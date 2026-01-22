กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู-ปฏิทิน 70 ล้าน
นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จ.ชลบุรี ทิ้งบอมบ์โค้งสุดท้าย ชู 5 แผลใหญ่กองทุนฯ ทั้งซื้อตึกแพงเกินจริงเท่าตัว หุ้น TU Dome เจ๊งยับ และโรงอาหารกระทรวง ลั่น 8 ก.พ. กาเบอร์ 1 เข้าไปปฏิรูป
โซเชียลระอุต่อเนื่อง เมื่อ นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน (เบอร์ 1) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดข้อมูลชุดใหญ่ ชำแหละการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท โดยระบุว่าเป็นการนำเงินที่หักจากผู้ประกันตนทุกเดือน ไปใช้กันตามอำเภอใจเสมือนเป็นเงินของตัวเอง
เปิด 5 บาดแผล เงินเรา…เขาเอาไปใช้อะไร?
นายสหัสวัต ได้เผยแพร่ภาพข้อมูลภายใต้หัวข้อ สำนักงานประกันสังคมเอาเงินเราไปใช้อะไรบ้าง? โดยจำแนกความผิดปกติออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. ช้อปรถหรูเกือบ 100 ล้าน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มี
การจัดซื้อรถตู้หรูระดับผู้บริหาร (Volkswagen และ Alphard) มูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านบาท และเมื่อใช้จนเก่าแทนที่จะขายทอดตลาดนำเงินคืนกองทุน กลับนำไป บริจาคต่อ
2. งบปฏิทิน 50-70 ล้าน
มีการใช้งบพิมพ์ปฏิทินทุกปี ปีละ 50-70 ล้านบาท แต่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่กลับสะท้อนว่า แทบไม่เคยได้รับ
3. ส่วนต่าง ตึก Skyy9
กรณีอื้อฉาวการซื้อตึกย่านมักกะสัน ที่ราคาประเมินอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท แต่กลับจัดซื้อจริงในราคาสูงถึง 6,900 ล้านบาท
4. หุ้น TU Dome ขาดทุนยับ
กองทุนเข้าไปถือหุ้น 76.75% ด้วยเงินลงทุน 800 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมูลค่าเหลือไม่ถึง 100 ล้านบาท
5. โรงอาหารกระทรวง
ประเด็นล่าสุดที่กำลังเป็นข่าว คือการนำเงินกองทุนไปสร้าง/ปรับปรุงโรงอาหารในกระทรวงแรงงาน ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเป็นการใช้งบผิดประเภทหรือไม่
ในช่วงท้าย นายสหัสวัต ได้เรียกร้องให้ผู้ประกันตนร่วมกันยุติปัญหานี้ โดยระบุว่า “เรามาจบเรื่องนี้ด้วยกัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์” ขอคะแนนเสียงให้พรรคประชาชนได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
“วันนี้ผมขอรวบรวมผลงานของสำนักงานประกันสังคมที่บริหารเงินกองทุนประกันสังคมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท ที่พวกเราโดนหักทุกเดือน เอาเงินของพวกเราไปใช้กันตามอำเภอใจเหมือนเป็นเงินของตัวเอง
เรามาจบเรื่องนี้ด้วยกัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กาพรรคประชาชน ไปตั้งรัฐบาลประชาชน กา สหัสวัต เบอร์ 1 ไปลุยต่อ ปฏิรูปประกันสังคม ให้เป็นกองทุนของพวกเราอย่างแท้จริง (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ผลิตโดย นายสหัสวัต คุ้มคง 275/3 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลิตจำนวน 1 ชิ้นตามวันเวลาที่ปรากฏ)”
