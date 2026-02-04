คลิปสยองเจียงซู! ผัวแค้นจัด พ่นไฟเผาชู้ทั้งเป็น มอดไหม้คากองเพลิง
คลิปสยองโผล่เจียงซู! ผัวแค้นจัด “พ่นไฟเผาชู้ทั้งเป็น” มอดไหม้คากองเพลิง หลังก่อเหตุนั่งดูดบุหรี่รอมอบตัวสุดเยือกเย็น
กลายเป็นคลิปสะเทือนขวัญที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์จีน เมื่อเกิดเหตุฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมกลางถนนในมณฑลเจียงซู ภาพในวิดีโอเผยให้เห็นชายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำ ใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายปืนพ่นไฟดัดแปลง ฉีดพ่นน้ำมันใส่ร่างของคู่อริที่กำลังถูกไฟลุกท่วมตัวอย่างบ้าคลั่ง ท่ามกลางความมืดบริเวณสนามหญ้าข้างทางเท้า
นาทีสังหารโหด เหยื่อคุกเข่าขอชีวิต-เสนอเงิน 5 แสนก็ไม่รอด
พยานผู้เห็นเหตุการณ์และชาวเน็ตที่อ้างว่าอยู่ในพื้นที่ระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สภาพเหยื่อในคลิปน่าเวทนาอย่างยิ่ง ร่างกายถูกไฟคลอกจนแน่นิ่ง คุกเข่าอยู่ในกองเพลิงโดยไม่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือ คาดว่าอาจหมดสติไปแล้ว ขณะที่ผู้ก่อเหตุยังคงอัดแรงดันน้ำมัน “เติมเชื้อเพลิง” ใส่ร่างนั้นไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งร่างไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโก
มีรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนจะถูกเผาทั้งเป็น เหยื่อได้คุกเข่ากราบกรานขอชีวิต พร้อมยื่นข้อเสนอจะให้เงิน 500,000 หยวน (ประมาณ 2.5 ล้านบาท) เพื่อแลกกับชีวิต แต่ผู้ก่อเหตุไม่สนใจ ลงมือจุดไฟเผาอย่างเลือดเย็น
ปมแค้นรักสามเส้า โดนสวมเขา-แถมถูกรุมซ้อม
แหล่งข่าววงในเปิดเผยชนวนเหตุสุดสลดครั้งนี้ว่า ผู้ก่อเหตุ (สามี) จับได้ว่าภรรยานอกใจหนีไปอยู่กินกับชายชู้ (ผู้ตาย) นานหลายเดือน ด้วยความแค้น เขาเคยถือมีดบุกไปทวงถามความยุติธรรมถึงรังรักของทั้งคู่ หวังให้เคลียร์ปัญหา แต่กลับกลายเป็นฝ่ายถูกภรรยาและชู้รักรุมทำร้ายจนบาดเจ็บกลับมา
ความแค้นที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีทำให้เขาตัดสินใจประดิษฐ์อุปกรณ์พ่นไฟขึ้นมาเอง แล้วไปดักซุ่มรอชู้รักกลางถนน ก่อนลงมือสังหารโหด
สิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือปฏิกิริยาหลังก่อเหตุ พยานระบุว่าชายคนนี้ไม่มีท่าทีตื่นตระหนกแม้แต่น้อย หลังจากมั่นใจว่าคู่กรณีเสียชีวิตแล้ว เขาเพียงแค่นั่งลงจุดบุหรี่สูบอย่างใจเย็น รอตลารวจมาจับกุม พร้อมเปรยว่า “เตรียมใจมาตายพร้อมกันอยู่แล้ว”
ในคลิปช่วงท้ายเผยให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายรุดมาถึงที่เกิดเหตุ พร้อมนำผ้าสีดำผืนใหญ่มาคลุมร่างที่ไหม้เกรียมของเหยื่อไว้ อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีแถลงการณ์ยืนยันรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากตำรวจเจียงซู
ข้อมูลจาก : singtao, FB/รู้ทันจีน
