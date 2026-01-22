ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ
ศาลไม่ให้ประกัน แซม ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำและหลบหนี เตรียมนำตัวส่งเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกรวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด หรือ ไอ้แซม ฆาตกรโหดผู้ก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะพนักงานต้อนรับโรงแรมจนเสียชีวิต ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ในพื้นที่อำเภอหัวหิน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลจังหวัดหัวหินรับคำร้อง ไต่สวน แล้วมีคำสั่งให้ฝากขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนมีกำหนด 12 วัน ทั้งนี้ ไม่มีญาติผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และศาลเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ต้องหาตามคำร้องมีลักษณะอุกอาจ ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน
น่าเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวไปผู้ต้องหาจะหลบหนีไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจึงออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนและส่งตัวผู้ต้องหาไปเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ
- เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”
- ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: