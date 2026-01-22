ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาว แค้นไม่รับรัก ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 13:28 น.
112

ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาววัย 23 ปี หลังจากที่ฝ่ายหญิงไม่รับรัก บีบคอก่อนจับศีรษะกระแทกกำแพง ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม สำนักข่าว NDTV รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบ ปารี เฮมจา นักศึกษาหญิงวัย 23 ปี แขวนคอตายเสียชีวิตในเมืองนาคปุระ ประเทศอินเดีย โดยในตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายเลือกจบชีวิตตัวเอง ทว่าจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิรุธหลายจุด ก่อนจะพบว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุฆาตกรรม

โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตนั้นมาจากการถูกทุบที่ศีรษะรุนแรงและร่างกายมีบาดแผล ทางเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบคดีนี้เพิ่มเติม ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะจับกุมนาย ชักฮาร์ อาจาเบา โดร เพื่อนบ้านวัย 38

จากการสอบปากคำเจ้าตัวยอมรับว่าก่อเหตุจริง เขาแค้นที่ถูกผู้ตายไม่รับรัก และอาศัยช่วงที่ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังบุกเข้าไปในบ้าน ก่อนจะบีบคอและกระแทกศีรษะของเธอเข้ากับกำแพง และจัดฉากว่าผู้ตายฆ่าตัวตายด้วยการนำผ้ามาผูกคอนักศึกษาหญิงคนดังกล่าว แต่จากผลการสอบสวนของตำรวจให้เขาถูกจับกุมได้ในที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

2 นาที ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

3 นาที ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

16 นาที ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

24 นาที ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

37 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

42 นาที ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

47 นาที ที่แล้ว
ไทม์ไลน์แชตระหว่างทนายดังกับสาว 19 เริ่มต้นเมื่อ 8 กันยายน 2568 ข่าว

เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”

57 นาที ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดียเพื่อสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปอินเดีย สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เอ้” ตั้งคำถามรัฐบาล 6 ข้อ ครบสัปดาห์เครนถล่ม ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาว แค้นไม่รับรัก ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลสำหรับ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ณ วัดเสมียนนารี ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตคณบดีสวนสุนันทา เสียชีวิตอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 13:28 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 13:28 น.
112
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button