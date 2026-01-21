สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้
ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน เผยข้อมูลลับ โรงอาหารติดแอร์ในกระทรวงแรงงานใช้งบผู้ประกันตนสร้างแทนงบหลวง ล่าสุดเรื่องถึง ป.ป.ช. สั่งฟรีซห้ามเปิดแอร์-ทีวี เพราะกลัวงบพันกันมั่ว
ดราม่าร้อนสะเทือนกองทุนฯ! ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน แฉกลางรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ (วันที่ 20 ม.ค. 69) พบข้อมูลสุดอึ้ง เงินประกันสังคมถูกนำไปสร้างและปรับปรุง โรงอาหารในกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีสุดหรู แต่ปัจจุบันเปิดใช้ไม่ได้เพราะ ป.ป.ช. กำลังเข้าตรวจสอบการใช้งบผิดประเภท ย้ำชัดผู้ประกันตนทุกคนคือ เจ้าของ แต่กลับไม่ได้ประโยชน์
ผู้ประกันตน = เจ้าของโรงอาหาร?
ไอซ์ รักชนก เปิดประเด็นถามพี่ยุทธกลางรายการว่า ทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกคนคือ “เจ้าของโรงอาหารในกระทรวงแรงงาน” เนื่องจากมีการนำเงินจากกองทุนประกันสังคม ไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหารภายในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการมีความสะดวกสบาย มีความสวยงาม ติดเครื่องปรับอากาศและทีวีอย่างดี
ประเด็นนี้ทำให้ คุณสรยุทธ ตั้งคำถามกลับทันทีว่า “มันควรจะเป็นงบหลวง (งบประมาณแผ่นดิน) ไม่ใช่เหรอ” ทำไมถึงนำเงินที่เก็บจากผู้ประกันตนไปสร้างสวัสดิการให้ข้าราชการกระทรวง
มีแอร์แต่เปิดไม่ได้ เพราะโดน “ฟรีซ”
ความพีคของเรื่องนี้อยู่ที่สถานะปัจจุบันของโรงอาหารดังกล่าว ไอซ์ระบุว่า โครงการนี้กำลังถูกตรวจสอบโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในประเด็นการใช้งบประมาณในทางมิชอบ
ผลจากการถูกสอบสวนทำให้โรงอาหารแห่งนี้ถูก “Freeze” (แช่แข็ง) ไว้ คือสร้างเสร็จแล้ว มีแอร์ มีทีวี แต่ “ห้ามเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้” โดยไอซ์อธิบายเหตุผลว่า หากมีการเปิดแอร์หรือทีวี จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นงบประมาณหลวง (ของกระทรวง) ไหลเข้ามาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินประกันสังคม ซึ่งจะทำให้การแยกแยะงบประมาณเพื่อตรวจสอบทำได้ยากขึ้น หรือมีความผิดซ้ำซ้อน
สรุปความชอกช้ำของผู้ประกันตน
- เงินใคร? เงินของผู้ประกันตน (ถูกหักทุกเดือน)
- สร้างให้ใคร? ให้บุคลากรในกระทรวงแรงงานใช้
- สถานะตอนนี้ ของมีแต่ใช้ไม่ได้ (แอร์/ทีวี) เพราะอยู่ระหว่างสอบสวนความโปร่งใส
ทางด้าน คุณชลิต รัษฐปานะ ได้กล่าวเสริมเชิงตลกร้ายทิ้งท้ายว่า อยากเชิญชวนผู้ประกันตนทุกคนไปเยี่ยมเยียนกระทรวงแรงงานย่านดินแดง และไปลองใช้บริการโรงอาหารดู เพราะในทางเทคนิคแล้ว “เราเป็นเจ้าของเงินที่เอาไปก่อสร้าง” เพียงแต่ตอนนี้มันยังเปิดแอร์ไม่ได้เท่านั้นเอง
ข้อมูลจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, FB/อนุวัต จัดให้, Youtube กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 20 ม.ค. 69
