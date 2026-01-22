ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:05 น.
57
แฟ้มภาพ

ศาลไม่ให้ประกัน แซม ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำและหลบหนี เตรียมนำตัวส่งเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกรวบตัว นายรัฐติกร ยิ่งยอด หรือ ไอ้แซม ฆาตกรโหดผู้ก่อเหตุใช้ท่อนเหล็กทุบศีรษะพนักงานต้อนรับโรงแรมจนเสียชีวิต ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ในพื้นที่อำเภอหัวหิน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด ศาลจังหวัดหัวหินรับคำร้อง ไต่สวน แล้วมีคำสั่งให้ฝากขังผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนมีกำหนด 12 วัน ทั้งนี้ ไม่มีญาติผู้ต้องหายื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และศาลเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของผู้ต้องหาตามคำร้องมีลักษณะอุกอาจ ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้าน

น่าเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวไปผู้ต้องหาจะหลบหนีไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจึงออกหมายขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างสอบสวนและส่งตัวผู้ต้องหาไปเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อควบคุมตัวผู้ต้องหาต่อไป

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

