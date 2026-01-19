“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย
ไอซ์ รักชนก แฉ ป้าคนสนิทของไผ่ ลิกค์ ป่วนหาเสียงที่กำแพงเพชร เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย ถ้าเป็นผู้ช่วยหาเสียง อาจมีความผิดด้วย
น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ ไอซ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “วันๆพันกว่าเรื่องที่กำแพงเพชร
วันนี้มีคุณป้าคนหนึ่งพยายามจะมาก่อกวน การหาเสียงของพวกเราโดยบอกว่า ปราย ปริญวัฒน์ ทวีกิจศิรพงษ์ ผู้สมัคร กำแพงเพชรเขต 1 ของพรรคประชาชน เป็นคนก้าวร้าว ไม่น่ารัก และ ดิฉันที่จบสถิติมาไม่รู้จักใช้สถิติ ไม่รู้ไงว่าคุณไผ่ ตระกูลเค้ารวยอยู่แล้ว เค้ามีผลงาน ทำให้กำแพงเพชรน้ำไม่ท่วม ต่างๆ พยายามจะมาโหวตเวกโวยวายอยู่ซักพักนึง ซึ่งดิฉันก็รับฟัง พยายามจะทำเสียงดังเพื่อให้เป็นจุดสนใจ แต่คนที่สัญจรผ่านไปหันมาไม่มีใครสนใจมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปกับไอซ์และปราย
สืบทราบมาว่าคุณป้าท่านนี้ชื่อ ‘แม้ว หรือ นางสุปราณี’ (สงวนนามสกุล) อยู่ ต.นครชุม สนิทกับคุณ ไผ่ ลิกค์ เคยลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยการสนับสนุนของคุณไผ่แต่แพ้ ซึ่งก็ยังช่วยเหลือและสนับสนุนคุณไผ่ในการหาเสียงเลือกตั้งเสมอมา ตามรูปที่ปรากฏ
ตั้งใจส่งก่อกวนหรือไม่ได้ตั้งใจ คนทำรู้อยู่แก่ใจ แต่ถ้าพรุ่งนี้ข่าวออกว่ามีประชาชนตามด่าดิฉันที่ตลาดกำแพงเพชรอีก ก็ขอให้รู้ไว้ด้วยนะคะ คนๆนี้ว่ามาจากไหน รอบที่แล้วเป็น ที่ปรึกษาคุณสุชาติ ส่วนรอบนี้เป็นคนสนิทของคุณไผ่ค่ะ
ปล. เดี๋ยวจะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายให้รอบคอบอีกครั้ง เข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ช่วยหาเสียง อาจจะมีความผิดตามกฎหมายด้วย”
