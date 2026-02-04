หนุ่มโมร็อกโกคลั่ง ปีนหลังคาเครื่องบิน เต้นกวนใส่เจ้าหน้าที่ ทำเที่ยวบินดีเลย์เป็นชั่วโมง
หนุ่มโมร็อกโกคลั่ง ปีนขึ้นไปเต้นบนหลังคาเครื่องบิน เต้นกวนแถมพ่นน้ำใส่เจ้าหน้าที่ ทำเที่ยวบินล่าช้ากว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง สุดท้ายถูกคุมตัวส่งจิตเวช
สื่อต่างประเทศเผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินมานิเซส เมืองบาเลนเซีย ประเทศสเปน เมื่อชายหนุ่มชาวโมร็อกโก วัย 24 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่งและก่อความวุ่นวาย โดยเขาสามารถผ่านระบบรักษาความปลอดภัยอันเข้มงวดของสนามบินเข้าไปได้ ก่อนจะปีนบันไดขึ้นไปยืนเต้นอยู่บนหลังคาเครื่องบินโดยสาร แอร์บัส A320 ของสายการบินบูเอลิง (Vueling Airlines) ที่กำลังจอดรอรับผู้โดยสารอยู่
ด้วยพฤติกรรมของชายรายดังกล่าวนอกจากจะสร้างความหวาดเสียวแล้ว ยังแสดงอาการก้าวร้าวและยั่วยวนเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยในคลิปเผยให้เห็นจังหวะที่เขายกเครื่องดื่มขึ้นมา ก่อนจะทำท่าพ่นน้ำออกมาและขว้างกระป๋องลงพื้น จากนั้นได้วิ่งไปมาบนหลังคาเครื่องบินถึง 2 รอบ พร้อมทำท่าทางกวนใส่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ด้านล่างและยังไม่สามารถทำอะไรได้ในตอนนั้น
เหตุการณ์ความวุ่นวายนี้กินเวลายาวนานประมาณ 10 นาที แต่ส่งผลกระทบต่อตารางการบิน ทำให้ผู้โดยสารจำนวนมากที่กำลังรอเดินทางไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต้องตกค้างและล่าช้าออกไปนานถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
ท้ายที่สุดเหตุการณ์ดังกล่าวยุติลงเมื่อเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อม จนในที่สุดชายหนุ่มยอมลงมาจากหลังคาเครื่องบินโดยไม่มีเหตุรุนแรง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและส่งเขาไปยังแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาลในเมืองบาเลนเซียเพื่อตรวจประเมินสภาพจิตใจ โดยยังไม่มีรายงานแน่ชัดว่าจะมีการตั้งข้อหาทางกฎหมายใดๆ หรือไม่
ที่มา: NEW YORK POST
