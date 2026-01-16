สส.ไอซ์ เปิดเหตุผล ทำไมต้องล้ม “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” แฉงบแอปฯ 700 ล้าน
ยกผลงาน 2 ปี ทีมประกันสังคมก้าวหน้า” เบรกงบชวนสงสัย ทั้งปฏิทิน 70 ล้าน – แอปฯ 700 ล้าน ยันระเบียบลงทุนนอกตลาดแสนล้าน ตั้งคำถามแรง ขวางทางใคร-มีเงินทอนหรือไม่?
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 นางสาวรักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ สส.พรรคประชาชน ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงกระแสข่าวความพยายามในการยกเลิกหรือล้มการเลือกตั้ง บอร์ดประกันสังคม พร้อมตอบคำถามว่า “ทำไมถึงต้องพยายามล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ทำไมถึงปล่อยให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าอยู่ในสำนักงานประกันสังคมต่อไปไม่ได้”
สส.ไอซ์ ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้า ร่วมกับการทำงานของพรรคประชาชนและ กมธ.ติดตามงบประมาณฯ สามารถ “ขวาง” โครงการที่ดูไม่สมเหตุสมผลได้สำเร็จหลายรายการ ดังนี้
- ปฏิทินประกันสังคม 70 ล้านบาท
- ระบบ Mainframe 247 ล้านบาท
- ระบบ Water mist 79 ล้านบาท
- Financial gateway 210 ล้านบาท
- ติดตั้ง CCTV 110 ล้านบาท
- ระบบ AI-audit 96 ล้านบาท
- เสื้อ-หมวกแจก 5 ล้านบาท++
- งบบินดูงานต่างประเทศ 106 ล้านบาท++
- แอปพลิเคชันลงทุน 706 ล้านบาท
- (โครงการที่ชงมาแล้วแต่ไม่สำเร็จ) เช่น Telemedicine 700 ล้านบาท
นอกจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น สส.ไอซ์ ยังเน้นย้ำถึงประเด็นที่ใหญ่ที่สุด คือการระงับระเบียบลงทุนนอกตลาดที่อาจนำไปสู่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น กรณี SKYY9 ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 130,000 ล้านบาท
ในโพสต์ดังกล่าว สส.ไอซ์ ได้ทิ้งคำถามชวนคิดว่า โครงการเหล่านี้ถูกเสนอเข้ามาเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนจริงหรือไม่ หรือมีการเอื้อประโยชน์และรอรับ “เงินทอน” อยู่ข้างหลัง
“ทุกคนคิดว่าทุกๆ โครงการ มีเจ้าของไหม? คิดว่าเค้าชงเข้ามาเพราะประโยชน์ของผู้ประกันตนจริงๆ ไหม? มีการเอื้อประโยชน์ ชงโครงการให้ใคร รออยู่ข้างหน้าหรือเปล่า?”
ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนประชาชนให้ช่วยกันส่งเสียงเพื่อไม่ให้อำนาจเก่าทำสำเร็จ พร้อมระบุว่าหากต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและนำมืออาชีพมาบริหารกองทุน ให้เลือก พรรคประชาชน ทั้ง 2 ใบในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้
ต่อเนื่องจากประเด็นร้อนเรื่องความพยายามล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ล่าสุด สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ได้โพสต์ข้อความ ด่วนที่สุด เพื่อระดมพลังจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ให้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ “ร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฯ” ที่กำลังเปิดรับฟังความเห็นอยู่ ณ ขณะนี้
สส.ไอซ์ ได้ให้แนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนทีมประกันสังคมก้าวหน้าและรักษาระบบการเลือกตั้งที่โปร่งใส โดยระบุขั้นตอนสั้น ๆ แต่ได้ใจความว่า
สามารถใช้บอก คลิก “ไม่เห็นด้วยทั้งหมดทุกข้อ” และ เหตุผล “ให้ใช้กติกาเดิมปี 2566” ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน องค์กร /สภา /สมาคม/เครือข่ายแรงงานต่างๆ /ประชาชนทั่วไป และบุคลากรในสังกัดสำนักงานประกันสังคม
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. …. ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. – 14 ก.พ. 69 โดยช่องทางแสดงความคิดเห็น มีดังนี้
1) เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม : https://forms.gle/9ygXBgHg9RUA1JZPA
2) ระบบกลางทางกฎหมาย : https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NjQyMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
3) มุมรับฟังความคิดเห็น ณ สปส.จังหวัด/สาขา/พื้นที่ : https://forms.gle/c1VEDrTCnAaeEkgc9
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ไอซ์” โพสต์แรง ถามมีโหราศาสตร์ทักหรือยัง ว่าประเทศถูกปกครองด้วยกาลกิณี
- ไอซ์ น้อมรับทุกคำด่า ลั่น จัดมาได้เลย หลังผู้สมัคร สส.พรรคส้มถูกจับ
- “ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร
ข้อมูลจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, 1
ติดตาม The Thaiger บน Google News: