ข่าวดาราบันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:58 น.
59
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่
ภาพจาก : IG/syrn

ซิดนีย์ สวีนนีย์ โพสต์คลิปสวมชุดชั้นใน SYRN โชว์หุ่นแซ่บ จนชาวเน็ตตาค้าง โปรโมทคอลเลกชันวาเลนไทน์ 2026 เผยแรงบันดาลใจจากปัญหาไซส์หน้าอกในวัยเด็ก สู่แบรนด์ที่รองรับทุกรูปร่างกว่า 44 ไซส์

ทำเอาโลกโซเชียลร้อนฉ่าจนปรอทแตก เมื่อล่าสุดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ดาราสาวหุ่นระเบิดอย่าง ซิดนีย์ สวีนนีย์ (Sydney Sweeney) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอสุดเร่าร้อน เธอปรากฏตัวในชุดชั้นในดีไซน์เย้ายวนเพื่อโปรโมทคอลเล็กชั่นใหม่ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ให้กับ SYRN (เซิร์น) แบรนด์ของเธอเอง ซึ่งความเซ็กซี่และหุ่นที่เป๊ะปังไร้ที่ติของเธอในคลิปดังกล่าว ทำเอาชาวเน็ตและแฟนคลับทั่วโลกถึงกับตะลึงจนตาค้าง แทบไม่มีใครหลุดโฟกัสไปจากเสน่ห์อันเหลือล้นของเธอได้เลย

การลุกขึ้นมาถ่ายแบบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรับงานพรีเซนเตอร์ทั่วไป แต่เป็นการทุ่มเทให้กับธุรกิจที่เธอปั้นมากับมือ ก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศได้รายงานถึงก้าวสำคัญของซิดนีย์ในการกระโดดเข้าสู่วงการธุรกิจและแฟชั่นอย่างเต็มตัวผ่านแบรนด์ SYRN โดยเธอเคยเปิดใจผ่าน Cosmopolitan ถึงแรงบันดาลใจเบื้องหลังว่า

คลิปของซิดนีย์ สวีนนีย์ อวดหุ่นแซ่บในชุดชั้นใน
ภาพจาก : IG/syrn

เกิดจากปมในวัยเด็กที่หน้าอกของเธอพัฒนาไปถึงไซส์ DD ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ป.6 ทำให้เธอเกลียดบราที่ใส่ในตอนนั้นมาก เพราะหาไซส์ยากและใส่ไม่สบาย จนกระทั่งเธอได้ซื้อบราสวยๆ ใส่เองครั้งแรกและใส่มันจนขาด นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอตั้งใจออกแบบชุดชั้นในที่ตอบโจทย์สรีระที่หลากหลายของผู้หญิงทุกคน

ซิดนีย์ สวีนนีย์ โปรโมทแบรนด์ SYRN ด้วยชุดชั้นใน
ภาพจาก : IG/syrn

จุดเด่นของ SYRN คือความใส่ใจในความหลากหลายของสรีระ โดยมีบราให้เลือกครอบคลุมถึง 44 ไซส์ ตั้งแต่ 30B ยาวไปจนถึง 42DDD ในระดับราคาที่จับต้องได้ หรือส่วนใหญ่ไม่เกิน 100 ดอลลาร์ โดยสินค้าถูกแบ่งออกเป็น 4 สไตล์เพื่อตอบโจทย์ทุกอารมณ์ของผู้หญิง ได้แก่ Comfy ที่เน้นความสบายด้วยเสื้อกล้ามบราในตัว, Playful ที่มีความขี้เล่นด้วยกางเกงในสไตล์บ็อกเซอร์, Romantic ที่ผสมผสานความหวานปนเซ็กซี่ และ Seductress ที่เน้นความเย้ายวนขั้นสุดแบบที่เธอใส่โปรโมทล่าสุดนี้

ซิดนีย์ทิ้งท้ายไว้ว่า เธอต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้หญิงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในทุกเวอร์ชันของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นตอนทำงานบนรถ ไปเล่นสกีน้ำ เดินพรมแดง หรือกลับบ้านไปนอนกอดสุนัข เพราะเธอเชื่อว่า “ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และ SYRN ก็คือคำตอบของความสวยงามที่มาพร้อมฟังก์ชันที่เข้าใจผู้หญิงอย่างแท้จริง

 

ดูโพสต์นี้บน Instagram

 

โพสต์ที่แชร์โดย SYRN by Sydney Sweeney (@syrn)

อ่านข่าวอื่น ๆ เพิ่มเติม

แฟนคลับตะลึงเมื่อเห็นซิดนีย์ สวีนนีย์ ในชุดชั้นใน
ภาพจาก : IG/syrn
ซิดนีย์ สวีนนีย์ แสดงความเซ็กซี่ในชุดชั้นในใหม่
ภาพจาก : IG/syrn
v
ภาพจาก : IG/syrn
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อในคลิปโปรโมทคอลเลกชันใหม่
ภาพจาก : IG/syrn
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สร้างแรงบันดาลใจด้วยชุดชั้นใน 44 ไซส์
ภาพจาก : IG/syrn
ชุดชั้นในของซิดนีย์ สวีนนีย์ ตอบโจทย์ทุกรูปร่าง
ภาพจาก : IG/syrn

ข้อมูลจาก : IG/syrn

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

2 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

4 นาที ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

12 นาที ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

20 นาที ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

26 นาที ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

47 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

50 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ปราโมทย์ เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดสะสม 3 ปี บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ เพ่งรู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ฝืนเจ็บมานาน เตรียมผ่าตัดใหญ่ อาจต้องพักยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำสัมภาษณ์ &quot;จูรี นุ่มแก้ว&quot; คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน ข่าวการเมือง

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส &quot;ครูอ้อย&quot; วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง ขุดข้อมูลแอป บริษัท 7 พันล้าน บันเทิง

มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส “ครูอ้อย” วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง เลิกสอนทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ ข่าวดารา

อาการล่าสุด จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคไหนไม่รักชาติ? &quot;พิพัฒน์&quot; ลั่น &quot;เลือกข้าง&quot; ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น ข่าวการเมือง

พรรคไหนไม่รักชาติ? “พิพัฒน์” ลั่น “เลือกข้าง” ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงในซีเกมส์ ข่าว

รู้จัก เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งรักชาติ เจ้าของวลี “ไม่กลัวทุจริตเท่าสิ้นชาติ” ดีกรีราชินีซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:57 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:58 น.
59
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button