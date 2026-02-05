“เรวดี ศรีท้าว” ยันไม่ได้บอกว่าจะเลือกคนทุจริต โดนจวก บอกไม่เลือกส้ม
เรวดี ศรีท้าว ยันไม่ได้บอกว่าจะเลือกคนทุจริต โดนจวก บอกไม่เลือกพรรคประชาชน เพราะกลัวสิ้นชาติ บ่นสื่อเลือกแขวนได้ดีจริงๆ
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ จากที่ เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ประกาศจุดยืนในการเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้ว่าจะไม่เลือกพรรคประชาชน โดยให้เหตุผลว่า “กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ
เหตุจากมีคนมาคอมเม้นต์ว่าจะเลือกพรรคประชาชนเพราะใช้ชีวิตมา50กว่าปีเจอแต่การทุจริตคอรัปชั่น
ดิฉันคิดต่างค่ะการทุจริตคอรัปชั่นเราสามารถลดและป้องกันไปทีละเล็กละน้อยได้โดยเริ่มจากตัวเราที่จะลดการทุรจิตจากตัวเราลงก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเอง ครอบครัว สังคม อาชีพ แล้วจึงสู่ประเทศไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยตัวเราเองก่อน
ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชนไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ” จนกลายเป็นประเด็นถกเถียง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เรวดี ศรีท้าว ได้ออกมาโพสต์ขยายความเพิ่มเติมจากโพสต์ข้างต้นว่า “อ่านยังไงๆก็ไม่ได้บอกว่าเลือกคนทุจริตคอรัปชั่นหรือคิดว่าทุจริตคอรัปชั่นดีกว่าแต่บอกว่ากลัวน้อยกว่านะ ใครอ่านแล้วแปลความหมายว่าดิฉันเลือกและเห็นด้วยกับการคอรัปชั่นบ้างหว่า! สื่อก็เนาะ เลือกแขวนได้ดีจริงๆ”
