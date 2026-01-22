ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู-ปฏิทิน 70 ล้าน

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:04 น.
65
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน จ.ชลบุรี ทิ้งบอมบ์โค้งสุดท้าย ชู 5 แผลใหญ่กองทุนฯ ทั้งซื้อตึกแพงเกินจริงเท่าตัว หุ้น TU Dome เจ๊งยับ และโรงอาหารกระทรวง ลั่น 8 ก.พ. กาเบอร์ 1 เข้าไปปฏิรูป

โซเชียลระอุต่อเนื่อง เมื่อ นายสหัสวัต คุ้มคง ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี พรรคประชาชน (เบอร์ 1) ได้โพสต์เฟซบุ๊กเปิดข้อมูลชุดใหญ่ ชำแหละการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท โดยระบุว่าเป็นการนำเงินที่หักจากผู้ประกันตนทุกเดือน ไปใช้กันตามอำเภอใจเสมือนเป็นเงินของตัวเอง

เปิด 5 บาดแผล เงินเรา…เขาเอาไปใช้อะไร?

นายสหัสวัต ได้เผยแพร่ภาพข้อมูลภายใต้หัวข้อ สำนักงานประกันสังคมเอาเงินเราไปใช้อะไรบ้าง? โดยจำแนกความผิดปกติออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ช้อปรถหรูเกือบ 100 ล้าน ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มี

การจัดซื้อรถตู้หรูระดับผู้บริหาร (Volkswagen และ Alphard) มูลค่ารวมเกือบ 100 ล้านบาท และเมื่อใช้จนเก่าแทนที่จะขายทอดตลาดนำเงินคืนกองทุน กลับนำไป บริจาคต่อ

การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนประกันสังคม
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

2. งบปฏิทิน 50-70 ล้าน

มีการใช้งบพิมพ์ปฏิทินทุกปี ปีละ 50-70 ล้านบาท แต่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่กลับสะท้อนว่า แทบไม่เคยได้รับ

นายสหัสวัต เรียกร้องให้ผู้ประกันตนร่วมกันปฏิรูปประกันสังคม
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

3. ส่วนต่าง ตึก Skyy9

กรณีอื้อฉาวการซื้อตึกย่านมักกะสัน ที่ราคาประเมินอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท แต่กลับจัดซื้อจริงในราคาสูงถึง 6,900 ล้านบาท

นายสหัสวัต แฉการซื้อตึกแพงเกินจริงจากกองทุนประกันสังคม
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

4. หุ้น TU Dome ขาดทุนยับ

กองทุนเข้าไปถือหุ้น 76.75% ด้วยเงินลงทุน 800 ล้านบาท แต่ปัจจุบันมูลค่าเหลือไม่ถึง 100 ล้านบาท

ข้อมูลการขาดทุนของหุ้น TU Dome ที่ลงทุนจากกองทุนประกันสังคม
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

5. โรงอาหารกระทรวง

ประเด็นล่าสุดที่กำลังเป็นข่าว คือการนำเงินกองทุนไปสร้าง/ปรับปรุงโรงอาหารในกระทรวงแรงงาน ซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเป็นการใช้งบผิดประเภทหรือไม่

การใช้เงินกองทุนประกันสังคมเพื่อสร้างโรงอาหารในกระทรวงแรงงาน
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

ในช่วงท้าย นายสหัสวัต ได้เรียกร้องให้ผู้ประกันตนร่วมกันยุติปัญหานี้ โดยระบุว่า “เรามาจบเรื่องนี้ด้วยกัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์” ขอคะแนนเสียงให้พรรคประชาชนได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

“วันนี้ผมขอรวบรวมผลงานของสำนักงานประกันสังคมที่บริหารเงินกองทุนประกันสังคมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท ที่พวกเราโดนหักทุกเดือน เอาเงินของพวกเราไปใช้กันตามอำเภอใจเหมือนเป็นเงินของตัวเอง

เรามาจบเรื่องนี้ด้วยกัน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กาพรรคประชาชน ไปตั้งรัฐบาลประชาชน กา สหัสวัต เบอร์ 1 ไปลุยต่อ ปฏิรูปประกันสังคม ให้เป็นกองทุนของพวกเราอย่างแท้จริง (สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชิ้นนี้ผลิตโดย นายสหัสวัต คุ้มคง 275/3 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลิตจำนวน 1 ชิ้นตามวันเวลาที่ปรากฏ)”

นายสหัสวัต เรียกร้องให้ผู้ประกันตนร่วมกันปฏิรูปประกันสังคม
ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

ข้อมูลจาก : FB/สหัสวัต คุ้มคง

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:04 น.
65
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

