ไอซ์ สวนคนแซะ แก้แต่ ม.112 มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้ ท้าเช็กผลงาน
ไอซ์ รักชนก แจงดราม่าพรรคประชาชนแก้แต่ ม.112 กางข้อมูลยื่นกฎหมาย 143 ฉบับ ครอบคลุมแรงงาน-ปากท้อง ท้าเปิดเว็บเช็กผลงาน มั่นใจไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่านี้
จากกรณี ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. แชร์คลิป 5 เหตุผลที่ไม่ควรเลือกพรรคประชาชนเป็นรัฐบาล เพราะเจ้าตัวจะมาจัดการระบบอุปถัมภ์และระบบเส้นสายต่าง ๆ ให้หมดไป และทำให้คนโกงลำบาก หลังเป็นประเด็นที่มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์มากมาย ล่าสุด เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์ประเด็นที่มักจุถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือเรื่องการแก้ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 112
ไอซ์ รักชนก ออกมาอธิบายประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เผยว่า “พรรคประชาชนเสนอกฏหมายไป 143 ฉบับ แต่คุณพี่บอกว่าเราแก้แต่ 112 ซึ่งไอนี่ไม่ได้ถูกยื่นเข้าสู่สภาด้วยซ้ำ” จากนั้นเธอขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า “xีพรรคประชาชนวัน ๆ มันคิดแต่จะแก้ ม.112 และ แก้รัฐธรรมนูญ เคยคิดจะทำอย่างอื่นบ้างไหม?
สำหรับใครที่เจอตำถามนี้แล้วคนถามดูเหมือนว่าคนถามอยากจะได้คำตอบจริง ๆ แนะนำให้เปิด ติดตามชุดกฏหมายพรรคประชาชน จากนั้นจะเจอกับหน้า ‘สำรวจร่างกฏหมายพรรคประชาชน’ ซึ่งเป็นการรวบรวมกฏหมายทุกฉบับที่เคยยื่นเข้าสภาในชุดที่แล้ว ซึ่งมีมากถึง 143 ฉบับ เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาไม่มีใครเสนอกฏหมายมากเท่าพรรคเรา ไม่มีพรรคไหนทำงานหนักเท่าพรรคประชาชนอีกแล้ว”
ส่วนคนใดที่บอกว่าพรรคประชาชนแก้แต่ ม.112 ฝั่ง ไอซ์ รักชนก ตอบกลับชัดเจนแล้วว่า “ไม่มี ย้ำอีกครั้งไม่มี ถ้าใครไม่เชื่อ ลองเสิร์ชหาในเว็บไซต์ดูได้“
ทั้งนี้ กฏหมาย 143 ฉบับที่พรรคประชาชนยื่นไปมีตั้งแต่ การแก้ไข พ.ร.บ. แรงงาน แข่งขันทางการค้า, แก้ไขปัญหาที่ดิน, แก้ข้อบังคับประชุมสภา ทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น
