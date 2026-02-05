พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”
ทิสรัตน์ แจ้งความเอาผิดสื่อโซเชียล หลังนำภาพตนไปแปะข้อความ มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112 ชี้เป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเกลียดชัง
น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล ผู้สมัครกทม. เขต 29 บางแค -หนองแขม พรรคประชาชน เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.ตลิ่งชัน ฐานความผิดห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำอย่าง หนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
น.ส.ทิสรัตน์ เปิดเผยว่า ตนได้รับการแจ้งเบาะแสจากผู้หวังดีว่ามีการลงโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียผ่านเพจ “Hot News ประเทศไทย” โดยมีการนำรูปตนใส่ประกอบข้อความว่า ”มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”
ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง ถือเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือจูงใจให้เกิดความเกลียดชัง ส่งผลต่อคะแนนนิยมของพรรค พรรคประชาชนถูกโจมตีในเรื่องนี้มาตลอด แต่ทางผู้บริหารรวมถึงหัวหน้าได้ให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าพรรคเราไม่มีนโยบายแก้ไขประมวลอาญามาตรา112
เมื่อถามว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการโจมตีทางการเมืองของคู่แข่งในพื้นที่หรือไม่ น.ส.ทิสรัตน์ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้เพราะก่อนหน้านี้การกล่าวหาโจมตีตนในเพจเฟสบุ๊กที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่ผู้สมัครของพรรคการเมืองหนึ่งเป็นแอดมินอยู่ ซึ่งตนได้ดำเนินคดีตามมาตรา 73 ต่อพนักงานสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ตนได้ให้ทีมกฎหมายรวบรวมหลักฐานและพร้อมจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด
การกระทำในครั้งนี้ถือเป็นการปกป้องตัวเอง ส่วนตัวมองว่าการเล่นการเมืองแบบสกปรก ดิสเดรคิตผู้สมัครไม่ควรมีอีกแล้ว เราควรแข่งขันกันที่นโยบายและการทำงานในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจที่เลือกใครเป็นผู้แทนราษฎรในวันที่ 8 ก.พ.นี้
