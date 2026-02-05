ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน
ลูกชาย “เจ้าหญิงเมตเต-มาริต” แห่งนอร์เวย์ หลั่งน้ำตากลางศาล ปฏิเสธข้อหาข่มขืน อ้างชีวิตพังเพราะเป็นลูกเจ้าหญิงจนเสพติดเซ็กซ์และยา
คืบหน้าคดีฉาวโฉ่สั่นคลอนราชวงศ์นอร์เวย์เข้าสู่จุดเดือด จนเกือบถูกล้มสถาบัน นายมาริอุส บอร์ก ฮอยบี (Marius Borg Høiby) วัย 29 ปี บุตรชายของเจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ก่อนอภิเษกสมรส ได้ขึ้นให้การต่อศาลเมื่อวันพุธที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่
เขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการข่มขืนกระทำชำเรา แต่ยอมรับสารภาพในพฤติกรรมใช้ความรุนแรงบางส่วนและการใช้ยาเสพติด
มาริอุส ได้ระบายความในใจต่อศาลว่า การที่เขาต้องเติบโตมาท่ามกลางสายตาของสื่อมวลชนและสาธารณชนตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบ หลังจากมารดาอภิเษกสมรสเข้าสู่ราชวงศ์ ทำให้เขาถูกรังแก แบกรับความกดดันมหาศาล เขาอ้างว่าสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เขาต้องการการยอมรับ จนนำไปสู่การเสพติดสุรา ยาเสพติด และการหมกมุ่นในเรื่องเพศอย่างหนัก
ประเด็นสำคัญของการพิจารณาคดีคือข้อหาข่มขืนกระทำชำเรา ในปาร์ตี้ปี 2018 ที่อัยการระบุว่ามีคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ของมาริอุส ขณะกำลังมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวที่หมดสติ มาริอุสปฏิเสธข้อหานี้เสียงแข็งว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้แสดงถึงการข่มขืน และหากมันเป็นหลักฐานมัดตัวว่าเขาทำร้ายร่างกาย เขาคงไม่เก็บมันไว้
“ผมไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้สึกตัว” เขากล่าวแย้ง ยืนยันว่าเป็นความสัมพันธ์แบบปกติ หลังจากนั้นเขายังเรียกรถแท็กซี่ให้ฝ่ายหญิงด้วย ในขณะที่ผู้เสียหายให้การว่าเธอไม่รู้เรื่องการถูกถ่ายคลิป ไม่ได้ยินยอมเนื่องจากอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้
แม้จะปฏิเสธข้อหาข่มขืน แต่เขายอมรับสารภาพในข้อหาอื่นๆ ตามกฎหมายนอร์เวย์ ได้แก่ การทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างรุนแรง พฤติกรรมประมาทเลินเล่อ และการขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดจริงในข้อหาร้ายแรงที่สุด เขาอาจต้องเผชิญโทษจำคุกนานหลายปี
คดีความของลูกชายเจ้าหญิงเมตเต-มาริต เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ราชวงศ์กำลังเผชิญมรสุมรุมเร้า ทั้งการเปิดโปงความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเจ้าหญิงเมตเต-มาริตกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน อาชญากรทางเพศระดับโลก และปัญหาสุขภาพของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ วัย 88 พรรษา ส่งผลให้คะแนนนิยมของสถาบันกษัตริย์ลดลงอย่างน่าใจหาย จาก 72% เหลือ 61% ในปีนี้ ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนระบอบสาธารณรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 27%
