“ชูวิทย์” อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคส้ม ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม?

ชูวิทย์ อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคประชาชน ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม ซัด เท้ง ไม่ยอมร้องเพลงชาติ กลัวเสียคะแนนรึไง?
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. ถึงพรรคประชาชนว่า “ม.112 จุดอ่อนของพรรคส้ม
ถึงวันนี้ต้องพูดความจริง ที่ธนาธร หรือไม่ว่าใครในพรรคส้มพยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต จากการ “รณรงค์ ยกเลิก ม.112“ ไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไร แต่สิ่งที่พรรคส้มทำมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกล ในการปลุกการแก้ ม.112 ขึ้นมาเพื่อใช้หาเสียง ยังเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนในสังคมไทย
วันนี้แม้ธนาธรต้องการสลัดภาพแนวคิดแก้ไข ม.112 อย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อ มีการนำเรื่อง “ยกเลิก ม.112” ขึ้นมาทวนความจำ
พิธา ในนามหัวหน้าพรรคก้าวไกล “ขอติดสติ๊กเกอร์ที่ฝั่ง ยกเลิก ม.112” บนเวทีปราศรัย
ชัยธวัช ”ม.112 ต้องถูกยกเลิก“ บนเวทีปราศรัย
ช่อ ”ใครต้องการยกเลิก ม.112 ให้มากองกันที่ตรงนี้“ ออกรายการ
ไอติม ”ส่วนตัวผมคิดว่า ม.112 ควรถูกยกเลิกเลย” ให้สัมภาษณ์ในรายการ
อมรรัตน์ ”ม.112 ใช่กฎหมายหรือเปล่า? มนุษย์เขียนขึ้นได้ต้องแก้ไขได้ และที่สุดต้องยกเลิกได้“ พูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ธนาธรจะตะแบงว่า “ไม่มีใครพูดว่าจะยกเลิก” สักกี่ครั้งกี่หนก็มี “Digital Footprint“ ให้ดูย้อนหลังได้ชัดเจน
ดังนั้น ความผิดพลาดของพรรคส้มที่เน้น ”คะแนนเสียง“ โดยไม่มีจริยธรรม ทำให้การหาเสียงทุกครั้งสร้างความแตกแยก จนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค จะไปโทษใครเขาได้? และถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามใช้ ม.112 หาเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคส้มจะหยุดคิดเรื่องนี้
เพราะขนาดความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำให้สังคมคลางแคลงใจในท่าทีของหัวหน้าพรรคส้ม ที่ไม่ยกมือว่าจะไม่แตะหมวด 1-2 อันเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงท่าทีอื่นๆ ทั้งเรื่อง “ด้อยค่ากองทัพ“ ของพิธา ที่หมดแสงไปกับวาทกรรม “รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ” เพราะดันเกิดสงครามปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา ให้เห็น
หลังเลือกตั้งพรรคส้มจะยังมีตราบาปในเรื่องนี้ติดตัว วันนี้สถานการณ์การเมืองแตกต่างจากปี 2566 ไปมาก การเลือกตั้งครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลร้ายจากความพยายามแก้ ม.112 ของพรรคส้ม จนทำให้คนเลือกตั้งก็ยังลังเล ลามไปถึงหลังเลือกตั้งเมื่อคะแนนเสียงออกมา พรรคอื่นๆ ก็ยังลังเลที่จะร่วมด้วย หากพรรคส้มไม่พูดเรื่อง “ม.112” ให้ชัดเจน
อย่างที่เท้งพูดถึงเรื่อง “ความรักชาติไม่ได้วัดกันที่ใครร้องเพลงชาติดังกว่ากัน“ ถูกครับเท้ง คนตั้งข้อสงสัยในจุดยืนของพรรคส้มแม้กระทั่งการร้องเพลงชาติ เพราะแสดงถึงความไม่น่าไว้วางใจในทุกท่าที
แต่ตอนที่เท้งตะโกนใส่ไมค์เสียงดังฟังชัด ท่าทีขึงขังจริงจังในขณะปราศรัยหาเสียงบนเวที ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดความจริง
การตั้งข้อสงสัยมีอยู่ในใจของคนเสมอ เพราะแม้แต่การร้องเพลงชาติบนเวทีดีเบตต่อหน้าสาธารณะในฐานะแคนดิเดตนายกฯ เสมือนการแสดงจุดยืนของความรักชาติ ยังไปทำท่าทางเหมือนอมสากไว้จนคับปาก แล้วยืนทำหน้าเหมือนเป็ดหงอย
เรื่องแค่นี้น่าจะคิดได้ง่ายๆ หรือว่าเวลาปราศรัยที่ส่งเสียงดังเพราะได้คะแนน เลยแหกปากตะโกนได้ แต่ถ้าต้องร้องเพลงชาติออกทีวี กลัวจะเสียคะแนนหรือไง เลยต้องเงียบ ส่วนเรื่อง ม.112 ตอนนี้ที่เงียบ แต่ในใจยังคิดจะแก้ไขในสภาอยู่ใช่ไหม? ธนาธร หรือเท้งช่วยตอบชัดๆ ที คนเลือกเขาสงสัยยันหน้าคูหาเลือกตั้ง”
