ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน

ไอซ์ รักชนก โต้กลับคนแซะแก้ม.112

ไอซ์ รักชนก แจงดราม่าพรรคประชาชนแก้แต่ ม.112 กางข้อมูลยื่นกฎหมาย 143 ฉบับ ครอบคลุมแรงงาน-ปากท้อง ท้าเปิดเว็บเช็กผลงาน มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้

จากกรณี ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. แชร์คลิป 5 เหตุผลที่ไม่ควรเลือกพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เพราะเจ้าตัวจะมาจัดการระบบอุปถัมภ์และระบบเส้นสายต่าง ๆ ให้หมดไป และทำให้คนโกงลำบาก หลังเป็นประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์มากมาย ล่าสุด เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์ประเด็นที่มักจุถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือเรื่องการแก้ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112

ไอซ์ รักชนก ออกมาอธิบายประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “พรรคประชาชนเสนอกฏหมายไป 143 ฉบับ แต่คุณพี่บอกว่าเราแก้แต่ 112 ซึ่งไอนี่ไม่ได้ถูกยื่นเข้าสู่สภาด้วยซ้ำ” จากนั้นเธอขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า “xีพรรคประชาชนวัน ๆ มันคิดแต่จะแก้ ม.112 และ แก้รัฐธรรมนูญ เคยคิดจะทำอย่างอื่นบ้างไหม?

สำหรับใครที่เจอตำถามนี้แล้วคนถามดูเหมือนว่าคนถามอยากจะได้คำตอบจริง ๆ แนะนำให้เปิด ติดตามชุดกฏหมายพรรคประชาชน จากนั้นจะเจอกับหน้า ‘สำรวจร่างกฏหมายพรรคประชาชน’ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฏหมายทุกฉบับที่เคยยื่นเข้าสภาในชุดที่แล้ว ซึ่งมีมากถึง 143 ฉบับ เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาไม่มีใครเสนอกฏหมายมากเท่าพรรคเรา ไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่าพรรคประชาชนอีกแล้ว”

ส่วนคนใดที่บอกว่าพรรคประชาชนแก้แต่ ม.112 ฝั่ง ไอซ์ รักชนก ตอบกลับชัดเจนแล้วว่า “ไม่มี ย้ำอีกครั้งไม่มี ถ้าใครไม่เชื่อ ลองเสิร์ชหาในเว็บไซต์ดูได้

ทั้งนี้ กฏหมาย 143 ฉบับที่พรรคประชาชนยื่นไปมีตั้งแต่ การแก้ไข พ.ร.บ. แรงงาน แข่งขันทางการค้า, แก้ไขปัญหาที่ดิน, แก้ข้อบังคับประชุมสภา ทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น

ไอซ์ รักชนก ตอบปม แก้ ม. 112
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

