สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 11:07 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 11:07 น.
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์
ภาพจาก : กรรมกรข่าว คุยนอกจอ, FB/รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork

ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน เผยข้อมูลลับ โรงอาหารติดแอร์ในกระทรวงแรงงานใช้งบผู้ประกันตนสร้างแทนงบหลวง ล่าสุดเรื่องถึง ป.ป.ช. สั่งฟรีซห้ามเปิดแอร์-ทีวี เพราะกลัวงบพันกันมั่ว

ดราม่าร้อนสะเทือนกองทุนฯ! ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน แฉกลางรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ (วันที่ 20 ม.ค. 69) พบข้อมูลสุดอึ้ง เงินประกันสังคมถูกนำไปสร้างและปรับปรุง โรงอาหารในกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีสุดหรู แต่ปัจจุบันเปิดใช้ไม่ได้เพราะ ป.ป.ช. กำลังเข้าตรวจสอบการใช้งบผิดประเภท ย้ำชัดผู้ประกันตนทุกคนคือ เจ้าของ แต่กลับไม่ได้ประโยชน์

ผู้ประกันตน = เจ้าของโรงอาหาร?

ไอซ์ รักชนก เปิดประเด็นถามพี่ยุทธกลางรายการว่า ทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกคนคือ “เจ้าของโรงอาหารในกระทรวงแรงงาน” เนื่องจากมีการนำเงินจากกองทุนประกันสังคม ไปใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหารภายในกระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการมีความสะดวกสบาย มีความสวยงาม ติดเครื่องปรับอากาศและทีวีอย่างดี

ประเด็นนี้ทำให้ คุณสรยุทธ ตั้งคำถามกลับทันทีว่า “มันควรจะเป็นงบหลวง (งบประมาณแผ่นดิน) ไม่ใช่เหรอ” ทำไมถึงนำเงินที่เก็บจากผู้ประกันตนไปสร้างสวัสดิการให้ข้าราชการกระทรวง

ผู้ประกันตนถูกหักเงินเพื่อสร้างโรงอาหารให้ข้าราชการใช้
ภาพจาก : กรรมกรข่าว คุยนอกจอ, FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

มีแอร์แต่เปิดไม่ได้ เพราะโดน “ฟรีซ”

ความพีคของเรื่องนี้อยู่ที่สถานะปัจจุบันของโรงอาหารดังกล่าว ไอซ์ระบุว่า โครงการนี้กำลังถูกตรวจสอบโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในประเด็นการใช้งบประมาณในทางมิชอบ

ผลจากการถูกสอบสวนทำให้โรงอาหารแห่งนี้ถูก “Freeze” (แช่แข็ง) ไว้ คือสร้างเสร็จแล้ว มีแอร์ มีทีวี แต่ “ห้ามเปิดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้” โดยไอซ์อธิบายเหตุผลว่า หากมีการเปิดแอร์หรือทีวี จะต้องใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นงบประมาณหลวง (ของกระทรวง) ไหลเข้ามาเลี้ยงอุปกรณ์ที่ซื้อด้วยเงินประกันสังคม ซึ่งจะทำให้การแยกแยะงบประมาณเพื่อตรวจสอบทำได้ยากขึ้น หรือมีความผิดซ้ำซ้อน

สรุปความชอกช้ำของผู้ประกันตน

  • เงินใคร? เงินของผู้ประกันตน (ถูกหักทุกเดือน)
  • สร้างให้ใคร? ให้บุคลากรในกระทรวงแรงงานใช้
  • สถานะตอนนี้ ของมีแต่ใช้ไม่ได้ (แอร์/ทีวี) เพราะอยู่ระหว่างสอบสวนความโปร่งใส

ทางด้าน คุณชลิต รัษฐปานะ ได้กล่าวเสริมเชิงตลกร้ายทิ้งท้ายว่า อยากเชิญชวนผู้ประกันตนทุกคนไปเยี่ยมเยียนกระทรวงแรงงานย่านดินแดง และไปลองใช้บริการโรงอาหารดู เพราะในทางเทคนิคแล้ว “เราเป็นเจ้าของเงินที่เอาไปก่อสร้าง” เพียงแต่ตอนนี้มันยังเปิดแอร์ไม่ได้เท่านั้นเอง

ข้อมูลจาก : FB/รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork, FB/อนุวัต จัดให้, Youtube กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 20 ม.ค. 69

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

