คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 13:37 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 13:37 น.
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า 'คุณลูกค้า'
โซเชียลเดือดปุด! เพจดัง ซ้อเปา แฉวีรกรรมลูกค้าวัยเก๋า ฉุนขาดโดนพนักงานสาวทัก “สวัสดีค่ะคุณลูกค้า” ชี้เป็นการไม่ให้เกียรติ ต้องเรียก ลุง-ตา เท่านั้น ด้านชาวเน็ตเสียงแตกวิจารณ์ยับ ทัศนคติมนุษย์ลุงเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

กลายเป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงในโลกออนไลน์ทันที เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) ในงานบริการ เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.02 น. ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการใช้คำเรียกขานลูกค้าที่ดูเหมือนจะสุภาพ แต่อาจไม่ถูกใจผู้ใหญ่บางท่าน

ปมดราม่า “คุณลูกค้า” ไม่สุภาพตรงไหน?

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมีลูกค้าชายท่านหนึ่ง อายุประมาณ 80 ปี เข้าไปใช้บริการในร้านแห่งหนึ่ง โดยพนักงานสาววัยประมาณ 30 ปี ได้กล่าวทักทายตามมาตรฐานงานบริการว่า “สวัสดีค่ะคุณลูกค้า”

แต่เหตุการณ์กลับพลิกผัน เมื่อชายชราคนดังกล่าวแสดงความไม่พอใจและตำหนิพนักงานทันที โดยมองว่าคำว่า “คุณลูกค้า” เป็นการด้อยค่าและไม่มีมารยาท พร้อมระบุเหตุผลว่า “ไม่มีมารยาทจะมาเรียกผมว่า ‘คุณลูกค้า’ ได้ยังไง” และชี้แนะว่าควรใช้สรรพนามที่แสดงความเคารพตามวัยวุฒิ เช่น “คุณลุง” หรือ “คุณตา” มากกว่า

เหตุการณ์ดราม่าเกิดขึ้นในร้านบริการเมื่อพนักงานทักทายลูกค้า
ในมุมมองของพนักงาน ยืนยันว่าการใช้คำว่า “คุณลูกค้า” เป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้เรียกผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเท่าเทียมและให้เกียรติสูงสุดแล้ว โดยไม่ได้มีเจตนาลบหลู่แต่อย่างใด

เพจดังแซวเจ็บ ชาวเน็ตถล่มยับ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ทางเพจ “ซ้อเปา” ได้แสดงความคิดเห็นเชิงเสียดสีต่อเหตุการณ์นี้ว่า “แต่พนักงานผิดนะ ลุงเค้าอายุ 80 แล้วไปเรียกคุณลูกค้าก็ไม่เหมาะสม ต้องเรียก i แกร่ งั้นหรอ คุณลูกค้านี่สุภาพแล้ว”

พนักงานสาวอายุ 30 ปีใช้คำว่า 'คุณลูกค้า' ในการทักทาย
ด้านความคิดเห็นของชาวเน็ต ส่วนใหญ่ต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ทัศนคติของลูกค้าชายรายนี้อย่างดุเดือด โดยมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ยึดติดกับระบบอาวุโสมากเกินไปจนสร้างความลำบากใจให้ผู้ปฏิบัติงาน อาทิ

“หรือว่าไอ้สั…หัวหงอกหน้า… (เซ็นเซอร์)”

“พวกแก่ ๆ Baby Boomer แม่งน้ำเต็มแก้ว เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลทุกคนเลย Narcissist ชิบหาย”

ลุงลูกค้าแสดงความไม่พอใจต่อการใช้คำที่ดูไม่ให้เกียรติ
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังที่แตกต่างกันระหว่างธรรมเนียมปฏิบัติของคนรุ่นเก่าที่เน้นลำดับอาวุโส กับมาตรฐานงานบริการสมัยใหม่ที่เน้นความเป็นมืออาชีพและความเท่าเทียม ซึ่งยังคงเป็นโจทย์ที่สังคมต้องปรับจูนเข้าหากัน

แหล่งข้อมูล: เฟซบุ๊กเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

