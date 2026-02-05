ข่าว
กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย
กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย เบื้องต้นกำลังพลทุกนายปลอดภัย สั่งยกระดับติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เกิดเหตุฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. จำนวน 1 ลูก ตกลงในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน โดยกระสุนตกบริเวณด้านปีกขวาของฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเสียหายต่อกำลังพลหรือยุทโธปกรณ์ โดยกำลังพลทุกนายปลอดภัย ขณะที่หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทบ. โต้เขมร ทำหนังสือประท้วงไทย เชิญร่วมลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่มาเอง
- “อนุทิน” ไม่กังวล หลัง “ฮุนมาเนต” บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร
- กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
เปิดพิกัด ปราศรัยใหญ่ 6 ก.พ. 69 ประชาชน-เพื่อไทย–ภูมิใจไทย–ประชาธิปัตย์ วิธีเดินทาง
20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“พี่เต้” นัดชุมนุมที่ กกต. ท้าต่อย “แสวง” ต่อให้ใช้มือเดียว วิดพื้นให้ก่อนด้วย
37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ธรรมนัส เดือด ถูกมองซื้อเสียง ท้าอมพระพูด ไม่เชื่อพรรคอื่นไม่ใช้เงิน ไม่มีใครรู้ดีเท่าผม
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ย้ำอีกครั้ง! ไม่ไปลงประชามติ 2569 โดนตัดสิทธิทางการเมือง 2 ปี เช็กวิธีแจ้งเหตุรักษาสิทธิที่นี่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
กกต.ขอนแก่น สั่งสอบคลิป แจกเงินหัวละ 500 โยงเขต 9 อ.พล เตือนรับ-จ่ายคุกทั้งคู่
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว