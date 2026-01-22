ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาว แค้นไม่รับรัก ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย
ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาววัย 23 ปี หลังจากที่ฝ่ายหญิงไม่รับรัก บีบคอก่อนจับศีรษะกระแทกกำแพง ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย
เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบ ปารี เฮมจา นักศึกษาหญิงวัย 23 ปี แขวนคอตายเสียชีวิตในเมืองนาคปุระ ประเทศอินเดีย โดยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายเลือกจบชีวิตตัวเอง ทว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิรุธหลายจุด ก่อนจะพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุฆาตกรรม
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากการถูกทุบที่ศีรษะรุนแรงและร่างกายมีบาดแผล ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบคดีนี้เพิ่มเติม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุมนาย ชักฮาร์ อาจาเบา โดร เพื่อนบ้านวัย 38
จากการสอบปากคำเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริง เขาแค้นที่ถูกผู้ตายไม่รับรัก และอาศัยช่วงที่ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังบุกเข้าไปในบ้าน ก่อนจะบีบคอและกระแทกศีรษะของเธอเข้ากับกำแพง และจัดฉากว่าผู้ตายฆ่าตัวตายด้วยการนำผ้ามาผูกคอนักศึกษาหญิงคนดังกล่าว แต่จากผลการสอบสวนของตำรวจให้เขาถูกจับกุมได้ในที่สุด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พยาบาลสาวโชคร้าย เคาะห้องผิดในรร. ถูกแก๊งชายอินเดียลากไปรุมโทรมข้ามคืน
- วิตถาร! จับชายอินเดีย 4 ราย ลักลอบเข้าอุทยาน ฐานรุมข่มขืน “ตะกวด” แถมถ่ายคลิปไว้ด้วย
- สาวอินเดีย แก้แค้นแฟนหนุ่ม ตัดจ้าวโลกทิ้ง หลังไปแต่งงานกับหญิงอื่น
ติดตาม The Thaiger บน Google News: