร้อมข้อมูลเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ ข่าวการเมือง

รายชื่อ สส. เลือกตั้ง 2569 ครบทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ เช็กที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 16:46 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

ช็อกประวัติศาสตร์! ราคาทองวันนี้ 30 ม.ค. 69 ร่วงวันเดียว 5,000 บาท

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
สหรัฐฯ สั่งจับตา &quot;ไทย&quot; เพิ่มเข้าบัญชี &quot;ประเทศที่ต้องจับตามอง&quot; ปมแทรกแซงค่าเงิน

สหรัฐฯ เพิ่ม “ไทย” เข้าบัญชีประเทศ “ต้องจับตามอง” เหตุอาจแทรกแซงค่าเงิน

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569

นุ่น รมิดา โพสต์อีกครั้ง หลังทีมแพทย์ถูกวิจารณ์เสียหาย ลั่น “ทุกคนบอบช้ำ ขอพื้นที่ให้หายใจบ้าง”

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
หมอของขวัญชี้แจงเหตุผลทางการแพทย์เกี่ยวกับกรณี นุ่น รมิดา สูญเสียทายาท

หมอของขวัญ เดือดแทน ติงตรรกะชาวเน็ต ซ้ำเติมครอบครัว นุ่นรมิดา

เผยแพร่: 30 มกราคม 2569
Back to top button