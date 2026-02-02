ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคส้ม ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม?

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 09:16 น.
55

ชูวิทย์ อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคประชาชน ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม ซัด เท้ง ไม่ยอมร้องเพลงชาติ กลัวเสียคะแนนรึไง?

นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. ถึงพรรคประชาชนว่า “ม.112 จุดอ่อนของพรรคส้ม

ถึงวันนี้ต้องพูดความจริง ที่ธนาธร หรือไม่ว่าใครในพรรคส้มพยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต จากการ “รณรงค์ ยกเลิก ม.112“ ไม่ว่าจะแก้ตัวอย่างไร แต่สิ่งที่พรรคส้มทำมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกล ในการปลุกการแก้ ม.112 ขึ้นมาเพื่อใช้หาเสียง ยังเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนในสังคมไทย

วันนี้แม้ธนาธรต้องการสลัดภาพแนวคิดแก้ไข ม.112 อย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อ มีการนำเรื่อง “ยกเลิก ม.112” ขึ้นมาทวนความจำ

พิธา ในนามหัวหน้าพรรคก้าวไกล “ขอติดสติ๊กเกอร์ที่ฝั่ง ยกเลิก ม.112” บนเวทีปราศรัย

ชัยธวัช ”ม.112 ต้องถูกยกเลิก“ บนเวทีปราศรัย

ช่อ ”ใครต้องการยกเลิก ม.112 ให้มากองกันที่ตรงนี้“ ออกรายการ

ไอติม ”ส่วนตัวผมคิดว่า ม.112 ควรถูกยกเลิกเลย” ให้สัมภาษณ์ในรายการ

อมรรัตน์ ”ม.112 ใช่กฎหมายหรือเปล่า? มนุษย์เขียนขึ้นได้ต้องแก้ไขได้ และที่สุดต้องยกเลิกได้“ พูดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ธนาธรจะตะแบงว่า “ไม่มีใครพูดว่าจะยกเลิก” สักกี่ครั้งกี่หนก็มี “Digital Footprint“ ให้ดูย้อนหลังได้ชัดเจน

ดังนั้น ความผิดพลาดของพรรคส้มที่เน้น ”คะแนนเสียง“ โดยไม่มีจริยธรรม ทำให้การหาเสียงทุกครั้งสร้างความแตกแยก จนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรค จะไปโทษใครเขาได้? และถึงแม้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งห้ามใช้ ม.112 หาเสียง แต่ไม่ได้หมายความว่าพรรคส้มจะหยุดคิดเรื่องนี้

เพราะขนาดความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำให้สังคมคลางแคลงใจในท่าทีของหัวหน้าพรรคส้ม ที่ไม่ยกมือว่าจะไม่แตะหมวด 1-2 อันเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตย และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงท่าทีอื่นๆ ทั้งเรื่อง “ด้อยค่ากองทัพ“ ของพิธา ที่หมดแสงไปกับวาทกรรม “รบกับใครก็ไม่เชื่อว่าจะชนะ” เพราะดันเกิดสงครามปะทะชายแดน ไทย-กัมพูชา ให้เห็น

หลังเลือกตั้งพรรคส้มจะยังมีตราบาปในเรื่องนี้ติดตัว วันนี้สถานการณ์การเมืองแตกต่างจากปี 2566 ไปมาก การเลือกตั้งครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลร้ายจากความพยายามแก้ ม.112 ของพรรคส้ม จนทำให้คนเลือกตั้งก็ยังลังเล ลามไปถึงหลังเลือกตั้งเมื่อคะแนนเสียงออกมา พรรคอื่นๆ ก็ยังลังเลที่จะร่วมด้วย หากพรรคส้มไม่พูดเรื่อง “ม.112” ให้ชัดเจน

อย่างที่เท้งพูดถึงเรื่อง “ความรักชาติไม่ได้วัดกันที่ใครร้องเพลงชาติดังกว่ากัน“ ถูกครับเท้ง คนตั้งข้อสงสัยในจุดยืนของพรรคส้มแม้กระทั่งการร้องเพลงชาติ เพราะแสดงถึงความไม่น่าไว้วางใจในทุกท่าที

แต่ตอนที่เท้งตะโกนใส่ไมค์เสียงดังฟังชัด ท่าทีขึงขังจริงจังในขณะปราศรัยหาเสียงบนเวที ก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดความจริง

การตั้งข้อสงสัยมีอยู่ในใจของคนเสมอ เพราะแม้แต่การร้องเพลงชาติบนเวทีดีเบตต่อหน้าสาธารณะในฐานะแคนดิเดตนายกฯ เสมือนการแสดงจุดยืนของความรักชาติ ยังไปทำท่าทางเหมือนอมสากไว้จนคับปาก แล้วยืนทำหน้าเหมือนเป็ดหงอย

