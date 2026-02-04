หนุ่มติดหนี้พนัน กอดรูปฆ่าตัวตายในรถ เขียนจดหมายขอโทษคนในครอบครัว
หนุ่มติดหนี้พนัน จุดเตาเตาอังโล่ กอดรูปฆ่าตัวตายในรถยนต์ เขียนจดหมายขอโทษคนในครอบครัว ฝากดูแลสัตว์เลี้ยงแทนด้วย
ร.ต.อ.ถาวร แสงใส รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บางปะอิน เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 21.30 น.ของวันที่ 3 ก.พ. ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในรถเก๋ง ที่จอดไว้ภายในโดมเอนกประสงค์ ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานกำลังและกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิด
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบรถยนต์อยู่สภาพจอดติดเครื่องยนต์อยู่ ภายในรถบริเวณที่นั่งคนขับพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นายเอ (นามสมมติ) อายุ 44 ปี ที่ลำตัวพบกรอบรูปที่ถ่ายกับคนในครอบครัว ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ภายในรถไม่มีการถูกรื้อค้น บริเวณด้านหลังเบาะนั่งข้างพบเตาอังโล่
นอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบกระดาษ A4 พิมพ์ข้อความระบุ ให้โทรหาภรรยา พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาในจดหมาย 1 หน้ากระดาษ บรรยายถึงปัญหาที่ตนเองติดหนี้การพนัน ขอโทษคนในครอบครัว คนใกล้ชิด พร้อมกับระบุหนี้สินที่มีอยู่
พร้อมฝากภรรยาช่วยดูแลสัตว์เลี้ยงจำนวนหลายตัว มอบเงินกองทุนของตนเองที่ทำไว้บริษัทที่ทำงาน รวมถึงยังระบุถึงคนใกล้ชิดที่ติดหนี้สินอยู่ให้ภรรยาไปตามทวงเงิน มีการทำสัญญากู้ยืมเงินไป รวมถึงผู้เสียชีวิตได้มีการทำประกันชีวิตเอาไว้ให้ภรรยานำเงินมาชดใช้หนี้ทั้งหมดด้วย
ต่อมาภรรยาของผู้เสียชีวิต เดินทางมาที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตออกจากบ้านไปตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น.ของวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ไม่กลับบ้าน และได้แจ้งความคนหายไว้เมื่อช่วงเช้า ก่อนจะทราบข่าวจากคนรู้จักที่จำรถได้ ยืนยันก่อนหน้านี้ไม่มีปากเสียงกัน คาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเรื่องการพนัน
หลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี ก่อนมอบให้ญาติรับร่างไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีทางศาสนาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่ อ้าง “ครูปอ” น้อยใจ-กลัวความผิด เลือกจบชีวิตตัวเอง
- สามีร้องสื่อ “ครูปอ” จบชีวิตตัวเอง อ้างถูก ผอ. บีบงานทางการเงิน
- พ่อแม่จุดเตารมควัน ฆ่าตัวตายพร้อมลูกออทิสติก เสียชีวิตในห้องนอน 3 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: