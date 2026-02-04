ข่าวต่างประเทศ

สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดเกาหลีหนัก โดดตึกฆ่าตัวตายหมู่ หลังโดนยึดมือถือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 21:29 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 21:30 น.
60

สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดวัฒนธรรมเกาหลีหนัก โดดตึกตัวฆ่าตาย หลังโดนยึดมือถือ ทิ้งจดหมายลาตาย ขาดเกาหลีไม่ได้ ขอเลือกจบชีวิตตัวเอง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NDTV รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หลังจากที่พี่น้องสามคน วัย 16 ปี, 14 ปี และ 12 ปี กระโดดตึกเสียชีวิตจากอพาร์ทเม้นท์ชั้น 9 ของอาคาร โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้หญิง

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 2.15 น. ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเสียงกรีดร้องของทั้งสามปลุกพ่อและแม่ ซึ่งทางพ่อแม่ได้พังประตูเข้ามา แต่ไม่ทันทั้งสามตกลงไปเสียชีวิตแล้ว โดยทั้งสามได้เขียนจดหมายลาตายขอโทษพ่อแม่เอาไว้

อ้างอิงจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นพ่อได้จำกัดการใช้มือถือของทั้งสามคน หลังจากที่ทั้งสามเสพติดวัฒนธรรมเกาหลีหนัก โดยในจดหมายลาตายได้เขียนว่า “พ่อพยายามจะกีดกันเรากับเกาหลี ทั้งที่รู้ว่าพวกเราชอบเกาหลีขนาดไหน เกาหลีคือชีวิตของพวกเขา และพวกเขาขอเลือกจะจบชีวิตตัวเอง เพราะพวกเขาทิ้งเกาหลีไม่ได้

นอกจากนี้จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบด้วยว่าสามพี่น้องเขียนข้อความบนกำแพงว่าพวกเขาเหงาและหัวใจสลายขนาดไหน

ทางครอบครัวยังบอกอีกด้วยว่าสามพี่น้องติดมือถืออย่างหนักในช่วงโควิดระบาด จากนั้นก็ขาดเรียน จนกระทั้งไม่ไปเรียนในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดหน้า HongKongDoll เป็นดาวดังวงการหนังผู้ใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป Hongkongdoll ถอดหน้ากากโชว์หน้าจริง สมฉายา ‘พี่สาวตุ๊กตา’ หนุ่มทั่วโลกละลาย

39 วินาที ที่แล้ว
หนุ่มโมร็อกโกคลั่ง ปีนหลังคาเครื่องบิน เต้นกวนใส่เจ้าหน้าที่ ทำเที่ยวบินดีเลย์เป็นชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มโมร็อกโกคลั่ง ปีนหลังคาเครื่องบิน เต้นกวนใส่เจ้าหน้าที่ ทำเที่ยวบินดีเลย์เป็นชั่วโมง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดเกาหลีหนัก โดดตึกฆ่าตัวตายหมู่ หลังโดนยึดมือถือ

31 นาที ที่แล้ว
ชายคนหนึ่งใช้ปืนพ่นไฟเผาชู้รักของภรรยาในเจียงซู ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยองเจียงซู! ผัวแค้นจัด พ่นไฟเผาชู้ทั้งเป็น มอดไหม้คากองเพลิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพกราฟแสดงการเติบโตของประชากรโลกที่คาดการณ์ในวันสิ้นโลก 13 พ.ย. 2026 ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคำทำทาย วันสิ้นโลก 13 พ.ย. 2026 จากงานวิจัยปี 1960 เช็กก่อนแชร์ จริงหรือมั่ว?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ ข่าว

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้ ไลฟ์สไตล์

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซฟฟานี่ อาวะนิค แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียคุณพ่อ ข่าวดารา

เซฟฟานี่ อดีตนางเอกช่อง 7 แจ้งข่าวเศร้า คุณพ่อจากไปอย่างสงบ เผยความรู้สึกบีบหัวใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลหวยลาว 4 ก.พ. 69 พร้อมสถิติย้อนหลัง 90 งวด หวยลาว

หวยลาววันนี้ 4 ก.พ. 69 เช็กผลรางวัลสลากพัฒนา ย้อนสถิติวันพุธย้อนหลัง 90 งวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพวัยเด็ก ไอซ์ รักชนก สส. พรรคประชาชน ข่าวการเมือง

ใครกัน? เด็กน้อยผมสั้น ยิ้มสดใส ปัจจุบันนักการเมืองดัง สวยแถมเก่ง หน้าเหมือนเดิมเป๊ะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
WOLF HOWL HARMONY โชว์เวที MUUJI FESTIVAL 2026 บันเทิง

WOLF HOWL HARMONY ระเบิดเวที MUUJI FESTIVAL 2026 สปอยล์ EP แรก 12 มี.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อของนักเรียน ม.1 เปิดเผยเรื่องลูกถูกทำโทษลุกนั่ง 800 ครั้งจนเดินไม่ได้ ข่าว

พ่อเดือด! ครูขอโทษแต่ท้า “ไม่พอใจก็ไปแจ้งความ” ปมสั่งลูก ม.1 ลุกนั่ง 800 ที ล่าสุด ผอ.ยังเงียบ ไร้เงาชี้แจง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม ข่าว

ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK สวมบิกินีตัวจิ๋วท้าลมหนาว ข่าวต่างประเทศ

ลิซ่า อวดลุคบิกินีตัวจิ๋ว เสิร์ฟความเซ็กซี่ ท้าหิมะหนาว ลุคนี้เต็ม 10 ไม่หัก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด “ชัยทิพย์” สส.พรรคกล้าธรรม เล่นพนันในสภา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว ข่าว

สงสาร! เด็กชายหนีออกจากบ้าน ระบายทั้งน้ำตา เผยเรียนหนัก แบกความกดดันไม่ไหว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” มั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อม 100% จัดเลือกตั้ง 8 ก.พ. ติวเข้มเจ้าหน้าที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส้ม อมรา ขุดภาพ 5 ปีต้นฉบับห่มสไบใส่ยีนส์ บันเทิง

เจอแล้ว ส้ม อมรา ห่มสไบใส่ยีนส์ ต้นฉบับ 20 ปีก่อน ตำนานมาก่อนกาล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เดือด! ซัด “แสวง” ถ้าหมดปัญญาทำให้คนเชื่อมั่น ก็ลาออกไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด ถาม แสวง ตรรกะอะไร หลังพูด ถ้าไม่เชื่อมั่นกกต. อย่าไปเลือกตั้ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 21:29 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 21:30 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569

เลขเด็ดวันวาเลนไทน์ 2569 ย้อนตำนานพิสูจน์รัก 1500 ปี ตีเลขลุ้นโชค 16 ก.พ.นี้

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

อ้วกแทบพุ่ง! พื้นกระเบื้องระเบิด น้ำเสียพุ่งปรี๊ดท่วมบ้าน หนุ่มดวงซวยโดนเต็มๆ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ซีเค เจิง ปฏิเสธข้อกล่าวหาลวนลามและโกงเงินจากต่างชาติ

ซีเค เจิง เด้งรับ กกต. ปมซื้อเสียงยาย ลั่น “เป็นเกียรติอย่างยิ่ง” ยืนยัน ไร้คดีอาญาอเมริกา

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
เปิดตำนาน &quot;กุหลาบแดง&quot; ทำไมต้องมอบให้ &quot;วันวาเลนไทน์&quot; สัญลักษณ์แห่งรักแท้

เปิดตำนาน “กุหลาบแดง” ทำไมต้องมอบให้ “วันวาเลนไทน์” กับความหมายที่ซ่อนอยู่

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button