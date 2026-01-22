พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน
เจอแล้ว! เฮลิคอปเตอร์ที่สูญหายในจังหวัดคุมาโมโต้ พบเป็นซากใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน 3 ชีวิต
เมื่อวันที่ 21 มกราคม สำนักข่าว เคียวโด รายงานอ้างอิงจากรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมว่า เจ้าหน้าที่กู้ภัยในญี่ปุ่นพบซากเฮลิคอปเตอร์ใกล้ปล่องภูเขาไฟ ที่ภูเขาอาโซะ ในจังหวัดคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวสูญหายไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา
โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งตามหาผู้สูญหาย 3 ราย ประกอบด้วยนักบินชาวญี่ปุ่น และชายหญิงชาวไต้หวัน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดที่พบซากเฮลิคอปเตอร์ได้เนื่องจากภูมิประเทศที่ขรุขระ
ขณะที่ ประธานบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ กล่าวว่าเขาจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ และภาวนาขอให้ผู้โดยสารและนักบินปลอดภัย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวได้ขึ้นบินจากสวนสัตว์ ในช่วงเวลาประมาณ 10.50 น. ของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะสูญหายปริศนาและขาดการติดต่อในเวลา 11.00 น.
