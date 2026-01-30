ข่าว

ธรรมนัส เปิดใจ หลังฟ้องประชาชน วิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ม.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 30 ม.ค. 2569 14:44 น.
74
ธรรมนัส เปิดใจหลัง ฟ้องประชาชนวิจารณ์แรง แค่มาคุย-ยกมือไหว้ ถอนฟ้องอยู่แล้ว

ร.อ.ธรรมนัส เปิดใจรายการดัง เหตุฟ้องชาวเน็ต 600 คดี เพื่อล่าอวตาร ด่าซ้ำซาก เผยถอนฟ้อง “วิโรจน์-กาย” ชมเปาะในสภาน่ารัก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้สัมภาษณ์ในการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ เผยเหตุผลที่ต้องมีการฟ้องร้อง โดยเผยว่า “ที่ผมตั้งใจฟ้องผมต้องการพิสูจน์ว่า อันนั้นเป็นคนหรือเปล่าที่คอมเมนต์แต่ละอัน หรือเป็น AI อวตารหรือไม่ ผมฟ้องกว่า 600 คดี เวลาคอมเมนต์ผมจะฟ้องหมด เพราะผมต้องการพิสูจน์ว่านั่นเป็นอวตารหรือไม่ 400 กว่าเป็นอวตาร ประเด็นอะไรก็ตามอย่าง “มันคือแป้ง” ก็จะ wording เดียวกันทั้งหมด นั่นคืออวตารทั้งหมด ก็อาจจะมองว่าน่ากลัว แต่ว่าเราฟ้องคือต้องการรู้ว่าคนหรืออวตาร คนหรือผี เอาตรงๆ

อันที่สองเรื่อง บางเรื่องเกินไปก็ต้องปรามบ้าง ถ้าวิจารณ์การทำงานเราไม่ว่า แต่ว่าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีเหตุมีผล ก็ต้องสอนบ้าง ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเดิมๆ ก็คุณรักพรรคนี้ พอพูดอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้ wording เดิม ล่าสุดน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกฯ ใครสักคน โดนผมฟ้องแล้วศาลพิพากษาจำคุก 2 ปี รอลงอาญา เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ
YT/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

“ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลูกหลาน มาถึงแค่มาไหว้ผมก็ถอนฟ้องหมด ไม่ได้มีอะไร ซึ่งหมายถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ผมอยากจะคุยว่ามีอะไรไม่สบายใจ มีอะไรที่เข้าใจผิดกันหรือเปล่า มาคุยกัน ก็แค่นั้น ผมไม่ได้เอาเป็นเอาตาย” ธรรมนัส กล่าว

จากนั้น ธรรมนัส กล่าวถึง ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยกล่าวว่า “ผมรู้ว่าน้องไอซ์ไปรายงานตัว ทั้ง ๆ ที่น้องไอซ์ไม่ได้ทำการบ้าน มันเป็นคดีที่ผมฟ้องซ้ำ ผมถอนฟ้องแล้วก็ยังจะไปอีก” ต่อมา ธรรมนัส กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องฟ้องประชาชนว่า

“พี่ยุทธ ถ้าพี่จัดรายการแบบนี้แล้วคนด่าโดยไม่มีเหตุมีผล รับได้ไหมครับ บางครั้งเอ๊ะ จะด่าเรื่องอะไร บางคนเราก็โทรไปคุยว่าทำไม มีอะไรข้องใจหรือเปล่า โทรไปหาคนที่ด่าเราในนั้น เวลาด่าอะไรเราก็อยากจะคุยกับเขา เจอแล้วก็คุยดี ว่าอีกครั้งหรอ เอาอีกแล้ว มาคอมเมนต์แรงอีกแล้ว อันนี้ก็ต้องสั่งสอน”

“เที่ยวที่แล้วตอนสมัยแรง ๆ พรรคอนาคตใหม่ วิโรจน์ผมก็ฟ้อง ทุกคนผมฟ้องหมด ล่าสุดก็เจรจาถอนฟ้องหมด น้องกาย (ณัฐชา) ก็ฟ้อง ผมถอนหมด เพราะว่าพออยู่ในสภากลับกลายเป็นว่ากายก็น่ารัก เป็นน้องที่น่ารัก แม้แต่วิโรจน์เวลาเจอกันก็น่ารัก ทุกคนน่ารักกันหมดในสภา จะไปฟ้องทำไม” ธรรมนัส กล่าว

