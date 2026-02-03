เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส
ส่องโปรไฟล์ คุณฟ้า สาวผู้เสียหายในรายการโหนกระแส เคสทนายแอบถ่าย สวยระดับดาราจนชาวเน็ตแห่ขอวาร์ป ที่แท้เป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า-ครีมชื่อดัง
กลายเป็นกระแสไวรัลทันที หลังจากรายการ โหนกระแส วันนี้ (3 ก.พ. 69) ได้เชิญผู้เสียหายมาร่วมพูดคุยในกรณีถูก ทนายความหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันย่านบางแสน แต่สิ่งที่ทำเอาชาวเน็ตในไลฟ์สด (ห้องเรียนโหนกระแส) ถึงกับหลุดโฟกัส คือความสวยและออร่าของ คุณฟ้า ผู้เสียหาย ที่แม้จะมาในชุดเรียบร้อยแต่ความน่ารักทะลุจอ จนคอมเมนต์แห่ขอวาร์ปกันรัว ๆ
สวยจนพี่หนุ่ม กรรชัย ต้องเบรก!
ในขณะที่รายการดำเนินไปอย่างเคร่งเครียด ช่องคอมเมนต์กลับคึกคักไปด้วยข้อความชื่นชมความสวยของคุณฟ้า จนพิธีกรอย่าง “พี่หนุ่ม กรรชัย” (หรือพี่หน่วงของชาวเน็ต) ถึงกับต้องเอ่ยปากเบรกกลางรายการว่า “ใจเย็นๆ ทุกคน แฟนเขามานั่งประกบอยู่ด้วยนี่ ไม่เห็นเหรอ?” เรียกเสียงฮาคลายเครียดให้กับผู้ชมทางบ้าน
ส่วนใครที่อยากเปิดวาร์ปติดตามความน่ารักของ คุณฟ้า ล่าสุด เฟซบุ๊ก เพจ ขอบสนัง ได้ชี้เป้าให้แล้ว โดยเธอมีชื่อจริงว่า คุณภาวิดา เสียงหวาน (อ้างอิงจากชื่อบนเฟซบุ๊ก) ซึ่งไม่ใช่แค่สวยแต่ยังเก่ง ดีกรีเป็นถึงนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าและครีมชื่อดัง PAWI BRAND แถมในโลกออนไลน์เธอยังถือเป็นคนดังที่มีฐานแฟนคลับติดตามอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
ช่องทางการติดตามผลงาน
- Facebook: Phawida Siangwan
-
Instagram: fahskyzz (ผู้ติดตาม 1.4 แสนคน)
-
TikTok: @phawida25 (ผู้ติดตาม 5.9 แสนคน)
ย้อนรอยนาทีจับโป๊ะ “ทนายหื่น”
คุณฟ้า เล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญว่า คืนเกิดเหตุหลังจากไปเที่ยวบางแสน ได้แวะทำธุระส่วนตัวที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบริเวณถนนข้าวหลาม ระหว่างอยู่ในห้องน้ำสังเกตเห็นเงาผิดปกติที่พื้น ลักษณะเป็นคนผมสั้นนั่งโยกหัวไปมา จึงรีบแต่งตัวและเดินออกมา พร้อมถ่ายวิดีโอเก็บหลักฐานไว้
เมื่อออกมาไม่เจอใคร เธอจึงไปตามแฟนหนุ่มมาช่วยดักรอหน้าห้องน้ำ กระทั่งพบผู้ชายเดินออกมา เมื่อเข้าไปสอบถามชายคนดังกล่าวอ้างว่า “เข้าผิด” แต่เมื่อคุณฟ้าขู่ว่าแจ้งตำรวจมาแล้ว ชายคนนั้นจึงหลุดปากออกมาว่า “จะลบภาพในโทรศัพท์ให้” ซึ่งเท่ากับเป็นการยอมรับสารภาพ
เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุ พบภาพแอบถ่ายคุณฟ้าและเหยื่อรายอื่น ๆ จำนวนมาก โดยผู้ก่อเหตุนั่งแอบถ่ายมาราธอนตั้งแต่ 22.00 – 03.00 น. ซ้ำร้ายเมื่อค้นตัวและรถ ยังพบบัตรทนายความและเอกสารทางกฎหมายเต็มรถ ทำให้คุณฟ้ากังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากผู้ก่อเหตุรู้กฎหมายและได้รับการประกันตัวออกไป
ข้อมูลจาก : FB/ขอบสนัง, FB/โหนกระแส