เรื่องแค่นี้น่าจะคิดได้ง่ายๆ หรือว่าเวลาปราศรัยที่ส่งเสียงดังเพราะได้คะแนน เลยแหกปากตะโกนได้ แต่ถ้าต้องร้องเพลงชาติออกทีวี กลัวจะเสียคะแนนหรือไง เลยต้องเงียบ ส่วนเรื่อง ม.112 ตอนนี้ที่เงียบ แต่ในใจยังคิดจะแก้ไขในสภาอยู่ใช่ไหม? ธนาธร หรือเท้งช่วยตอบชัดๆ ที คนเลือกเขาสงสัยยันหน้าคูหาเลือกตั้ง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

กทม. เปิดสถิติคนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 96.47% สะท้อนคนไทยตื่นตัว

46 วินาที ที่แล้ว
ต้องมีคนรับผิดชอบ ธนาธรฟาด กกต. สะเพร่า จี้ต้องมีคนติดคุกเซ่นความผิดพลาดเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ธนาธร ฟาด “กกต.” ทำงานสะเพร่าต้องมีคนติดคุก! ปลุกประชาชนร่วมจับตา 8 ก.พ. อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

9 นาที ที่แล้ว
บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น ข่าว

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

14 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จวกยับ กกต. ทำงานชุ่ย ป้ายพรรคประชาชนหาย ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ซัดแรง กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายหาย ลั่น เกิดแต่กับพรรคxู

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

18 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต.โคราช แจงโซเชียลโพสต์เงิน 7 พันอ้างซื้อเสียง ที่แท้เงินจากการขายแตง

38 นาที ที่แล้ว
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง ข่าวอาชญากรรม

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก “นางสาวไทยโคราช” แจ้งข่าวร้าย คนร้ายบุกบ้าน-สะกดรอย ต้องสละสิทธิกองใหญ่

44 นาที ที่แล้ว
ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด &quot;วัดม่อนปู่ยักษ์&quot; กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก ข่าว

ชาวบ้านเศร้า ไฟไหม้วอด “วัดม่อนปู่ยักษ์” กุฏิไม้โบราณ 100 ปี เหลือแต่ซาก

51 นาที ที่แล้ว
นุ่น รมิดา ขอบคุณทีมพยาบาล ICU โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท บันเทิง

น้ำตาซึม! นุ่น รมิดา เปิดใจนาทีวิกฤต ICU ขอบคุณบุคคลนี้ ยกเป็นเสียงแห่งความหวัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปฏิทินวันพระ วันสำคัญ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน ข่าวการเมือง

รวมสารพัดปัญหา เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 รหัสซองผิด-รายชื่อหาย-จนท.สับสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้นำสูงสุดอิหร่าน ขู่สหรัฐฯ เปิดสงครามรอบนี้ จะกลายเป็นสงครามภูมิภาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดแผลใหม่ “ประกันสังคม” ทุ่ม 84.5 ล้าน ซื้อที่ดินเมืองชลฯ ปล่อยร้างเป็นปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๋ ภัคจีรา ถูกแฟนหนุ่ม เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน บันเทิง

โอ๋ ภัคจีรา ปล่อยโฮ เบียร์ สรณัฐ คุกเข่าขอแต่งงาน เซย์เยสทั้งน้ำตา เพื่อนซี้แห่ยินดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่ บันเทิง

ผลรางวัล Grammy Awards 2026 ทุกรางวัล เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” อัด ม.112 คือจุดอ่อนพรรคส้ม ถามที่เงียบๆ จะไปแก้ในสภาใช่ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2569 มีเงินโอนเข้าบัญชี กดเป็นเงินสดได้กี่บาท เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 กุมภาพันธ์ 2569 กดเป็นเงินสดได้กี่บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย บันเทิง

คลิป แพรวพราว หลุดติดเงากระจก ซัน วงศธร รับผิด วอนหยุดบูลลี่เมีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคส้ม แฉ สำนักประกันสังคม ซื้อที่ดิน ทุกวันนี้ยังไม่เริ่มสร้าง ปล่อยเป็นที่ร้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มแคนาดาโรคจิต บุกฟาร์มม้า ล่วงละเมิดทางเพศม้าตัวเมีย 2 ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ถาม กกต. รับผิดชอบอย่างไร หลังลืมติดชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” ขอโทษ “สรยุทธ” หลังโพสต์ตั้งคำถามรายงานข่าวปราศรัยพรรคส้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 02 ก.พ. 2569 09:16 น.
55
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้โรงเรียน ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

บึ้มสนั่น! รถบรรทุกน้ำมัน ระเบิดใกล้รร. ขอนแก่น ครูสั่งอพยพนักเรียน หนีตายวุ่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569

เจอตัวแล้วหนุ่มรัสเซียหายตัวปริศนาที่พัทยา ถูกเพื่อนร่วมชาติฆ่าหั่นศพ

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

ราคาทองวันนี้ (2/2/69) ร่วงแรง 2,250 บาท ทองคำแท่งขายออกหลุด 7.2 หมื่น

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
ส.ต.อ.สุทธิวุฒิ หอกลาง

รวบโจ๋ 17 ปี แทงตร.นอกเครื่องแบบ ดับคาจุดกลับรถ หดหู่! คนตายมีลูกน้อยอีก 2 ชีวิต

เผยแพร่: 2 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button