ทางม้าลายอีกแล้ว! คลิปวงจรปิดจับภาพชัด 2 นักเรียนเดินข้ามถนน จยย.เบรกไม่อยู่ไถลชนร่างนักเรียนหญิงล้มคว่ำ
เพจดังแชร์คลิปวงจรปิดนาทีระทึก จยย.สไลด์ชนนักเรียนสาวกลางทางม้าลายถนนเอกชัย บางขุนเทียน เมื่อบ่ายวันที่ 3 ก.พ. 69 เคราะห์ดีเพื่อนโดดหนีทัน วอนผู้ขับขี่มีสติและหยุดรถให้คนข้ามถนน
อุบัติเหตุบนทางม้าลายกลับมาเป็นประเด็นให้สังคมตระหนักถึงความปลอดภัยอีกครั้ง เมื่อเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด ความยาว 50 วินาที เมื่อคืนวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.03 น. โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางขุนเทียน ถนนเอกชัย เมื่อช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เวลา 15.26 น.
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพขณะที่นักเรียนสองคนกำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย โดยมีนักเรียนชายเดินนำอยู่ทางด้านขวาเล็กน้อย และนักเรียนหญิงเดินตามมาทางด้านซ้าย ในจังหวะที่ทั้งคู่กำลังข้ามถนน ปรากฏว่านักเรียนชายสังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว จึงรีบกระโดดหลบหนีไปข้างหน้าได้ทัน
แต่นักเรียนหญิงที่เดินตามหลังมาหยุดชะงัก ทำให้รถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวที่พยายามเบรกแต่ไม่สามารถหยุดรถได้ทัน เสียหลักล้มลงและไถลพุ่งเข้าชนช่วงขาของนักเรียนหญิงอย่างรุนแรง ส่งผลให้เธอล้มฟาดลงกับพื้นถนนในลักษณะตะแคงข้างทันที
เหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ชะลอความเร็วเมื่อถึงเขตทางข้ามหรือทางม้าลาย ซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนเดินเท้า
