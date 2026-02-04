คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท
โซเชียลเดือดปุด! เพจดัง ซ้อเปา แฉวีรกรรมลูกค้าวัยเก๋า ฉุนขาดโดนพนักงานสาวทัก “สวัสดีค่ะคุณลูกค้า” ชี้เป็นการไม่ให้เกียรติ ต้องเรียก ลุง-ตา เท่านั้น ด้านชาวเน็ตเสียงแตกวิจารณ์ยับ ทัศนคติมนุษย์ลุงเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ในงานบริการ เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.02 น. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการใช้คำเรียกขานลูกค้าที่ดูเหมือนจะสุภาพ แต่อาจไม่ถูกใจผู้ใหญ่บางท่าน
ปมดราม่า “คุณลูกค้า” ไม่สุภาพตรงไหน?
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้าชายท่านหนึ่ง อายุประมาณ 80 ปี เข้าไปใช้บริการในร้านแห่งหนึ่ง โดยพนักงานสาววัยประมาณ 30 ปี ได้กล่าวทักทายตามมาตรฐานงานบริการว่า “สวัสดีค่ะคุณลูกค้า”
แต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อชายชราคนดังกล่าวแสดงความไม่พอใจและตำหนิพนักงานทันที โดยมองว่าคำว่า “คุณลูกค้า” เป็นการด้อยค่าและไม่มีมารยาท พร้อมระบุเหตุผลว่า “ไม่มีมารยาทจะมาเรียกผมว่า ‘คุณลูกค้า’ ได้ยังไง” และชี้แนะว่าควรใช้สรรพนามที่แสดงความเคารพตามวัยวุฒิ เช่น “คุณลุง” หรือ “คุณตา” มากกว่า
ในมุมมองของพนักงาน ยืนยันว่าการใช้คำว่า “คุณลูกค้า” เป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้เรียกผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมและให้เกียรติสูงสุดแล้ว โดยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด
เพจดังแซวเจ็บ ชาวเน็ตถล่มยับ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทางเพจ “ซ้อเปา” ได้แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีต่อเหตุการณ์นี้ว่า “แต่พนักงานผิดนะ ลุงเค้าอายุ 80 แล้วไปเรียกคุณลูกค้าก็ไม่เหมาะสม ต้องเรียก i แกร่ งั้นหรอ คุณลูกค้านี่สุภาพแล้ว”
ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต ส่วนใหญ่ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของลูกค้าชายรายนี้อย่างดุเดือด โดยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ยึดติดกับระบบอาวุโสมากเกินไปจนสร้างความลำบากใจให้ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ
“หรือว่าไอ้สั…หัวหงอกหน้า… (เซ็นเซอร์)”
“พวกแก่ ๆ Baby Boomer แม่งน้ำเต็มแก้ว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลทุกคนเลย Narcissist ชิบหาย”
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติของคนรุ่นเก่าที่เน้นลำดับอาวุโส กับมาตรฐานงานบริการสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นมืออาชีพและความเท่าเทียม ซึ่งยังคงเป็นโจทย์ที่สังคมต้องปรับจูนเข้าหากัน
แหล่งข้อมูล: เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
