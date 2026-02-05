ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

ซิดนีย์ สวีนนีย์ โพสต์คลิปสวมชุดชั้นใน SYRN โชว์หุ่นแซ่บ จนชาวเน็ตตาค้าง โปรโมทคอลเลกชันวาเลนไทน์ 2026 เผยแรงบันดาลใจจากปัญหาไซส์หน้าอกในวัยเด็ก สู่แบรนด์ที่รองรับทุกรูปร่างกว่า 44 ไซส์
ทำเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าจนปรอทแตก เมื่อล่าสุดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ดาราสาวหุ่นระเบิดอย่าง ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสุดเร่าร้อน เธอปรากฏตัวในชุดชั้นในดีไซน์เย้ายวนเพื่อโปรโมทคอลเล็กชั่นใหม่ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ให้กับ SYRN (เซิร์น) แบรนด์ของเธอเอง ซึ่งความเซ็กซี่และหุ่นที่เป๊ะปังไร้ที่ติของเธอในคลิปดังกล่าว ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับทั่วโลกถึงกับตะลึงจนตาค้าง แทบไม่มีใครหลุดโฟกัสไปจากเสน่ห์อันเหลือล้นของเธอได้เลย
การลุกขึ้นมาถ่ายแบบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรับงานพรีเซนเตอร์ทั่วไป แต่เป็นการทุ่มเทให้กับธุรกิจที่เธอปั้นมากับมือ ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศได้รายงานถึงก้าวสำคัญของซิดนีย์ในการกระโดดเข้าสู่วงการธุรกิจและแฟชั่นอย่างเต็มตัวผ่านแบรนด์ SYRN โดยเธอเคยเปิดใจผ่าน Cosmopolitan ถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังว่า
เกิดจากปมในวัยเด็กที่หน้าอกของเธอพัฒนาไปถึงไซส์ DD ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ทำให้เธอเกลียดบราที่ใส่ในตอนนั้นมาก เพราะหาไซส์ยากและใส่ไม่สบาย จนกระทั่งเธอได้ซื้อบราสวยๆ ใส่เองครั้งแรกและใส่มันจนขาด นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอตั้งใจออกแบบชุดชั้นในที่ตอบโจทย์สรีระที่หลากหลายของผู้หญิงทุกคน
จุดเด่นของ SYRN คือความใส่ใจในความหลากหลายของสรีระ โดยมีบราให้เลือกครอบคลุมถึง 44 ไซส์ ตั้งแต่ 30B ยาวไปจนถึง 42DDD ในระดับราคาที่จับต้องได้ หรือส่วนใหญ่ไม่เกิน 100 ดอลลาร์ โดยสินค้าถูกแบ่งออกเป็น 4 สไตล์เพื่อตอบโจทย์ทุกอารมณ์ของผู้หญิง ได้แก่ Comfy ที่เน้นความสบายด้วยเสื้อกล้ามบราในตัว, Playful ที่มีความขี้เล่นด้วยกางเกงในสไตล์บ็อกเซอร์, Romantic ที่ผสมผสานความหวานปนเซ็กซี่ และ Seductress ที่เน้นความเย้ายวนขั้นสุดแบบที่เธอใส่โปรโมทล่าสุดนี้
ซิดนีย์ทิ้งท้ายไว้ว่า เธอต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในทุกเวอร์ชันของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานบนรถ ไปเล่นสกีน้ำ เดินพรมแดง หรือกลับบ้านไปนอนกอดสุนัข เพราะเธอเชื่อว่า “ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และ SYRN ก็คือคำตอบของความสวยงามที่มาพร้อมฟังก์ชันที่เข้าใจผู้หญิงอย่างแท้จริง
ข้อมูลจาก : IG/syrn
