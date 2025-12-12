หนุ่มญี่ปุ่น กระโดดตึกจากสถานีโทรทัศน์ดัง ตกใส่ประชาชนข้างล่างเจ็บ
หนุ่มญี่ปุ่น กระโดดตึกฆ่าตัวตายจากสถานีโทรทัศน์ดัง ทีวีอาซาฮี ก่อนตกใส่ประชาชนข้างล่าง ทำให้ประชาชนคนดังกล่าวได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เกิดเหตุชายในช่วงอายุ 20-30 ปี กระโดดตึกฆ่าตัวตายจากสำนักงานใหญ่ของสถานีโทรทัศน์อาซาฮี ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.50 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และมีประชาชนที่อยู่ข้างล่างได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ผู้ตายเป็นพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับฝ่ายการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสถานีโทรทัศน์ และมีบัตรเข้าออกสำนักงานใหญ่ คาดว่าผูู้ตายกระโดดลงมาจากชั้น 7 ของอาคาร เบื้องต้นยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ผู้ตายเลือกจบชีวิตตัวเอง และจะทำการสอบสวนต่อไป
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น เป็นชายที่เดินอยู่ข้างล่าง เคราะห์ดีที่บุคคลดังกล่าวได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและไหล่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
