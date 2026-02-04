สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดเกาหลีหนัก โดดตึกฆ่าตัวตายหมู่ หลังโดนยึดมือถือ
สามพี่น้องวัยรุ่นอินเดีย ติดวัฒนธรรมเกาหลีหนัก โดดตึกตัวฆ่าตาย หลังโดนยึดมือถือ ทิ้งจดหมายลาตาย ขาดเกาหลีไม่ได้ ขอเลือกจบชีวิตตัวเอง
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว NDTV รายงานเรื่องราวสุดสะเทือนใจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย หลังจากที่พี่น้องสามคน วัย 16 ปี, 14 ปี และ 12 ปี กระโดดตึกเสียชีวิตจากอพาร์ทเม้นท์ชั้น 9 ของอาคาร โดยผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้หญิง
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 2.15 น. ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเสียงกรีดร้องของทั้งสามปลุกพ่อและแม่ ซึ่งทางพ่อแม่ได้พังประตูเข้ามา แต่ไม่ทันทั้งสามตกลงไปเสียชีวิตแล้ว โดยทั้งสามได้เขียนจดหมายลาตายขอโทษพ่อแม่เอาไว้
อ้างอิงจากการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นพ่อได้จำกัดการใช้มือถือของทั้งสามคน หลังจากที่ทั้งสามเสพติดวัฒนธรรมเกาหลีหนัก โดยในจดหมายลาตายได้เขียนว่า “พ่อพยายามจะกีดกันเรากับเกาหลี ทั้งที่รู้ว่าพวกเราชอบเกาหลีขนาดไหน เกาหลีคือชีวิตของพวกเขา และพวกเขาขอเลือกจะจบชีวิตตัวเอง เพราะพวกเขาทิ้งเกาหลีไม่ได้
นอกจากนี้จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบด้วยว่าสามพี่น้องเขียนข้อความบนกำแพงว่าพวกเขาเหงาและหัวใจสลายขนาดไหน
ทางครอบครัวยังบอกอีกด้วยว่าสามพี่น้องติดมือถืออย่างหนักในช่วงโควิดระบาด จากนั้นก็ขาดเรียน จนกระทั้งไม่ไปเรียนในที่สุด
